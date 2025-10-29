Apare o nouă Universitate în Constanța. Decizia, pe masa Guvernului

Este vorba despre înfiinţarea Universităţii "Tomis" din Constanţa.

Fundaţia "Gaudeamus" - Universitatea Tomis din Constanţa devine instituție de învățământ superior

"Prin aprobarea legii de înfiinţare, Fundaţia "Gaudeamus" - Universitatea Tomis din Constanţa nu mai este o fundaţie non-profit, ci devine o instituţie de învăţământ superior de sine stătătoare, cu personalitate juridică, care funcţionează cu finanţare şi patrimoniu privat, cu denumirea Universitatea 'Tomis' din Constanţa. Prin prezentul proiect de lege, Universitatea 'Tomis' din Constanţa, devine o instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ", conform expunerii de motive a proiectului.

Ce prevăd alte proiecte de lege aflate pe masa ședinței de Guvern

Un alt proiect de lege aflat pe agenda şedinţei Guvernului prevede modificarea şi completarea Legii nr. 236/2022, cu privire la supravegherea prudenţială a societăţilor de servicii de investiţii financiare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

"Potrivit prevederilor proiectului de lege, societăţile de servicii de investiţii financiare (S.S.I.F.) vor lua măsurile necesare pentru a-şi adapta modelele de afaceri, astfel încât să asigure corelarea cu noile cerinţe de compensare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 648/2012, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2024/29871, şi să îşi îmbunătăţească practicile de gestionare a riscurilor, luând în considerare natura, dimensiunea şi complexitatea activităţilor lor de piaţă", conform expunerii de motive a proiectului.

Măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale

Executivul va aproba, printr-o hotărâre, normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale.

"Prin prezentul proiect de act normativ se reglementează mecanismele şi procedurile de achitare a sumelor reprezentând amenzi contravenţionale, în sistem pilot, în cazul în care sancţiunile se aplică de către agenţii constatatori ai Ministerului Afacerilor Interne, în condiţiile Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, cu modificările şi completările ulterioare", potrivit notei de fundamentare a proiectului.

Ce a fost reglementat în actualul proiect de act normativ

Astfel, în prezentul proiect de act normativ au fost reglementate modalităţile de plată a amenzilor contravenţionale respective, subliniindu-se că acestea pot fi achitate prin: decontare bancară, inclusiv internet banking, home-banking, mobile banking sau alte mijloace de plată la distanţă puse la dispoziţia plătitorilor de instituţiile de credit, precum şi prin mandat poştal, prin intermediul contului tranzitoriu, în numerar, la orice unitate teritorială a trezoreriei statului, prin intermediul cardurilor bancare utilizând echipamentele POS instalate la orice unitate teritorială a trezoreriei statului, în numerar, la casieriile organelor fiscale locale ale autorităţilor administraţiei publice locale, prin intermediul cardurilor bancare utilizând Sistemul Naţional Electronic de Plăţi (ghiseul.ro), prin intermediul echipamentelor POS instalate la sediile organelor fiscale locale ale autorităţilor administraţiei publice locale precum şi modalitatea de distribuire a sumelor respective.

Un alt proiect de hotărâre vizează aprobarea nivelului cotizaţiilor şi taxei pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2025.

Eliberări /numiri de prefecți

Pe agenda şedinţei de guvern, figurează şi un proiect de hotărâre privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi.

Executivul va aproba, prin memorandum, negocierea contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, în valoare de 500 milioane de euro, pentru susţinerea proiectului Autostrada A1 Cofinanţare aferentă fondurilor de coeziune ale UE B - şi a semnării acestuia prin acordarea împuternicirii de semnare ministrului finanţelor, notează Agerpres.

