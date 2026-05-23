Nou incendiu la CET Vest. Avertizare RO-ALERT - Update: ELCEN, precizări după incident

Update 4: Precizările ELCEN:

ELCEN informează că, în cursul zilei de astăzi, în incinta CET București Vest s-a produs un incendiu la un transformator utilizat în cadrul soluției tehnice adoptate după incidentul anterior produs la nivelul instalațiilor electrice ale centralei.

Precizăm că, în urma avariei anterioare care a afectat două transformatoare de 110/6 kV, a fost identificată și implementată o soluție tehnică de continuitate prin utilizarea unui alt transformator existent în incintă. Înainte de punerea în funcțiune a acestuia, au fost efectuate măsurători și verificări tehnice specifice, care nu au indicat neconformități sau probleme de funcționare.

La acest moment, cauza producerii incendiului de astăzi nu este cunoscută, fiind în desfășurare o investigație tehnică detaliată pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii incidentului.

Echipele de intervenție ale ISU București-Ilfov, împreună cu pompierii din cadrul CET București Vest și personalul operativ ELCEN, au intervenit prompt pentru limitarea și stingerea incendiului. Profesionalismul și mobilizarea rapidă a echipelor de intervenție au contribuit la gestionarea situației în condiții de siguranță și la limitarea efectelor incidentului. Nu au fost înregistrate victime.

Totodată, subliniem faptul că, la momentul producerii incidentului, CET București Vest nu se afla în funcțiune, producția de energie electrică și termică fiind deja sistată ca urmare a avariei anterioare. În consecință, incidentul de astăzi nu a generat impact asupra alimentării consumatorilor din sistemul de termoficare al Municipiului București și nu există riscuri pentru populația din vecinătate sau pentru mediu.

În prezent, în incinta CET București Vest continuă activitățile de evaluare tehnică, debarasare, vidanjare și igienizare a zonelor afectate, precum și procedurile necesare pentru remedierea avariilor și readucerea instalațiilor în condiții de funcționare în siguranță.

ELCEN se află într-o etapă avansată privind procedurile de achiziție a echipamentelor și lucrărilor necesare pentru refacerea configurației electrice a centralei. În acest sens:

●un transformator aparținând ELCEN se află în prezent în reparații la Roman;

●pentru un alt transformator este în curs de finalizare procedura de achizitie;

●suplimentar, ELCEN are în vedere achiziția unui al treilea transformator, ca soluție de rezervă și creștere a siguranței în exploatare.

La acest moment, termenul estimat pentru punerea în funcțiune a centralei este octombrie 2026.

ELCEN monitorizează permanent situația și colaborează cu toate instituțiile competente pentru stabilirea cauzelor incidentului și implementarea soluțiilor tehnice necesare, astfel încât CET București Vest să poată reveni în exploatare în condiții de deplină siguranță pentru sezonul rece următor.

Update 3: Andrei Corlan, comisar general al Gărzii de Mediu, a declarat: „Din perspectiva protecției mediului, veștile sunt bune. Nu s-au înregistrat depășiri ale concentrațiilor maxime admise. La poluanții atmosferici, Rețeaua Națională de Monitorizare, în punctele cele mai apropiate, nu a înregistrat fluctuații mari, astfel că aerul este respirabil pentru cetățeni. În conformitate cu datele pe care le am, nu sunt riscuri pentru locuitori.

Din informațiile pe care le am în acest moment, a ars un transformator în aliniamentul celor degradate anterior și incendiul a pătruns în interiorul halei. În privința cauzei, din ceea ce știu de la colegii mei, se presupune că a fost un scurtcircuit. Așteptăm finalizarea intervenției și raportul. Oricum Garda de Mediu urma să fie acolo luni, pentru a verifica realizarea măsurilor de la incendiul anterior și anume analiza solului posibil contaminat, respectiv eliminarea deșeurilor de la acel incendiu. Controale la CET Vest sunt de două ori pe an, cel puțin. Este unul dintre obiectivele mari ale Bucureștiului. După incendiu, a fost făcută o verificare unde s-a aflat că în zona afectată era solul posibil contaminat pe 50 de metri. S-a impus prelevarea probelor de sol, evacuarea solului contaminat și evacuarea deșeurilor în urma incendiului. Scadenta măsurii este 25 mai, adică luni. Așa că Garda de Mediu va fi luni acolo pentru a verifica măsurile anterioare și pentru a dispune măsuri suplimentare vizavi de ceea ce s-a întâmplat.

Dacă nu s-au respectat indicațiile date, există riscul unei sancțiuni de 100.000 de lei”

Update 2: Incendiul este localizat, se lucrează în continuare la răcire şi lichidarea incendiului.

Update: Se lucrează pentru localizarea şi răcirea transformatorului. Nu sunt victime. Incendiul a afectat şi o hală aflată în imediata apropiere. Transformatorul se află în apropierea celor afectate de incendiul din 20 aprilie, transmit cei de la ISU.

Ştirea iniţială: Un nou incendiu s-a produs, sâmbătă, la CET Vest. Potrivit primelor informaţii, incendiul s-ar fi produs la o zonă în care se afla un transformator electric. Norii groşi de fum se văd de la câţiva kilometri distanţă. Mai multe maşini de intervenţie ale pompierilor se îndreaptă către locul producerii incendiului.

În zona Bulevardului Timişoara s-a întrerupt alimentarea cu energie electrică.

Centrala era oprită din funcţionare ca urmare a incendiului din luna aprilie care a afectat două transformatoare, în prezent efectuându-se lucrări de reparaţii, fiind programată repornirea instalaţiilor spre sfârşitul anului, pentru asigurarea alimentării cu energie termică, potrivit economica.net. Centrala se află în subordinea companiei electrocentrale București (ELCEN). În prezent, Ministerul Energiei este principalul acţionar al companiei ELCEN, deţinând 97,51% din acţiuni, restul acţiunilor fiind deţinute de SNGZ Romgaz SA (2,49%).

A fost transmisă şi o avertizare RO-ALERT

"INCENDIU major cu degajari mari de fum produs la CET Vest - zona B-dul Timisoara, sector 6. Ocoliti/evitati zona. Lasati libere caile de acces pentru fortele de interventie. Respectati recomandarile dispuse de autoritati", se arată în mesajul transmis celor din zonă. Mesajul a fost transmis pe o raza de aprox. 3.000 m in jurul focarului.

Anunţul ISU

Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate 8 autospeciale de stingere, 1 autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, 1 autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori, autospeciala de transport roboți și 2 ambulanțe SMURD. În acest moment a fost realizat un dispozitiv de intervenţie, având în vedere faptul că reprezentanţii obiectivului au întrerupt alimentarea cu energie electrică, informează ISU.

Reamintim că în data de 20 aprilie s-a produs un alt incident asemnător la CET Vest. Incendiul a izbucnit, atunci, la două transformatoare electrice care utilizează ulei ca agent de răcire, având aproximativ 30 de tone fiecare, şi la o staţie electrică, în incinta CET Vest, situată pe bulevardul Timişoara, au transmis, la acel moment, reprezentanţii Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.