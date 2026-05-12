„Măiastra - Hommage a Brâncuși”, la Opera Süreyya din Istanbul

Evenimentul, organizat de Institutul Cultural Român, are loc în marja celebrării Anului Bâncuși la celebra operă din Istanbul.

Clarinetistul Petru Pane şi pianista Oxana Corjos propun un program pornind de la Erik Satie – probabil cel mai apropiat companion muzical al sculptorului (lucrarea „Socrate” realizată în 1922 și aflată în colecția MoMA New York, îi este dedicată), continuând cu Milhaud, Fazıl Say și ajungând la Messiaen, prin celebra piesă „Abisul păsărilor”.

În centrul recitalului se află „Pasărea Măiastră” de Tiberiu Olah, una dintre cele mai frumoase piese scrise pentru clarinet solo, un omagiu adus personalității lui Brâncuși. „Sonata pentru clarinet solo” (1963) de Tiberiu Olah face parte dintr-un ciclu de cinci lucrări inspirate de sculpturile lui Constantin Brâncuși. Așa cum declara compozitorul într-un interviu, această lucrare „reprezintă melodia, monodia ca entitate și tinde la crearea analogiilor cu zona păsărilor măiestre” – acele creaturi mitice din folclorul românesc, care au stat la baza ciclului de sculpturi „Măiastra”. Considerată una din cele mai reușite lucrări compuse vreodată pentru acest instrument și făcând parte din repertoriul obligatoriu al unor prestigioase concursuri, „Sonata lui Olah” întruchipează metafora zborului, a desprinderii de terestru.

Petru Pane este unul dintre cei mai reprezentativi tineri muzicieni ai generației sale. La numai 21 de ani are în palmares peste 15 Premii I la concursuri naționale și internaționale și a cântat în postură solistică alături de peste 10 Orchestre Filarmonice de Stat. De-a lungul timpului a beneficiat de îndrumarea mai multor soliști și profesori internaționali de excepție, precum Fabio di Casola (Zürich), Florent Héau (Paris), Spyros Mourikis (Atena), Tibor Reman (UdK Berlin), Tomaž Močilnik (Frankfurt), Hermann Stepánsson (Stockholm), Nicolas Baldeyrou (Lyon), Francis Benda (Basel).

Crescând într-o familie de muzicieni, Oxana Corjos și-a însușit primele noțiuni muzicale din copilărie, studiind cu Ioana Minei și Ana Pitiș. A urmat cursurile Universității Naționale de Muzică din București, unde a studiat cu maestrul Dan Grigore. A obținut premii importante la concursurile de la Roma (1991) și Barcelona (1986), iar în 1992 a fost distinsă cu Premiul „Cella Delavrancea” pentru activitate meritorie desfășurată în domeniul culturii.

Recitalul „Măiastra - Hommage a Brâncuși” consolidează parteneriatul instituțional dintre Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir” și Opera Süreyya, spațiu emblematic al vieții culturale din Istanbul, pentru creșterea vizibilității culturii române în Turcia.