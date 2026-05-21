Cine e Max Korzh, artistul belarus care aduce 39.000 de spectatori străini pe Arena Națională
Data publicării: 21 Mai 2026

Cine e Max Korzh, artistul belarus care aduce 39.000 de spectatori străini pe Arena Națională
Autor: Ioan-Radu Gava

artist pe scena Foto: Unsplash
Jandarmeria Capitalei va lua măsuri sporite de securitate la concertul de sâmbătă al rapperului bielorus Max Korzh de pe Arena Naţională, urmând să fie efectuate controale pirotehnice şi antiteroriste ale autovehiculelor şi persoanelor, cu scopul de a preveni introducerea obiectelor interzise pe stadion.

"Jandarmeria Capitalei, alături de celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu, va lua măsuri pentru asigurarea unui climat de siguranţă la nivelul Capitalei. Pentru acest eveniment, din raţiuni de securitate, vor fi adoptate măsuri specifice de control pirotehnic şi antiterorist al autovehiculelor şi persoanelor, cu scopul de a preveni introducerea în arenă a obiectelor interzise de cadrul normativ în vigoare", precizează Biroul de presă al Jandarmeriei Bucureşti.

În dispozitivele de ordine publică ale Jandarmeriei vor fi prezenţi cai şi câini de serviciu.

Accesul pentru publicul general se va face începând cu ora 16:00, doar pe bază de bilete sau invitaţii, prin punctele de acces de pe Bulevardul Basarabia, Strada Maior Ion Coravu şi Bulevardul Pierre de Coubertin.

"Pentru siguranţa publicului şi buna desfăşurare a evenimentului, participanţii sunt obligaţi să se supună controlului corporal efectuat de agenţii de securitate. Refuzul persoanei va atrage interdicţia de participare le eveniment", arată sursa citată.

Articolele pirotehnice de orice fel, inclusiv artificii, dispozitive de aprindere a focului, flăcări deschise, rachete de semnalizare, cartuşe fumigene, grenade fumigene, dispozitive de tip flash, sunt strict interzise de legislaţia română, aminteşte Jandarmeria.

Deţinerea unor astfel de articole sau încercarea de a le introduce pe stadion atrage răspunderea penală.

Totodată, sunt interzise orice inscripţii, embleme sau însemne, afişate pe orice tip de materiale, care pot aduce atingere ordinii publice sau securităţii participanţilor.

Rapperul belarus Max Korzh va urca pe scenă pe Arena Națională din București, sâmbătă, 23 mai. Artistul este interzis în Belarus și Rusia, motiv pentru care și-a desfășurat activitatea în mai multe țări europene.

Max Korzh, pe numele real Maksim Anatolievici Korzh, este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din Belarus. El a câștigat popularitate printr-un stil care îmbină hip-hop, EDM și pop, atrăgând o bază mare de fani în Europa de Est și spațiul CSI. De-a lungul carierei, a susținut concerte în arene și stadioane de mari dimensiuni.

Copilăria și adolescența și le-a petrecut în Minsk, unde a fost îndrumat de părinți către studii muzicale. Încă de tânăr a început să cânte într-o formație, iar în perioada studenției la Universitatea de Stat din Belarus a realizat primele sale înregistrări solo.

În anul trei de facultate a ales să renunțe la studii pentru a urma muzica. Cu un împrumut mic de la mama sa, a intrat într-un studio și a lansat piesa „Nebo Pomozhet Nam” în 2012, publicată pe VKontakte.

La scurt timp după, a fost chemat în armată. Când a revenit, a descoperit că piesa se răspândise rapid și devenise cunoscută în Belarus, fiind difuzată și la radio. Acest lucru i-a accelerat debutul în muzică. 

Piesele sale, interpretate în limba rusă, abordează teme precum libertatea, viața cotidiană și experiențele tinerilor, ceea ce l-a apropiat mult de public.

Organizatorii estimează peste 50.000 de participanți pe Arena Națională. Din cauza numărului mare de spectatori, autoritățile au mobilizat forțe suplimentare de ordine, așteptându-se aglomerație atât în zona stadionului, cât și în oraș. Organizatorii descriu evenimentul ca pe un „festival neoficial” dedicat energiei și libertății de exprimare a publicului.

Organizatorul concertului a precizat că din totalul biletelor vândute, 39.000 sunt pentru cetățeni din alte țări. Cei mai mulți dintre aceștia sunt din Rusia, Ucraina și Republica Moldova.

max korzh
arena nationala
