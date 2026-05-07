Crimă în Sectorul 4 din București. Un bărbat a murit după ce prietenul său l-a înjunghiat chiar în stradă

Potrivit informațiilor din anchetă, citate de Observator, cei patru bărbați se cunoșteau și s-au întâlnit în cursul serii în cartierul Berceni. După ce au consumat alcool, între ei a izbucnit o ceartă care s-a transformat într-o bătaie violentă.

Martorii spun că scandalul a escaladat în doar câteva minute, iar unul dintre agresori a scos un cuțit și l-a atacat pe bărbatul de 41 de ani chiar în stradă.

Victima a murit la spital

După atac, bărbatul a rămas căzut pe asfalt, într-o baltă de sânge. Echipajele medicale au ajuns rapid la fața locului și au încercat să îl stabilizeze.

Victima a fost transportată de urgență la spital, însă medicii nu au reușit să îi salveze viața. Rănile provocate de cuțit au fost prea grave.

Agresorii au fost duși la audieri

Unul dintre suspecți a fost găsit de anchetatori chiar la locul atacului. Ceilalți doi au fugit imediat după incident, însă polițiștii i-au identificat și i-au prins la scurt timp.

Toți cei implicați au fost duși la Secția 16 pentru audieri.

Polițiștii și procurorii continuă cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs atacul și care a fost rolul fiecărei persoane implicate. Suspecții urmează să fie prezentați procurorilor cu propunere de arestare preventivă. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă pedepse mari cu închisoarea.

