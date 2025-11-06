Bugetul României, afectat de crize economice succesive, cheltuieli haotice și priorități nealiniate, a dus de-a lungul anilor la blocaje majore în implementarea proiectelor de infrastructură. Numeroase investiții pentru București și alte regiuni au rămas doar pe hârtie sau au fost începute fără a fi finalizate, transformând planurile în surse de frustrare pentru cetățeni și în piedici pentru dezvoltarea economică. În acest context, administrarea defectuoasă, lipsa de implicare sau interesele obscure ale unor structuri au contribuit la întârzierea sau sabotarea unor lucrări esențiale, precum autostrăzi sau modernizări feroviare, iar resursele financiare alocate au rămas constant insuficiente.

Ca răspuns la aceste provocări, parteneriatul public-privat apare ca o soluție viabilă pentru accelerarea proiectelor majore. Experiența țărilor occidentale arată că astfel de colaborări pot debloca investiții, pot atrage capital privat și pot permite finalizarea rapidă a lucrărilor, asigurând eficiență și sustenabilitate. Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a abordat aceste aspecte în premieră la DC News și Știridiaspora, într-o emisiune moderată de analistul Bogdan Chirieac, discutând despre situația autostrăzii Comarnic-Brașov, posibilitățile de parteneriat public-privat și alte teme de interes major pentru infrastructura și mobilitatea în România.

"Parteneriatul public-privat este viitorul în România"

Bogdan Chirieac: „Domnule ministru, după cum știți, e o rană deschisă autostrada Comarnic-Brașov, să-i spunem așa. Undeva la 4 milioane de oameni, dacă nu mai mult, din megalopolisul acesta București-Ilfov folosesc intens, mai ales în weekend, DN1. Timpii de așteptare ajung la 4-6 ore între Comarnic-Sinaia sau Comarnic-Predeal.”

Ciprian Șerban: „Am fost și eu în situația aceasta. Suntem la studiul de fezabilitate acolo. Este una dintre autostrăzile pretabile pentru parteneriatul public-privat.”

Bogdan Chirieac: „Asta voiam să vă întreb. Se discută despre parteneriatul public-privat din 2008. S-a făcut ceva când era domnul Orban la Transporturi, niște studii de fezabilitate. Apoi a încercat domnul premier Victor Ponta să facă ceva, dar le-a blocat statul paralel la vremea respectivă. Există șansă de parteneriat public-privat în România?”

Ciprian Șerban: „Există! Am avut discuții cu investitori din Turcia, investitori din Italia, înțeleg că și americanii sunt interesați de aceste parteneriate. Suntem deschiși pentru tot ce înseamnă parteneriat public-privat. Dacă mai sunt câteva chestiuni de făcut vis-à-vis de legislație, atunci o să intervenim imediat să le rezolvăm. Din punctul meu de vedere, având în vedere cum stăm cu bugetul astăzi, parteneriatul public-privat este viitorul în România. Aici nu mă refer doar la autostrăzi, ci și la calea ferată și tot felul de investiții.”

