Bogdan Chirieac: Bolojan, autorul „celui mai sângeros atac” asupra mediului de afaceri. PSD reacționează prea târziu

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat evoluțiile tensionate din coaliția de guvernare și scena politică. într-o intervenție la România TV, unde a avertizat că măsurile propuse de PSD vin prea târziu și că daunele economice sunt deja produse.

Totodată, acesta a susținut că Ilie Bolojan va rămâne prim-ministru, fiind sprijinit ferm, în timp ce nemulțumirile din PNL cresc. Chirieac a criticat blocajele investiționale, politicile fiscale și impactul asupra antreprenorilor, dar și întârzierea gravă a bugetului, care riscă să devină funcțional abia după Paște.

"E foarte târziu pentru măsurile PSD". De ce daunele au fost deja făcute

"Mi-e teamă că e foarte târziu pentru măsurile PSD ca daunele să nu fi fost deja făcute. Nu are cum să plece Bolojan înapoi la Oradea, ai mei îl susțin mult prea bine. Aici Grindeanu, care spune 'cei care nu fac nimic pentru oameni ar trebui să plece', greșește. Ce? Noi useriștii nu suntem oameni? Pentru noi se guvernează această țară. Ce ai? Despre ce vorbim? Se duce doamna Țoiu la Washington să vorbească de metale rare, tu îți dai seama. Suntem de neclintit. Păi, dar partidul USR se împotrivește exploatării de metale rare. Vezi Roșia Montană, vezi hidrocentrale care nu se fac, vezi investiții masive care sunt blocate de gândacul croitor și așa mai departe. Important e gândacul, nu omul. Explicând ce va face PSD-ul, va vota bugetul, pentru că oricum este extrem de târziu. Dacă la 1 martie se votează bugetul național, ai nevoie de 45 de zile de la autorități ca să devină funcționale bugetele lor. Este extrem de târziu. Asta înseamnă că tu duci după Paște, pe 15 aprilie. Situația e gravă.

Rar s-a intrat în România cu un buget neadoptat. În ultimii ani se vota în noiembrie, decembrie, cum e logic și firesc. E o chestie de imagine pentru PSD. În condițiile în care ai mărit aberant taxele și impozitele, nu poți să vorbești de programul de relansare economică, eliminarea CASS pentru mame și veterani, ajutoare pentru pensionari și ce ai mai zis tu. E prea puțin ca să fie un efect substanțial. Încă ceva, creditul fiscal se aplică celor care investesc peste 50 de milioane de euro. Stai, domnule, că pe ăștia nu-i întâlnești la doi pași, nu calci pe ei în Piața Obor. S-a demantelat țesătura economică a țării, impactul a fost foarte mare, iar măsurile de relansare trebuie să fie infinit mai consistente. PSD-ul, în general, se ocupă de cei vulnerabili, de pensionari, de angajații la stat, ei îi apără pe acești oameni, dar tot oamenii ăștia nu-i mai votează. Au majorat pensiile cu 30% în 2024 și nu i-au votat. Acum se chinuie să cheltuie niște bani pe care nu-i au, sperând că o să-și îndulcească imaginea în fața populației. Nu o să și-o îndulcească. Să vedem de unde o să dea acești bani când noi suntem pe minus", a explicat Bogdan Chirieac.

"Cel mai sângeros atac asupra antreprenorilor din țara noastră a fost cel al lui Ilie Bolojan"

"E clar că Ilie Bolojan va rămâne prim-ministru. Să știți că PNL-ul e un partid mai așa de consour, de o cafenea, partid liber, absolut în regulă. Ei își dau seama acum că Ilie Bolojan le prăbușește complet partidul și că nu va mai avea șanse de revenire vreodată, nu în câteva decenii de acum încolo. Cel mai sângeros atac asupra antreprenorilor din țara noastră a fost cel al lui Ilie Bolojan. Nu vorbesc de creșterile de taxe și impozite, acolo a fost bașcă. Modul în care a oprit investițiile, a introdus tot felul de aberații în codul fiscal, cu antreprenorii care nu-și mai pot împrumuta propriile companii, cu faptul că dacă ai datorii la stat plătești cu averea personală, asta deși statul are datorii la compania respectivă. Acum au început să bage alte prevederi legate de drepturile de autor și alte aberații în continuare. Atacul a fost sângeros, pur și simplu sângeros. Numai cei care nu știu ce spun eu aici vorbesc despre Bolojan că o fi, că o păți, că ce erou național e el și așa mai departe.

În țesătura fină, în infrastructura economiei românești, el a introdus niște criterii distrugătoare. Urma aia de liberali care a mai rămas pe acolo a spus 'bă, nu se poate. Hai să rămână cu premier, dar cu altul'. Tot partidul e nemulțumit pentru că Ilie Bolojan e premier USR, de fapt. Sunt mai servili cei care au votat pentru susținerea lui în ședința de la PNL, dar asta nu înseamnă că nu gândesc ceea ce gândim cu toții, văzând valul care se aproprie. Chiar dacă a fost vot secret, își dau seama că opoziția față de Bolojan e foarte mare. În același timp, lasă de dorit și felul în care comunică. Se duce doar în locuri bine stabilite, la el acasă, la presa #rezist, pe care le văd liberalii. Dumnezeule mare, sunt Partidul Național Liberal, ce fac? Zău așa, e incredibil. Până și Răreșel al nostru (nr. Rareș Bogdan) s-a sucit. S-a mai dat cu curentul. El a ieșit primul să rupă pisica în două acum o săptămână, acum văd că a dat în mașalier. Probabil a mai venit un mesaj de la domnul președinte Dan că îl sprijină în continuare pe domnul Bolojan, că sunt din același partid, și atunci s-au liniștit și liberalii. Au mai fost lucruri probabil. Eu cred că o să aflăm detaliile", a mai spus Bogdan Chirieac.

