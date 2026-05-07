Crimă în Sectorul 4 din București. Un bărbat a murit după ce prietenul său l-a înjunghiat chiar în stradă

Un scandal izbucnit pe o stradă din cartierul Berceni s-a încheiat cu o tragedie. Un bărbat de 41 de ani a fost ucis după ce a fost atacat cu un cuțit de unul dintre amicii săi. Incidentul s-a petrecut seara trecută, în Sectorul 4 al Capitalei.
Potrivit informațiilor din anchetă, citate de Observator, cei patru bărbați se cunoșteau și s-au întâlnit în cursul serii în cartierul Berceni. După ce au consumat alcool, între ei a izbucnit o ceartă care s-a transformat într-o bătaie violentă.
Martorii spun că scandalul a escaladat în doar câteva minute, iar unul dintre agresori a scos un cuțit și l-a atacat pe bărbatul de 41 de ani chiar în stradă.
După atac, bărbatul a rămas căzut pe asfalt, într-o baltă de sânge. Echipajele medicale au ajuns rapid la fața locului și au încercat să îl stabilizeze.
Victima a fost transportată de urgență la spital, însă medicii nu au reușit să îi salveze viața. Rănile provocate de cuțit au fost prea grave.
Unul dintre suspecți a fost găsit de anchetatori chiar la locul atacului. Ceilalți doi au fugit imediat după incident, însă polițiștii i-au identificat și i-au prins la scurt timp.
Toți cei implicați au fost duși la Secția 16 pentru audieri.
Polițiștii și procurorii continuă cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs atacul și care a fost rolul fiecărei persoane implicate. Suspecții urmează să fie prezentați procurorilor cu propunere de arestare preventivă. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă pedepse mari cu închisoarea.
de Val Vâlcu