Benjamin Netanyahu, primit de Donald Trump. Întâlnire istorică în Florida: „Israelul nu ar fi mai existat daca era alt premier”. Un detaliu a atras atenția presei

Premierul israelian Benjamin Netanyahu tocmai a sosit la Mar-a-Lago din Palm Beach, Florida, unde s-a întâlnit cu președintele SUA, Donald Trump.

Cei doi vor discuta despre următoarea fază a planului de pace al lui Trump pentru Gaza, care include dezarmarea Hamas, stabilirea unei noi guvernări în Fâșia Gaza și reconstrucția enclavei, devastată în mai bine de doi ani de război.

„Israelul nu ar fi mai existat daca era alt premier”, a zis Donald Trump.

„Am câștigat un război împreună. Nu cred că relația noastră putea fi mai bună de atât. Este un premier pe timp de război. Este un erou”, a mai zis Donald Trump.

„A făcut o treabă fenomenală. A condus Israelul printr-o perioadă extrem de periculoasă și traumatică”, a spus Trump.

„Israelul, cu alți lideri, probabil că nu ar mai exista acum, ca să spunem adevărul”, a mai zis Donald Trump.

„Cu un prim-ministru nepotrivit în acest moment, Israelul nu ar mai exista. S-au confruntat cu o forță pe care nu multe țări ar fi putut să o gestioneze. Am lucrat împreună și am fost extrem de victorioși, ca să mă exprim moderat”, a mai zis președintele SUA.

„Acum aud că Iranul încearcă să se refacă, iar dacă o fac, va trebui să îi lovim din nou. Îi vom lovi foarte dur. Dar sper că asta nu se va întâmpla. Am auzit că Iranul vrea să facă o înțelegere, iar dacă o fac, e mult mai inteligent. Ar fi putut face o înțelegere data trecută, înainte să trecem printr-un atac major. Au ales să nu o facă. Acum regretă că nu au făcut-o”, a mai spus el.

Un detaliu vestimentar a atras atenția presei

Benjamin Netanyahu și Donald Trump au purtat aceeași culoare la cravată, aceeași nuanță la cămașă și la costum, după cum puteți vedea în videoul de mai jos.

VEZI ȘI: Fetița care a supraviețuit Iadului a venit în România: Părinții au fost uciși în fața ei