Kelemen Hunor estimează o scădere a inflației la începutul anului viitor
Data actualizării: 23:24 15 Dec 2025 | Data publicării: 23:20 15 Dec 2025

Kelemen Hunor estimează o scădere a inflației la începutul anului viitor
Autor: Elena Aurel

kelemen-hunor-sustinere_68366700 Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor. Sursa foto: Agerpres
 

Kelemen Hunor susține că Executivul a făcut progrese semnificative în direcția stabilizării bugetului și a diminuării deficitului și crede că inflația va scădea în primele luni ale anului 2026.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a explicat că anul 2025 se va încheia cu un deficit de 8,4%, procent agreat în urma negocierilor cu Comisia Europeană, iar măsurile adoptate creează premise favorabile pentru anul viitor.

"Din punctul meu de vedere, am făcut câţiva paşi mici în direcţia bună, de a echilibra bugetul, de a reduce deficitul bugetar. Dar nu am făcut încă reforme. Singurele încercări de reforme sunt în zona de pensii speciale la magistraţi.

Să vedem ce spune Curtea Constituţională pe 28 decembrie. Şi a fost o reducere de cheltuieli la Educaţie (...) şi au fost crescute taxele, TVA-ul în primul rând şi accizele la combustibil, alcool, ţigări şi celelalte produse care sunt accizate. Deci (...) am redus deficitul bugetar, am prioritizat investiţiile, ceea ce este bine şi vom încheia anul cu 8,4%, ţinta stabilită cu Comisia (...)

Mai puţin nu puteam să facem, că e aproape imposibil în condiţiile date. Că noi, de fapt, am început să luăm măsurile după alegerile prezidenţiale din mai. Până atunci, n-au fost luate aceste măsuri. Asta înseamnă că anul viitor putem să mergem undeva spre 6,5, 6,6", a spus Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor, reacție după votul PSD dat pentru moțiunea simplă de astăzi

"Din ianuarie-februarie vom avea o scădere a inflaţiei"

Liderul UDMR a explicat că presiunea asupra bugetului se menține la un nivel ridicat, inclusiv din cauza cheltuielilor generate de dobânzile la împrumuturile contractate în anii trecuți.

"Avem anul viitor, într-adevăr, o problemă, o problemă în sensul că trebuie să plătim dobânzile la acele împrumuturi care au fost luate pe termen scurt şi cu dobândă mare în 2023 şi mai ales în 2024. Asta înseamnă în jur de 12 miliarde de euro. Cam 3% sau aproape 3% din acest deficit se află acolo.

Asta este povara cea mai mare, dar pe partea cealaltă avem fondurile europene din PNRR pe care dacă reuşim să le absorbim, atunci se mai echilibrează. Într-adevăr, e o perioadă foarte grea pentru fiecare om. Asta nu trebuie să negăm, fiindcă inflaţia a fost relativ mare şi a rămas relativ mare până în decembrie.

Eu cred că, totuşi, din ianuarie-februarie vom avea o scădere a inflaţiei şi trebuie să gestionăm foarte responsabil bugetul", a mai spus Kelemen Hunor.

kelemen hunor
inflatie
buget
deficit bugetar
comisia europeana
