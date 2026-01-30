€ 5.0961
DCNews Stiri ONU se află în prag de colaps financiar, avertizează Antonio Guterres
Data publicării: 19:41 30 Ian 2026

ONU se află în prag de colaps financiar, avertizează Antonio Guterres
Autor: Elena Aurel

antonio-guterres_13869100 Secretarul general al ONU, Antonio Guterres. Sursa foto: Agerpres

Secretarul general al ONU a avertizat asupra unui risc de colaps financiar iminent al organizației.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a prevenit statele membre că organizaţia se află la risc de 'colaps financiar iminent', citând cotizaţii neplătite şi reguli bugetare care o obligă să returneze banii necheltuiţi, potrivit unei scrisori consultate vineri de Reuters.

Guterres a vorbit în mod repetat despre înrăutăţirea crizei de lichidităţi a organizaţiei, însă acesta este cel mai puternic avertisment de până acum, survenit pe fondul retragerii Statelor Unite, cel mai mare contributor, din multilateralism pe numeroase fronturi.

'Criza se adânceşte, ameninţând realizarea programelor şi riscând colapsul financiar. Şi situaţia se va deteriora şi mai mult în viitorul apropiat', a afirmat secretarul general în scrisoarea către ambasadorii statelor membre, purtând data de 28 ianuarie.

În scrisoare, Guterres spune că 'decizii de a nu onora contribuţiile care finanţează o parte semnificativă a bugetului regulat aprobat au fost anunţate acum oficial', neprecizând la ce state sau state face referire.

VEZI ȘI: Revoltă și acuzații de trădare în Canada: Separatiștii din Alberta s-au întâlnit cu oameni din Administrația Trump / Reacția SUA

SUA și China, principalii finanțatori

Potrivit regulilor ONU, contribuţiile depind de mărimea economiei fiecărui stat membru. Contribuţia SUA reprezintă 22% din buget, urmată de China cu 20%.

Însă, până la finele lui 2025, se înregistrau plăţi restante record de 1,57 miliarde de dolari, a precizat Guterres.

'Fie toate statele membre îşi onorează obligaţiile de plată integral şi la timp, fie statele membre trebuie să revizuiască în mod fundamental regulile noastre financiare pentru a preveni un colaps financiar iminent', a prevenit el.

Guterres a lansat anul trecut o echipă de reformă, cunoscută ca UN80, vizând reducerea costurilor şi creşterea eficienţei. În acest scop, statele au convenit să taie bugetul pe 2026 cu circa 7% până la 3,45 miliarde de dolari.

Cu toate acestea, Guterres a avertizat în scrisoare că organizaţia ar putea rămâne fără bani în iulie.

Una dintre probleme o constituie regula, considerată acum ca învechită, prin care ONU trebuie să restituie statelor sute de milioane de dolari necheltuiţi în fiecare an.

'Cu alte cuvinte, suntem prinşi în capcana unui ciclu kafkian, aşteptându-se să dăm înapoi bani care nu există', a punctat Guterres, potrivit Agerpres. 

