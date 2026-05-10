DCNEWS | PORTOFELUL ROMÂNILOR: Vrei să-ți crești copilul cu o alimentație sănătoasă în România? Iată cât costă! „Am avut un șoc și am crezut că e o greșeală când am verificat bonul. Voiam să returnez produsul” / foto

Probabil, ca părinte, încerci să iei de la supermarket alimentele cu „cea mai curată” etichetă a ingredientelor. Să fie ceva fără aditivi, fără conservanți, fără nitrit de sodiu, bio, cât mai sănătos posibil. Și găsești, nu-i problemă. Doar că... dai o avere.

O cititoare DC News, mamă a unui copil de școală, ne-a trimis pe adresa redacției fotografii cu bonul de cumpărături și cu un produs pe care a zis să-l ia pentru pachetul copilului. Vorbim despre Jambon bio din piept de curcan ecologic. A zis că vrea să-i ofere copilului o alimentație cât mai curată, fără E-uri, fără conservanți și fără mezeluri ieftine. Doar că, în România anului 2026, mâncarea sănătoasă a devenit un privilegiu.

Produsul din imagini este un jambon bio din piept de curcan ecologic de la „Curcani Bio de Topoloveni”, promovat ca fiind fără aditivi, fără conservanți și provenit din agricultură ecologică.

Iar prețul este unul care spune tot despre cât a ajuns să coste să crești sănătos un copil în România, aproape 46 de lei pentru o singură caserolă de 150 de grame

„Nu m-am uitat la preț, vă dați seama. Am pus în coș mai multe produse și nici prin cap nu mi-a trecut că iau curcan la 300 de lei kilogramul. Voiam să mă întorc la supermarket în ideea că sigur este o greșeală. Apoi... am verificat și pe Internet, așa costă peste tot, chiar în unele magazine ajunge și la 350 de lei kilogramul. Problema este că nu știm ce să le mai dăm copiilor noștri să mănânce. Dacă nu ai părinți la țară, dacă nu ai găini, carne și legume de la rude, totul a devenit enorm de scump. Și ajungi să te întrebi dacă alimentația sănătoasă mai este pentru oamenii normali. Plus că... eu am un copil, dar dacă aș avea doi-trei?! Cum aș putea să le asigur o hrană sănătoasă cu traiul din România?”, a spus mămica pentru DC News.

Cât costă doar „șunca sănătoasă” pentru un copil



Un copil de școală primară poate consuma fără probleme între 50 și 60 de grame de carne slabă într-un sandwich sau într-un pachet pentru școală. Asta înseamnă că o caserolă de 150 de grame ajunge aproximativ pentru trei zile dacă suntem economi.

Practic, pentru o săptămână de școală ai nevoie de două caserole, costul ajunge la aproximativ 90 de lei pe săptămână doar pentru jambonul bio, într-o lună de școală, suma sare de 350 de lei doar pentru acest singur produs. Și aici vorbim doar despre „șunca din sandwich”. Nu am pus la calcul: pâinea, legumele, fructele, iaurturile, ouăle, laptele, gustările, mesele principale și alte lucruri de care au nevoie copiii.

Nu am pus nici timpul petrecut de părinți căutând produse mai curate și nici anxietatea permanentă a oamenilor care încearcă să evite alimentele ultraprocesate.

În marile magazine, rafturile sunt pline de produse ieftine, pline de aditivi și grăsimi, în timp ce variantele bio sau fără conservanți au ajuns la prețuri care sperie și oricum nu există varietate mare de produse sănătoase. Iar întrebarea pe care tot mai mulți părinți și-o pun nu mai este „ce alegem?”, ci „ce ne mai permitem?”. Pentru multe familii din România, sănătatea copilului începe să coste cât o rată la un apartament. Asta dacă ai doar un copil... Dacă ai, așa cum spuneam, doi-trei copii... probabil ajungi să trăiești numai „la ofertă” și chiar și așa nu găsești alimente foarte ok pentru ei.

Dumneavoastră de unde vă procurați alimente „curate” pentru copii? Ca să nu pun întrebarea roșie... Dumneavoastră aveți de unde să mâncați sănătos? Vă permiteți să faceți acest lucru?

