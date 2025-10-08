Nume surpriză la Romaero: Cine este Aurora-Speranţa Munteanu, noul administrator special

Demisie cu scandal de la conducerea Romaero. Ministrul Economiei, Radu Miruță, acuza că a aflat de demisia lui Bogdan Costaș de la conducerea Romaero din presă. Mai mult, ministrul a dat de înțeles că fostul director general al Romaero avea motive întemeiate să plece, având în vedere că urma, în câteva zile, o analiză a situației financiare și a contractelor. Vezi aici mai mult Radu Miruță chiar a spus despre Bogdan Costaș că ”știe mai bine de ce se grăbește așa”. Ministrul USR și-a desemnat o persoană de încredere, respectiv ”un coleg” care să facă analiza împreună cu viitorul administrator special, după cum a declarat. Deși s-a vehiculat că administrator special trebuia să fie Cătălin Prunariu, fiul cosmonautului Dumitru Prunariu, astăzi, un nume surpriză apare desemnat: Aurora-Speranţa Munteanu.

”Romaero SA, societate aflată în procedură de insolvenţă, informează că, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, întrunită la data de 07 octombrie 2025, s-a hotărât desemnarea doamnei Aurora-Speranţa Munteanu în calitatea de administrator special al societăţii. Romaero SA îşi continuă activitatea în cadrul procedurii de reorganizare judiciară, urmărind consolidarea stabilităţii operaţionale, optimizarea proceselor interne şi dezvoltarea durabilă a companiei în domeniul aerospaţial şi de apărare", se arată într-un comunicat al companiei.

Nu este prima interacțiune a Aurorei-Speranța Munteanu cu Romaero. Pensionară, în 2021 ea se găsea în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Romaero. Cu acea ocazie, era și președinte CA al Unifarm, dar și consilier într-o firmă specializată, printre altele, în audit și insolvențe. La nivelul acelui an, presa o mai numea pe Aurora-Speranța Munteanu ”speranța USR”, aluzie la numele său, dar și la preferința unor miniștri USR (Claudiu Năsui - Economie și Ioana Mihăilă - Sănătate n.r.) de a o coopta în funcții de conducere în companii strategice pentru statul român. Numele Speranței Munteanu este legat, conform unor informații publice, și de falimentul Astra Asigurări.

Recent, Speranța Munteanu a fost introdusă în structura guvernamentală de fostul vicepremier Dragoș Anastasiu. A fost numită consilier în grupul interministerial ce se ocupă de restructurarea întreprinderilor publice.