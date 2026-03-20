Ce se întâmplă cu oasele tale dacă mănânci alimente ultraprocesate

€ 5.0951
|
$ 4.4087
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0951
|
$ 4.4087
 
Data actualizării: 15:00 20 Mar 2026 | Data publicării: 14:53 20 Mar 2026

Autor: Darius Mureșan

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik

Un consum regulat de alimente ultraprocesate nu afectează doar greutatea și inima, ci și sănătatea oaselor.

Un studiu realizat recent arată că un consum frecvent de alimente ultraprocesate este asociat nu doar cu probleme de greutate și cardiovasculare, ci și cu o sănătate osoasă precară, potrivit 20minutos.es.

Potrivit studiului, persoanele care consumă multe alimente ultraprocesate au o densitate minerală osoasă mai scăzută și un risc mai mare de fracturi de șold. Analiza a fost realizată pe un eșantion de peste 160.000 de persoane și a arătat că participanții consumau în medie opt porții zilnic. Pentru fiecare 3,7 porții consumate în plus, în fiecare zi, riscul de fractură de șold crește cu 10,5%. Acest lucru este echivalent cu un fel principal congelat, o prăjitură și o băutură răcoritoare.

Studiul a demonstrat că efectele negative sunt mai accentuate la persoanele cu vârste sub 65 de ani sau cele supraponderale și că un consum ridicat de alimente ultraprocesate este strâns legat de scăderea densității osoase în zone importante ale corpului. 

Alimentele ultraprocesate, bogate în sare, zahăr și grăsimi nesănătoase, sunt foarte des consumate, în mod special de către cei cu venituri mici și medii. Studiul arată că ele afectează în mod negativ densitatea osoasă, mai ales la persoanele sub 65 de ani și la cele supraponderale. 

Și alte studii realizate anterior au asociat consumul crescut de alimente ultraprocesate cu un risc crescut de osteoporoză și cu o sănătate osoasă precară, inclusiv la sugari. Specialiștii sunt de părere că aceste alimente afectează nutriția, care este foarte importantă pentru un sistem osos sănătos.

Alimentația sănătoasă este foarte importantă pentru funcționarea optimă a organismului. Un consum regulat de fructe, legume, cereale integrale și proteine de calitate ajută la prevenirea bolilor cronice și la întărirea sistemului imunitar. O dietă echilibrată ajută la menținerea sănătății osoase, a inimii, a creierului și a sistemului digestiv și influențează calitatea vieții. De aceea este important să eviți alimentele procesate, bogate în zahăr și grăsimi. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

alimente ultraprocesate
oase
boli de inima
greutate corporala
fracturi
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
x close