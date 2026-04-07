Crimă într-o școală: O profesoară, înjunghiată de propriul elev

O profesoară în vârstă de 56 de ani a fost înjunghiată mortal marţi, de un elev al său, în vârstă de 17 ani, în regiunea Perm din Ural, în Rusia, au anunţat autorităţile locale, conform AFP și preluat de Agerpres.

Profesoara, înjunghiată lângă școală

Olessia Baguta, profesoară de rusă şi de literatură la o şcoală din Dobrianka, în regiunea Perm, a fost spitalizată marţi dimineaţă „în stare critică”, după ce a fost înjunghiată lângă intrarea în şcoală, potrivit guvernatorului regional, Dmitri Mahonin.

„Profesoara a fost înjunghiată de un băiat de 17 ani”, a scris acesta pe Telegram, adăugând că „agresorul a fost arestat de poliţie”.

„Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor medicilor, nu am reuşit să salvăm” viaţa Olessiei Baguta, a deplâns guvernatorul într-un mesaj publicat aproximativ două ore mai târziu.

Conform Comitetului de Anchetă rus, femeia, născută în 1970, era responsabila clasei în care învăţa agresorul ei. Motivele atacatorului nu sunt cunoscute deocamdată.

De la începutul anului, autorităţile ruse au raportat mai multe incidente violente în şcoli, inclusiv două atacuri cu cuţitul la o universitate din Ural şi la o şcoală din Siberia, precum şi un atac cu un pistol cu aer comprimat în centrul Rusiei.

