Corneliu Ștefan: Lucrările la UPU Târgoviște, în plină desfășurare

Lucrările la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște sunt în plină desfășurare, a anunțat Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovița.
"UPU se extinde prin realizarea unui corp nou, iar investiția de 20.000.000 lei prevede și dotarea cu echipamente de ultimă generație, necesare pentru intervenții rapide și eficiente - acolo unde fiecare secundă contează.
Totodată, va fi asigurată o separare clară între cazurile grave și cele care nu pun viața în pericol, ceea ce va contribui la reducerea timpilor de așteptare și la o mai bună gestionare a fluxului de pacienți, în funcție de gravitatea fiecărei situații.
Modernizarea și extinderea UPU reprezintă pasul firesc spre normalitatea pe care o dorim în județul nostru, pentru ca dâmbovițenii să beneficieze de servicii de urgență mai sigure și de condiții medicale moderne.
Rezultatele concrete pentru #Dâmbovița sunt adevărata măsură a muncii noastre", a precizat liderul PSD Dâmbovița.
