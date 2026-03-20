Ce se întâmplă cu oasele tale dacă mănânci alimente ultraprocesate

Un studiu realizat recent arată că un consum frecvent de alimente ultraprocesate este asociat nu doar cu probleme de greutate și cardiovasculare, ci și cu o sănătate osoasă precară, potrivit 20minutos.es.

Potrivit studiului, persoanele care consumă multe alimente ultraprocesate au o densitate minerală osoasă mai scăzută și un risc mai mare de fracturi de șold. Analiza a fost realizată pe un eșantion de peste 160.000 de persoane și a arătat că participanții consumau în medie opt porții zilnic. Pentru fiecare 3,7 porții consumate în plus, în fiecare zi, riscul de fractură de șold crește cu 10,5%. Acest lucru este echivalent cu un fel principal congelat, o prăjitură și o băutură răcoritoare.

Studiul a demonstrat că efectele negative sunt mai accentuate la persoanele cu vârste sub 65 de ani sau cele supraponderale și că un consum ridicat de alimente ultraprocesate este strâns legat de scăderea densității osoase în zone importante ale corpului.

Alimentele ultraprocesate, bogate în sare, zahăr și grăsimi nesănătoase, sunt foarte des consumate, în mod special de către cei cu venituri mici și medii. Studiul arată că ele afectează în mod negativ densitatea osoasă, mai ales la persoanele sub 65 de ani și la cele supraponderale.

Și alte studii realizate anterior au asociat consumul crescut de alimente ultraprocesate cu un risc crescut de osteoporoză și cu o sănătate osoasă precară, inclusiv la sugari. Specialiștii sunt de părere că aceste alimente afectează nutriția, care este foarte importantă pentru un sistem osos sănătos.

Un consum regulat de fructe, legume, cereale integrale și proteine de calitate ajută la prevenirea bolilor cronice și la întărirea sistemului imunitar.

