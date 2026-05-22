Tulsi Gabbard a demisionat. Donald Trump a reacţionat imediat

"Sunt extrem de recunoscătoare pentru încrederea pe care preşedintele Donald Trump a avut-o în mine, dar şi pentru şansa de a conduce Serviciul Naţional de Informaţii pentru ultimul an şi jumătate.

Din păcate, trebuie să îmi dau demisia. Aceasta va intra în vigoare la 30 iunie 2026", a transmis Tulsi Gabbard.

De ce a demisionat Tulsi Gabbard

"Soţul meu, Abraham, a fost diagnosticat recent cu o formă extrem de rară de cancer osos. Se confruntă cu provocări majore în următoarele săptămâni şi luni.

Astfel, acum trebuie să fac un pas în spate din funcţiile publice şi să îi fiu alături, pentru a-l ajuta să ducă această luptă", a scris Tulsi Gabbard pe X.

Donald Trump a reacţionat imediat

Preşedintele SUA a reacţionat rapid la vestea că Tulsi Gabbard demisionează şi a anunţat şi cine îi va lua locul.

"Din păcate, după ce a făcut o treabă excelentă, Tulsi Gabbard va părăsi Administraţia SUA pe 30 iunie. Soţul ei minunat, Abraham, a fost diagnosticat recent cu o formă rară de cancer osos şi ea, cum şi trebuie, vrea să îi fie alături, să îl facă să se însănătoşească. Acum, ei luptă împreună şi nu am nicio îndoială că îşi va reveni şi va fi mai bine ca niciodată.

Tulsi a făcut o treabă excelentă şi îi vom simţi lipsa.

Locul ei va fi luat de respectatul ei adjunct, Aaron Lukas, care va fi de acum director al Serviciului Naţional de Informaţii în funcţie", a scris Donald Trump pe Truth Social.

Plecarea lui Gabbard reprezintă a treia schimbare în cabinetul lui Trump din acest an, după demiterea lui Kristi Noem din funcţia de secretar al securităţii naţionale în martie şi a lui Pam Bondi din funcţia de procuror general în aprilie.

Gabbard a fost congresman democrat de Hawaii între 2013 şi 202, devenind cunoscută pentru criticile sale la adresa intervenţiilor militare ale SUA în străinătate, precum războaiele din Irak şi Siria.

În 2020, ea s-a prezentat la alegerile primare prezidenţiale democrate, dar în 2022 a părăsit partidul şi în 2024 s-a alăturat republicanilor şi s-a aliniat cu Donald Trump.

De-a lungul anilor, Gabbard a criticat sancţiunile împotriva Rusiei şi s-a arătat sceptică faţă de sprijinul militar american pentru Ucraina, motiv pentru care criticii ei o etichetează drept "prorusă".

A fost, de asemenea, foarte criticată pentru călătoria sa din 2017 în Siria, unde s-a întâlnit cu preşedintele Bashar al-Assad, conform Agerpres.