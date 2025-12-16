€ 5.0920
|
$ 4.3312
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0920
|
$ 4.3312
 
DCNews Stiri Fetița care a supraviețuit Iadului a venit în România: Părinții au fost uciși în fața ei
Data publicării: 22:21 16 Dec 2025

Fetița care a supraviețuit Iadului a venit în România: Părinții au fost uciși în fața ei
Autor: Anca Murgoci

Fetița care a supraviețuit Iadului a venit în România: Părinții au fost uciși în fața ei fetiță din Israel
 

7 octombrie 2023.

O zi în care, copil fiind, te gândești cu ce să-ți îmbrăci păpușa Barbie. Roz sau galben? Jeans sau rochiță? Ce costumaș ar fi mai bun pentru o păpușă? Cam asta ar fi trebuit să facă Abigail Edan, pe 7 octombrie 2023, o fetiță din Israel. Dar nu. În acea zi blestemată, fetița și-a văzut părinții cum sunt uciși în fața ei. Abigail Edan a fost rapită de teroriști, iar frații ei au reușit să se ascundă într-un dulap, martori neputincioși ai ororii.

Au trecut doi ani, dar rănile nu au trecut și nu vor trece niciodată. Abigail Edan este un copil puternic, dar cu o amintire pe care nimic nu o poate șterge. A fost eliberată după 7 săptămâni de captivitate. Acum trăiește într-o nouă familie care o ajută să treacă - în măsura în care se poate - peste momentul uciderii părinților. În fața ei. Acum, Abigail Edan a venit în România.

Conducerea Complexului Educațional Laude-Reut a transmis că Abigail Edan a venit în România

„Am fost cu toții extrem de emoționați să o avem în vizită, în cadrul Complexului Educațional Laude-Reut, cu ocazia Galei Hanukkah 2025, pe o fetiță cu adevărat specială, Abigail Edan, din Israel.


Este fetița care, în dimineața tragică de 7 octombrie 2023, a trecut prin experiențe greu de imaginat pentru orice copil. În acea zi, familia ei a fost atacată cu cruzime: părinții săi au fost uciși în fața ei și a fraților săi, iar Abigail a fost răpită. Cei doi frați ai săi au reușit să se ascundă într-un dulap, martori neputincioși ai ororii.

După ce a fost eliberată, după 7 săptămâni de captivitate, Abigail și frații ei au fost preluați de părinții adoptivi – sora mamei și soțul acesteia – care le-au oferit un cămin plin de iubire, sprijin și siguranță.


Tova Ben-Nun Cherbis a păstrat legătura cu familia lui Abigail Edan după întoarcerea ei acasă din captivitate și a invitat întreaga familie în România cu ocazia Hanukkah.


Astfel, la inițiativa și la invitația Tovei Ben-Nun Cherbis și a Complexului Educațional Laude-Reut, Abigail și întreaga sa familie – părinții ei adoptivi și cei cinci frați – au sosit în România pentru a participa la Gala Hanukkah, eveniment desfășurat la Opera Națională, și pentru a petrece timp alături de elevii din familia Laude-Reut.


Bucuria de a-i avea alături, ca oaspeți ai noștri, a fost imensă. Am avut onoarea să le oferim câteva zile de liniște, apropiere și bucurie, petrecute atât în București, cât și la munte, în România.


Întreaga familie a fost primită cu multă căldură, emoție și solidaritate de comunitatea Laude-Reut – elevi, profesori, părinți și prieteni. În cadrul școlii, copiii s-au întâlnit, au petrecut timp împreună, au împărtășit experiențe și au legat prietenii noi. Abigail și frații ei au fost profund emoționați de scrisorile și mesajele pline de sensibilitate pe care elevii Laude-Reut le-au scris din suflet – mesaje de încurajare, speranță și prietenie care le-au adus alinare și bucurie”, a transmis conducerea Complexului Educațional Laude-Reut.

Statul român este alături de supraviețuitorii teroriștilor Hamas


„La propunerea Tovei Ben-Nun Cherbis, am avut onoarea ca Președintele României, Excelența Sa domnul Nicușor Dan, să primească cu căldură întreaga familie a lui Abigail Edan la Palatul Cotroceni.


Această vizită a reprezentat un gest de empatie profundă și solidaritate, transmițând un mesaj clar: statul român este alături de o familie care a supraviețuit unor evenimente de o durere inimaginabilă.


La întâlnire a fost prezentă și Vered Libstein, alături de cei doi fii ai săi, Idan și Uri, invitați în România cu ocazia Galei Hanukkah. Vered este soția regretatului Ofir Libstein, fost președinte al Consiliului Regional Otef Aza și membru al Laude-Reut Board of Trustees – primul oficial anunțat că și-a pierdut viața în dimineața tragică de 7 octombrie 2023. În acea sâmbătă neagră, familia Libstein a pierdut patru membri – soțul, mama, fiul și nepotul – o suferință pe care nimeni nu ar trebui să o îndure vreodată.


Au participat, de asemenea, Viceambasadorul Statului Israel în România, domnul Erez Golan, doamna Shiri Madar, CEO Netaim, precum și maestrul Daniel Jinga, managerul Operei Naționale București și partener al acestui proiect.


Întâlnirea a fost un moment încărcat de emoție și umanitate, oferind familiilor prezente sprijin moral și recunoașterea suferinței printr-un gest autentic de respect, compasiune și solidaritate. Primirea familiei în Palatul Prezidențial simbolizează nu doar solidaritatea instituțională, ci și grija și protecția pe care o poate oferi o comunitate unită, chiar și în fața unor tragedii greu de imaginat.


Suntem recunoscători Administrației Prezidențiale pentru întreaga susținere și sprijin acordat în realizarea acestei vizite, care a făcut posibilă întâlnirea cu Președintele României și a oferit familiei lui Abigail Edan momente atât de speciale.


Mulțumim, de asemenea, părinților comunității Laude-Reut, care ne-au sprijinit cu sufletul deschis în acest demers, demonstrând încă o dată ce înseamnă solidaritatea, responsabilitatea și grija pentru celălalt.
Mulțumim Hotelului Minerva din București și Hotelului Sinaia, unde Abigail și familia ei au petrecut o mică vacanță la munte, pentru primirea și găzduirea impecabilă, pentru profesionalismul și generozitatea de care au dat dovadă.


Această vizită a fost mult mai mult decât un eveniment. Ne-am reamintit că, în momentele cele mai dificile, sprijinul, căldura și generozitatea pot transforma durerea în speranță și pot oferi celor mai vulnerabili dintre noi o șansă la o viață normală, plină de bucurie și iubire”, a conchis conducerea Complexului Educațional Laude-Reut.

VEZI ȘI: Complexul Educațional Laude-Reut lansează programul de burse pentru anul școlar 2026-2027 
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

israel
hamas
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 20 minute
CEC Bank atrage 25 de milioane de euro de la BEI pentru susținerea dezvoltării economice durabile
Publicat acum 26 minute
Medic: Respectă cu sfințenie aceste obiceiuri simple și ți se va schimba viața în 2026
Publicat acum 28 minute
Cartofii pe care trebuie neapărat să-i eviți. Atenție! Sunt deja contaminați
Publicat acum 56 minute
Comisia de Sănătate a votat: A doua opinie medicală, gratuită pentru pacienți
Publicat acum 57 minute
Oscar 2026. Academia de film americană a publicat listele scurte pentru 12 categorii
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 14 Dec 2025
Dan Diaconescu, dezvăluiri despre judecătoarea Raluca Moroșanu: Aveam vocea asta în creier, mi-a marcat 12 ani
Publicat pe 14 Dec 2025
PSD a decis cum votează la moțiunea împotriva ministrului Diana Buzoianu
Publicat pe 15 Dec 2025
Moțiunea împotriva Dianei Buzoianu a trecut. Daniel Zamfir: Mărturisesc că am greșit în privința doamnei ministru
Publicat pe 15 Dec 2025
Rodica Stănoiu ar fi mers la notar alături de iubitul tânăr, înainte să moară, pentru a redacta un testament
Publicat pe 15 Dec 2025
O judecătoare din completul care a constatat calitatea de colaborator a lui Băsescu, ieșire vehementă
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close