€ 5.2103
|
$ 4.4352
|

Subcategorii în Cultura

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2103
|
$ 4.4352
 
DCNews Cultura „Măiastra - Hommage a Brâncuși”, la Opera Süreyya din Istanbul
Data publicării: 12 Mai 2026

„Măiastra - Hommage a Brâncuși”, la Opera Süreyya din Istanbul
Autor: D.C.

Petru Pane-Oxana-corjos

Un recital de muzică clasică „Măiastra - Hommage a Brâncuși”. va avea loc miercuri, 13 mai, la Opera Süreyya din Istanbul, în interpretarea clarinetistului Petru Pane și a pianistei Oxana Corjos.

Evenimentul, organizat de Institutul Cultural Român, are loc în marja celebrării Anului Bâncuși la celebra operă din Istanbul.

Clarinetistul Petru Pane şi pianista Oxana Corjos propun un program pornind de la Erik Satie – probabil cel mai apropiat companion muzical al sculptorului (lucrarea „Socrate” realizată în 1922 și aflată în colecția MoMA New York, îi este dedicată), continuând cu Milhaud, Fazıl Say și ajungând la Messiaen, prin celebra piesă „Abisul păsărilor”.

În centrul recitalului se află „Pasărea Măiastră” de Tiberiu Olah, una dintre cele mai frumoase piese scrise pentru clarinet solo, un omagiu adus personalității lui Brâncuși. „Sonata pentru clarinet solo” (1963) de Tiberiu Olah face parte dintr-un ciclu de cinci lucrări inspirate de sculpturile lui Constantin Brâncuși. Așa cum declara compozitorul într-un interviu, această lucrare „reprezintă melodia, monodia ca entitate și tinde la crearea analogiilor cu zona păsărilor măiestre” – acele creaturi mitice din folclorul românesc, care au stat la baza ciclului de sculpturi „Măiastra”. Considerată una din cele mai reușite lucrări compuse vreodată pentru acest instrument și făcând parte din repertoriul obligatoriu al unor prestigioase concursuri, „Sonata lui Olah” întruchipează metafora zborului, a desprinderii de terestru.

Petru Pane este unul dintre cei mai reprezentativi tineri muzicieni ai generației sale. La numai 21 de ani are în palmares peste 15 Premii I la concursuri naționale și internaționale și a cântat în postură solistică alături de peste 10 Orchestre Filarmonice de Stat.  De-a lungul timpului a beneficiat de îndrumarea mai multor soliști și profesori internaționali de excepție, precum Fabio di Casola (Zürich), Florent Héau (Paris), Spyros Mourikis (Atena), Tibor Reman (UdK Berlin), Tomaž Močilnik (Frankfurt), Hermann Stepánsson (Stockholm), Nicolas Baldeyrou (Lyon), Francis Benda (Basel). 

Crescând într-o familie de muzicieni, Oxana Corjos și-a însușit primele noțiuni muzicale din copilărie, studiind cu Ioana Minei și Ana Pitiș. A urmat cursurile Universității Naționale de Muzică din București, unde a studiat cu maestrul Dan Grigore. A obținut premii importante la concursurile de la Roma (1991) și Barcelona (1986), iar în 1992 a fost distinsă cu Premiul „Cella Delavrancea” pentru activitate meritorie desfășurată în domeniul culturii. 

Recitalul „Măiastra - Hommage a Brâncuși” consolidează parteneriatul instituțional dintre Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir” și Opera Süreyya, spațiu emblematic al vieții culturale din Istanbul, pentru creșterea vizibilității culturii române în Turcia.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 23 minute
Cum a devenit brânza de vaci vedeta rețelelor sociale. Mihaela Bilic: E pe val!
Publicat acum 37 minute
Cât a ajuns să coste un bilet ca să-l vezi pe Cristiano Ronaldo la Mondialul din 2026
Publicat acum 55 minute
ICCJ amână pronunţarea deciziei în dosarul lui Călin Georgescu
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Influencerii promovează mituri care îi pun în pericol pe tineri. „Nu te arde de dragul unui trend. Nu crede tot ce vezi pe Internet!”
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Grecia ia măsuri împotriva turismului de masă: Noi reguli pentru turiști și dezvoltatori
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 29 minute
„O enormitate și o greșeală cum eu nu am mai văzut”. Adrian Zuckerman critică dur deciziile lui Bolojan și situația din PNL
Publicat acum 3 ore si 2 minute
Mai este Ilie Bolojan favorit pentru Palatul Victoria? Răspunsul lui Nicușor Dan
Publicat acum 4 ore si 28 minute
Ucraina face o schimbare neașteptată. România, printre statele vizate. Lista pe care am fost incluși
Publicat acum 4 ore si 39 minute
Călin Georgescu, propus premier de AUR. Petrișor Peiu explică mesajul lui George Simion / Răzvan Dumitrescu: Asta e o nuanță
Publicat acum 4 ore si 55 minute
Horoscop 12 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close