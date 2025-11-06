€ 5.0845
|
$ 4.4165
|

Subcategorii în Politica

 
Data publicării: 15:26 06 Noi 2025

EXCLUSIV Autostrada Comarnic- Brașov atrage investitori din Turcia, Italia, chiar și SUA. ”Este viitorul în România” spune ministrul Șerban
Autor: Tiberiu Vasile

Parteneriatul public-privat pentru București Bani, euro și lei. Foto: Agerpres
 

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a explicat, într-o emisiune DC News, moderată de Bogdan Chirieac, că parteneriatul public-privat reprezintă soluția pentru deblocarea proiectelor de infrastructură din România, respectiv pentru București.

Bugetul României, afectat de crize economice succesive, cheltuieli haotice și priorități nealiniate, a dus de-a lungul anilor la blocaje majore în implementarea proiectelor de infrastructură. Numeroase investiții pentru București și alte regiuni au rămas doar pe hârtie sau au fost începute fără a fi finalizate, transformând planurile în surse de frustrare pentru cetățeni și în piedici pentru dezvoltarea economică. În acest context, administrarea defectuoasă, lipsa de implicare sau interesele obscure ale unor structuri au contribuit la întârzierea sau sabotarea unor lucrări esențiale, precum autostrăzi sau modernizări feroviare, iar resursele financiare alocate au rămas constant insuficiente.

Ca răspuns la aceste provocări, parteneriatul public-privat apare ca o soluție viabilă pentru accelerarea proiectelor majore. Experiența țărilor occidentale arată că astfel de colaborări pot debloca investiții, pot atrage capital privat și pot permite finalizarea rapidă a lucrărilor, asigurând eficiență și sustenabilitate. Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a abordat aceste aspecte în premieră la DC News și Știridiaspora, într-o emisiune moderată de analistul Bogdan Chirieac, discutând despre situația autostrăzii Comarnic-Brașov, posibilitățile de parteneriat public-privat și alte teme de interes major pentru infrastructura și mobilitatea în România.

"Parteneriatul public-privat este viitorul în România"

Bogdan Chirieac: „Domnule ministru, după cum știți, e o rană deschisă autostrada Comarnic-Brașov, să-i spunem așa. Undeva la 4 milioane de oameni, dacă nu mai mult, din megalopolisul acesta București-Ilfov folosesc intens, mai ales în weekend, DN1. Timpii de așteptare ajung la 4-6 ore între Comarnic-Sinaia sau Comarnic-Predeal.”

Ciprian Șerban: „Am fost și eu în situația aceasta. Suntem la studiul de fezabilitate acolo. Este una dintre autostrăzile pretabile pentru parteneriatul public-privat.”

Bogdan Chirieac: „Asta voiam să vă întreb. Se discută despre parteneriatul public-privat din 2008. S-a făcut ceva când era domnul Orban la Transporturi, niște studii de fezabilitate. Apoi a încercat domnul premier Victor Ponta să facă ceva, dar le-a blocat statul paralel la vremea respectivă. Există șansă de parteneriat public-privat în România?”

Ciprian Șerban: „Există! Am avut discuții cu investitori din Turcia, investitori din Italia, înțeleg că și americanii sunt interesați de aceste parteneriate. Suntem deschiși pentru tot ce înseamnă parteneriat public-privat. Dacă mai sunt câteva chestiuni de făcut vis-à-vis de legislație, atunci o să intervenim imediat să le rezolvăm. Din punctul meu de vedere, având în vedere cum stăm cu bugetul astăzi, parteneriatul public-privat este viitorul în România. Aici nu mă refer doar la autostrăzi, ci și la calea ferată și tot felul de investiții.”

CITEȘTE ȘI: Parteneriatul public-privat poate salva România. Elena Cristian: Toată infrastructura Italiei este făcută așa. Exemplul Poloniei

VEZI TOATĂ EMISIUNEA AICI: 


 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

bucuresti
autostrada comarnic brasov
ministrul transportului
ciprian serban
bogdan chirieac
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 21 minute
Charlie Ottley a depus jurământul și a devenit cetăţean român cu acte în regulă
Publicat acum 27 minute
Concediile medicale nejustificate, în scădere. Rogobete: „Nu putem plăti vacanțele unora din banii pacienților”
Publicat acum 44 minute
ÎCCJ: Acțiunile Gabriel Resources, puse sub sechestru
Publicat acum 49 minute
Intervenţii estetice la negru în Arad: o tânără de 24 de ani, prinsă că injecta acid ilegal
Publicat acum 1 ora si 0 minute
George Soros, anchetat în Bulgaria. Parlamentul de la Sofia a înființat o comisie de investigație
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 04 Noi 2025
Sute de oameni au murit în Tanzania. Informații din Zanzibar pentru turiști: Băncile- închise, Internetul funcționează limitat
Publicat pe 04 Noi 2025
Români, puneți-vă centurile de siguranță! Elena Cristian: Se lucrează pe acest scenariu. Am informații din interior
Publicat pe 04 Noi 2025
S-a terminat cu comportamentele deviante în Delta Dunării. Ștefan Paul Ivanov: Suntem mii de oameni care acționăm
Publicat acum 8 ore si 0 minute
Profilerul Herinean remarcă gestul rar făcut de șeful NATO la întâlnirea cu Nicușor Dan. Mark Rutte, ”detaliu subtil, dar puternic”
Publicat pe 05 Noi 2025
Tsunami! Politicienii care schimbă lumea. Bogdan Chirieac îl reevaluează pe Nicușor Dan: Cel mai de succes din istoria României
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close