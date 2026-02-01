€ 5.0961
Stiri

DCNews Stiri Lucas, fiul consilierei locale Alina Sperlea, bătut cu pari de doi fotbaliști de la Poli Timișoara. ”Acești huligani l-au nenorocit”
Data actualizării: 21:08 01 Feb 2026 | Data publicării: 21:07 01 Feb 2026

Lucas, fiul consilierei locale Alina Sperlea, bătut cu pari de doi fotbaliști de la Poli Timișoara. ”Acești huligani l-au nenorocit”
Autor: Roxana Neagu

fiu alina sperlea Lucas, foto Alina Sperlea Facebook

Doi jucători de la Poli Timișoara sunt acuzați că au bătut un tânăr de 19 ani. Ei ar fi făcut parte dintre grup de opt - nouă persoane.

Poliția din Timișoara a fost alertată în noaptea de sâmbătă spre duminică, după un incident violent petrecut în fața unui club de noapte din Complexul Studențesc. 

Se pare că Lucas, fiul de 19 ani al Alinei Sperlea, consilier local din Dumbrăvița, a fost bătut, cu pari, de un grup de 8 - 9 tineri. 

Printre cei acuzați s-ar afla și doi jucători de la Politehnica Timișoara, dar și unul de la o echipă din Liga 5, Giroc-Chișoda.

Lucas ar fi fost bătut din cauză că are o relație cu fosta iubită a unuia dintre agresori. Tânărul s-a ales cu multiple răni în zona capului, dar și cu mai multe coaste rupte. 

”Printre agresori se numără Cosmin Huminic, Denis Tătaru și Robert Damșa. Primii doi sunt legitimați la Poli Timișoara, iar cel de-al treilea, la echipa din Giroc. Este strigător la cer ce au putut face”, susține mama victimei, conform sursadevest

Consiliera locală Alina Sperlea a anunțat că depune plângere pentru tentativă de omor. ”Ca mamă, voi merge până în pânzele albe să îi fac dreptate copilului meu. El nu a greșit cu nimic, iar acești huligani, l-au nenorocit. Are capul spart, mandibula fracturată. Parul cu care a fost lovit este plin de sângele lui Lucas”, a declarat Alina Sprelea.

poli timisoara
fotbalisti
adolescent
bataie
