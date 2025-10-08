€ 5.0963
|
$ 4.3898
|

Subcategorii în Politica

 
Data actualizării: 14:29 08 Oct 2025 | Data publicării: 14:29 08 Oct 2025

BREAKING NEWS Nume surpriză la Romaero: Cine este Aurora-Speranţa Munteanu, noul administrator special
Autor: Roxana Neagu

aurora speranta munteanu foto Facebook Aurora-Speranța Munteanu
 

Aurora Speranța Munteanu a fost, nu de ieri, de azi, favorita USR-ului, de la ministrul Claudiu Năsui, la Ioana Mihăilă și, vedem, astăzi, Radu Miruță.

Demisie cu scandal de la conducerea Romaero. Ministrul Economiei, Radu Miruță, acuza că a aflat de demisia lui Bogdan Costaș de la conducerea Romaero din presă. Mai mult, ministrul a dat de înțeles că fostul director general al Romaero avea motive întemeiate să plece, având în vedere că urma, în câteva zile, o analiză a situației financiare și a contractelor. Vezi aici mai mult Radu Miruță chiar a spus despre Bogdan Costaș că ”știe mai bine de ce se grăbește așa”. Ministrul USR și-a desemnat o persoană de încredere, respectiv ”un coleg” care să facă analiza împreună cu viitorul administrator special, după cum a declarat. Deși s-a vehiculat că administrator special trebuia să fie Cătălin Prunariu, fiul cosmonautului Dumitru Prunariu, astăzi, un nume surpriză apare desemnat: Aurora-Speranţa Munteanu

”Romaero SA, societate aflată în procedură de insolvenţă, informează că, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, întrunită la data de 07 octombrie 2025, s-a hotărât desemnarea doamnei Aurora-Speranţa Munteanu în calitatea de administrator special al societăţii. Romaero SA îşi continuă activitatea în cadrul procedurii de reorganizare judiciară, urmărind consolidarea stabilităţii operaţionale, optimizarea proceselor interne şi dezvoltarea durabilă a companiei în domeniul aerospaţial şi de apărare", se arată într-un comunicat al companiei.

Nu este prima interacțiune a Aurorei-Speranța Munteanu cu Romaero. Pensionară, în 2021 ea se găsea în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Romaero. Cu acea ocazie, era și președinte CA al Unifarm, dar și consilier într-o firmă specializată, printre altele, în audit și insolvențe. La nivelul acelui an, presa o mai numea pe Aurora-Speranța Munteanu ”speranța USR”, aluzie la numele său, dar și la preferința unor miniștri USR (Claudiu Năsui - Economie și Ioana Mihăilă - Sănătate n.r.) de a o coopta în funcții de conducere în companii strategice pentru statul român. Numele Speranței Munteanu este legat, conform unor informații publice, și de falimentul Astra Asigurări. 

Recent, Speranța Munteanu a fost introdusă în structura guvernamentală de fostul vicepremier Dragoș Anastasiu. A fost numită consilier în grupul interministerial ce se ocupă de restructurarea întreprinderilor publice.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

aurora speranta munteanu
romaero
usr
miruta
economie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
ANM prelungește CODUL ROȘU de ploi. Localitățile vizate
Publicat acum 4 minute
Care e cea mai ieftină sursă de energie din lume. În unele țări costă doar 0,023 euro
Publicat acum 40 minute
Nume surpriză la Romaero: Cine este Aurora-Speranţa Munteanu, noul administrator special
Publicat acum 50 minute
Dan Negru: La anu’ să ridicați alerta la uragan și să-i ziceți “Țancă”
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Nicolae Grigorescu și artiștii contemporani, sub același acoperiș: Expozițiile „ACASĂ” și „HOME”, deschise de Vila Catena
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 06 Oct 2025
Mircea Badea sesizează o absență din echipa prezidențială a lui Nicușor Dan
Publicat pe 06 Oct 2025
Imaginea cu Nicușor Dan la birou care s-a viralizat pe Internet. Cu cine l-au comparat internauții / foto în articol
Publicat pe 06 Oct 2025
Lista țărilor despre care Angela Merkel spune că l-au provocat pe Putin să invadeze Ucraina
Publicat pe 07 Oct 2025
Ciclonul Barbara, în România: COD ROȘU de ploi. Elena Mateescu, anunțuri de ultimă oră pentru români. „Evitați deplasările”
Publicat pe 06 Oct 2025
Laura Vicol a revenit în politică după plecarea din PSD. Ce partid a ales
 
cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

alegeri partiale in 23 noiembrie calcule politice miza amanarii in martie 2026 Alegeri parțiale în 23 noiembrie. Calcule politice, miza amânării în martie 2026

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close