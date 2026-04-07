DCNews Stiri Crimă într-o școală: O profesoară, înjunghiată de propriul elev
Data actualizării: 11:45 07 Apr 2026 | Data publicării: 11:32 07 Apr 2026

Crimă într-o școală: O profesoară, înjunghiată de propriul elev
Autor: Iulia Horovei

crima accident ancheta politie Locul unei crime. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

O profesoară a fost ucisă prin înjunghiere de un elev al său, în vârstă de 17 ani, lângă intrarea în şcoala unde preda.

O profesoară în vârstă de 56 de ani a fost înjunghiată mortal marţi, de un elev al său, în vârstă de 17 ani, în regiunea Perm din Ural, în Rusia, au anunţat autorităţile locale, conform AFP și preluat de Agerpres.

Profesoara, înjunghiată lângă școală

Olessia Baguta, profesoară de rusă şi de literatură la o şcoală din Dobrianka, în regiunea Perm, a fost spitalizată marţi dimineaţă „în stare critică”, după ce a fost înjunghiată lângă intrarea în şcoală, potrivit guvernatorului regional, Dmitri Mahonin.

„Profesoara a fost înjunghiată de un băiat de 17 ani”, a scris acesta pe Telegram, adăugând că „agresorul a fost arestat de poliţie”.

„Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor medicilor, nu am reuşit să salvăm” viaţa Olessiei Baguta, a deplâns guvernatorul într-un mesaj publicat aproximativ două ore mai târziu.

Conform Comitetului de Anchetă rus, femeia, născută în 1970, era responsabila clasei în care învăţa agresorul ei. Motivele atacatorului nu sunt cunoscute deocamdată.

De la începutul anului, autorităţile ruse au raportat mai multe incidente violente în şcoli, inclusiv două atacuri cu cuţitul la o universitate din Ural şi la o şcoală din Siberia, precum şi un atac cu un pistol cu aer comprimat în centrul Rusiei.

