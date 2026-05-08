Alegeri anticipate sau guvern minoritar. Kelemen Hunor avertizează asupra pericolului reprezentat de AUR
Data publicării: 08 Mai 2026

Alegeri anticipate sau guvern minoritar. Kelemen Hunor avertizează asupra pericolului reprezentat de AUR
Autor: Ioan-Radu Gava

FOTO: Agerpres

Kelemen Hunor, președintele UDMR, precizează că PSD și AUR nu au rezolvat o problemă prin dărâmarea Guvernului Bolojan, ci au generat o alta.

Liderul UDMR Kelemen Hunor precizează pe Facebook faptul că „multă lume a întrebat ce se întâmplă în București“, iar PSD și AUR au generat o problemă politică prin răsturnarea Guvernului Bolojan la moțiunea de cenzură.

„Pe scurt: PSD și AUR răstoarnă împreună guvernul condus de Ilie Bolojan. Cu toate acestea, nu au rezolvat o problemă în acest sens, ci au creat una nouă. Este bine știut, că este mai ușor să răsturni guvernul decât să conduci țara.

Într-o situație atât de instabilă, spațiul nostru de exerciții devine tot mai restrâns, iar timpul nu este de partea noastră. 116 zile rămase până la închiderea PNRR și dacă nu reușim să progresăm, vom pierde resurse grave ale UE. Vorbim despre miliarde - bani care vor lipsi din bugetul și proiectele de dezvoltare ale României. Abordarea deficitului bugetar nu mai poate fi amânată. Încrederea multor investitori din România a fost zguduită și începem să simțim cu adevărat consecințele: finanțarea țării se scumpește din ce în ce mai mult și asta face toate deciziile din ce în ce mai grele.

Am spus clar tuturor poziția UDMR la recentele întâlniri. În primul rând, trebuie să verificăm dacă majoritatea pro-europeană anterioară se va putea forma din nou: PSD, PNL, USR, UDMR și fracțiunea minoritară. Avem nevoie de desemnarea unui premier, credibil politic și capabil să facă față crizei politice, guvernamentale și bugetare care să nu fie perceput ca un rival de alte forțe politice.

Deși, în general, un guvern minoritar nu este o soluție stabilă, este acceptabil în situația actuală. Dar putem accepta doar un guvern minoritar care nu este susținut de AUR sau SOS. 

Este clar pentru noi că acolo unde este AUR prezent, noi nu putem fi. Principalul interes al comunității maghiare din Transilvania este ca extremiștii să nu fie la guvernare“, scrie liderul UDMR.

Soluția alegerilor anticipate. Ce spune Kelemen Hunor

Kelemen Hunor se poziționează și împotriva alegerilor anticipate, deși reprezentanți din mai multe partide, inclusiv Cristian Ghinea de la USR, au vorbit despre ele. Scenariul a fost însă exclus și de președintele Nicușor Dan.

„Alegerile anticipate nu sunt o soluție. La alegerile din 2024 partidele au fost votate de cetățeni pentru patru ani și această responsabilitate nu poate fi dată deoparte acum. Oricine încurajează alegerile anticipate crește incertitudinea și deschide ușa mai larg extremiștilor.

Acum, sarcina președintelui este să găsească o soluție care să asigure o guvernare stabilă și să nu facă România vulnerabilă în fața forțelor extremiste. Sarcina partidelor din coaliţie este de a renunţa la consideraţiile lor tactice şi, în sfârşit, de a pune interesele ţării pe primul loc.

În guvernul anterior, am avut o dezbatere pe multe probleme, dar am pornit pe calea menită să reducă deficitul bugetar și să stopăm cheltuielile iresponsabile. Pentru ca e in interesul cetatenilor sa nu plateasca pretul deciziilor iresponsabile. Nici acum nu trebuie permis asta“, mai scrie Kelemen Hunor.

