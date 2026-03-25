Explozie de cazuri de cancer de colon la tineri. Care este dieta care îmbolnăvește noua generație
Data actualizării: 19:00 25 Mar 2026 | Data publicării: 18:59 25 Mar 2026

Explozie de cazuri de cancer de colon la tineri. Care este dieta care îmbolnăvește noua generație
Autor: Alexandra Curtache

Foto: Unsplash

Un tip de alimentație tot mai răspândit la nivel global ar putea avea efecte devastatoare asupra sănătății, fiind comparat chiar cu fumatul în ceea ce privește impactul asupra mortalității.

Medicii avertizează că alimentele ultraprocesate, prezente zilnic în dieta multor oameni, sunt asociate cu un risc crescut de cancer de colon, în contextul unei creșteri alarmante a cazurilor în rândul tinerilor.

Avertisment medical: alimentele ultraprocesate, în centrul îngrijorărilor

Tot mai multe studii atrag atenția asupra consumului de alimente ultraprocesate (UPFs), produse precum pâinea industrială, cerealele pentru micul dejun, mezelurile sau chipsurile, care domină rafturile supermarketurilor și dieta modernă.

Medicul Chris van Tulleken, specialist în cadrul NHS și autorul volumului Ultra Processed People, susține că aceste produse „au depășit tutunul ca principală cauză de deces prematur pe planeta Pământ”.

Citește și: Alimentele ultraprocesate, periculoase. Dr. Anca Tâu explică de ce e important să cumperi mâncare "reală"

Studiile indică o legătură cu cancerul colorectal

Cercetările recente, inclusiv un studiu realizat în China, arată că un consum ridicat de alimente ultraprocesate este „asociat în mod semnificativ” cu un risc crescut de cancer colorectal.

Datele arată că aceste produse reprezintă o parte majoră din alimentația zilnică:

  • 65,4% din aportul energetic în rândul copiilor
  • 67,8% în cazul adolescenților
  • 54,3% la adulți

Expunerea constantă pe parcursul vieții ridică semne de întrebare serioase privind efectele pe termen lung asupra sănătății.

Creșterea cazurilor la tineri, un „fenomen global”

Potrivit Cancer Research UK, creșterea numărului de cazuri de cancer de colon cu debut precoce este un „fenomen global”.

Un studiu realizat în 50 de țări a arătat că în 27 dintre acestea incidența bolii este în creștere, în special în rândul persoanelor tinere – o tendință care îngrijorează comunitatea medicală internațională.

Specialiștii avertizează însă că, în prezent, nu există dovezi clare că alimentele ultraprocesate cauzează direct cancerul.

Cancer Research UK subliniază că este dificil de stabilit o relație cauzală directă între dietă și cancer, deoarece alimentația oamenilor este variată, iar factorii de risc sunt multipli.

„Substanțe comestibile”, nu alimente

Cu toate acestea, dr. Chris van Tulleken adoptă o poziție fermă, afirmând că aceste produse nici nu ar trebui considerate alimente, ci „substanțe comestibile procesate industrial”.

El susține că există deja „zece ani de dovezi extrem de clare” care leagă consumul acestor produse de:

  • creșterea în greutate
  • obezitate
  • diverse probleme de sănătate
  • deces prematur

Medicul recomandă citirea atentă a etichetelor și evitarea produselor cu liste lungi de ingrediente greu de recunoscut, sugerând că reacția consumatorului ar trebui să fie una de respingere.

Dacă vă confruntați cu probleme de sănătate sau aveți îngrijorări legate de cancer, specialiștii recomandă să apelați la servicii de sprijin specializate, precum linia de asistență oferită de Macmillan Cancer Support, disponibilă zilnic pentru consiliere confidențială.

