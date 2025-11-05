Nicușor Dan, sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii privind autorizarea construcţiilor infrastructurii de transport

Este asupra Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2024 pentru completarea unor acte normative referitoare la autorizarea şi intabularea construcţiilor aferente infrastructurii de transport de interes naţional şi celei de metrou gestionate de Societatea de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A.

Printre modificările pe care le aduce actul normativ criticat, pentru proiectele de infrastructură de transport de interes naţional şi de metrou gestionate de Societatea de Transport cu Metroul Bucureşti Metrorex - S.A., dreptul de proprietate asupra construcţiilor se înscrie în cartea funciară în baza autorizaţiei de construire emise de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi a celorlalte dispoziţii legale în materie şi a unei documentaţii cadastrale, fără obligativitatea eliberării de către autoritatea competentă emitentă a autorizaţiei de construire a unui certificat de atestare a construcţiei.

Noua soluţie legislativă poate avea un impact semnificativ în privinţa siguranţei publice prin prisma numărului de utilizatori

Dincolo de obiectivele urmărite, arată şeful statului, a căror descriere se regăseşte în expunerea de motive a legii criticate - respectiv simplificarea procedurilor, implementarea într-un termen cât mai rapid al proiectelor infrastructurii de transport, eficientizarea mecanismelor actuale şi evitarea creării unor întârzieri care ar putea conduce la blocarea proiectelor - eliminarea procedurii de verificare şi atestare a îndeplinirii în concret a condiţiilor tehnice impuse de autorizaţia de construire echivalează cu "lipsirea statului de un mecanism tehnic de control tehnic indispensabil pentru prevenirea riscurilor la adresa vieţii şi integrităţii fizice a persoanelor".

Mai mult, spune Nicuşor Dan, având în vedere domeniul în care intervine utilizarea imobilelor respective, noua soluţie legislativă poate avea un impact semnificativ în privinţa siguranţei publice prin prisma numărului de utilizatori.

Instituind o nouă regulă, adaugă şeful statului - potrivit căreia, pentru proiectele de infrastructură de transport de interes naţional şi de metrou gestionate de Societatea de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A., dreptul de proprietate asupra construcţiilor se va putea înscrie în cartea funciară în baza autorizaţiei de construire emise de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi a celorlalte dispoziţii legale în materie şi a unei documentaţii cadastrale, fără obligativitatea eliberării de către autoritatea competentă emitentă a autorizaţiei de construire a unui certificat de atestare a construcţiei - legea supusă controlului de constituţionalitate este concepută să impună dispoziţii pentru un caz determinat concret, intuitu personae, având caracter individual.

Utilizarea sintagmei "proiecte de infrastructură de transport de interes naţional" nu conferă normei caracter general

Utilizarea sintagmei "proiecte de infrastructură de transport de interes naţional" nu conferă normei caracter general, acest aspect are relevanţă asupra sursei de finanţare preexistente edificării imobilelor respective, soluţia legislativă criticată, vizând, în concret, înscrierea în cartea funciară a unor imobile în favoarea unei entităţi determinate, deşi, în situaţii similare fiind posibil a se regăsi şi alte entităţi care derulează proiecte de interes naţional, explică preşedintele.

Astfel, instituind prin lege posibilitatea înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A asupra construcţiilor, fără certificatul de atestare a construcţiei, "Parlamentul a nesocotit dispoziţiile art. 1 alin. (4) din Constituţie în componenta sa referitoare la separaţia puterilor în stat, viciu de natură să antreneze - conform jurisprudenţei instanţei constituţionale - neconstituţionalitatea legii în ansamblul său".

Potrivit Curţii Constituţionale, legea, ca act juridic al Parlamentului, reglementează relaţii sociale generale, fiind, prin esenţa şi finalitatea ei constituţională, un act cu aplicabilitate generală.

"Or, în măsura în care domeniul de incidenţă a reglementării este determinat concret, dată fiind raţiunea intuitu personae a reglementării, aceasta are caracter individual, ea fiind concepută nu pentru a fi aplicată unui număr nedeterminat de cazuri concrete, în funcţie de încadrarea lor în ipoteza normei, ci, de plano, într-un singur caz, prestabilit fără echivoc", explică preşedintele.

De asemenea, mai arată sesizarea, legea contravine şi principiului constituţional al egalităţii în drepturi, "având caracter discriminatoriu pentru alte subiecte de drept - inclusiv faţă de alte entităţi publice sau private care derulează programe similare, de interes naţional, interesate să înscrie în cartea funciară dreptul de proprietate asupra unor imobile cu omiterea/eliminarea procedurii de atestare a edificării construcţiei - şi, ca atare, este, sub acest aspect, în totalitate neconstituţională".