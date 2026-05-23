Blocaj feroviar în Serbia din cauza protestelor: Pasagerii, nevoiți să coboare din trenuri
Data publicării: 23 Mai 2026

Blocaj feroviar în Serbia din cauza protestelor: Pasagerii, nevoiți să coboare din trenuri
Autor: Iulia Horovei

tren Tren. Sursa foto: Agerpres/Rol ilustrativ
Compania feroviară de stat din Serbia a suspendat, sâmbătă dimineață, toate trenurile rețelei feroviare, într-o zi în care studenții anunță proteste antiguvernamentale în Belgrad.

Compania feroviară de stat din Serbia, Srbijavoz, a suspendat în zorii zilei de sâmbătă toate transporturile pe reţeaua feroviară a ţării, cu câteva ore înaintea unei mari manifestaţii antiguvernamentale programate pentru după-amiaza şi în cursul serii la Belgrad, relatează EFE.

Circulație întreruptă total, fără detalii din partea companiei feroviare naționale

Într-un comunicat publicat pe site-ul său, Srbijavoz nu oferă explicaţii clare cu privire la cauza întreruperii circulaţiei, limitându-se la a informa utilizatorii că, la data de 23 mai 2026, începând cu ora 04:15, compania „a suspendat până la noi ordine circulaţia tuturor trenurilor pe reţeaua feroviară a Republicii Serbia”.

Postul de televiziune independent N1 Serbia afirmă că pasagerii care se aflau în trenuri la ora respectivă au fost obligaţi să coboare la jumătatea drumului, în timp ce pentru călătorii liniilor internaţionale s-a organizat transportul cu autobuzul către destinaţiile lor din străinătate.

Sârbii, din nou în stradă

Sub sloganul „Studenţii triumfă”, organizaţiile universitare au convocat cetăţenii din întreaga ţară să vină sâmbătă în piaţa centrală Slavija din Belgrd pentru a participa la un protest împotriva guvernului.

Cu privirea aţintită spre viitoarele alegeri - a căror desfăşurare la termen ar urma să aibă loc înainte de sfârşitul lui 2027, dar pe care studenţii şi o parte a cetăţenilor le vor anticipate - organizatorii speră ca mobilizarea să fie masivă. Totuşi, obiectivul lor ar putea fi zădărnicit de dificultăţile apărute în transporturi din cauza întreruperii traficului feroviar.

Planul iniţial, conform organizatorilor, este ca manifestanţii să înceapă să se adune în patru puncte ale capitalei în această după-amiază, în timp ce concentrarea principală este prevăzută începând cu ora 16:00 GMT în Slavija.

Tragedia din Novi Sad, începutul manifestațiilor

Din noiembrie 2024, când 16 persoane şi-au pierdut viaţa la Novi Sad din cauza prăbuşirii copertinei la gara feroviară, organizaţiile studenţeşti sârbe au organizat manifestaţii paşnice pentru a denunţa corupţia endemică a guvernului preşedintelui naţionalist, Aleksandar Vucic, şi pentru a cere demisia acestuia, precum şi convocarea de noi alegeri.

În 2025, aceste acţiuni s-au extins în toată ţara şi au ajuns să adune aproximativ 300.000 de persoane într-o singură zi, declanşând cel mai mare val de proteste civice cunoscut în ţara balcanică.

Studenţii continuă să denunţe faptul că nu s-a realizat o anchetă transparentă asupra accidentului de la Novi Sad şi că, până în prezent, nimeni nu a fost tras la răspundere şi nu s-au stabilit responsabilităţi concrete.

Şi în alte ocazii, serviciile de căi ferate şi autobuze şi-au întrerupt circulaţia sub presupuse ameninţări cu bombă, cu câteva ore înainte de manifestaţii care se anunţau a fi cu participare numeroasă.

Studenții continuă protestele

Protestul de sâmbătă are loc într-o atmosferă de tensiune socială ridicată şi acte frecvente de violenţă între susţinătorii şi opozanţii lui Vucic.

Până sâmbătă după-amiază, rețelele de socializare au fost împânzite de imagini și clipuri video cu mașini și motociclete în coloană, aflate în drum spre proteste.

