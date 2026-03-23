Curs valutar: € 5.0989
|
$ 4.4373
 
DCNews Cultura "Bărbierul din Sevilla", la ONB. Energia commediei dell'arte, pusă în scenă de Igor Bergler
Data actualizării: 13:18 23 Mar 2026 | Data publicării: 13:16 23 Mar 2026

”Bărbierul din Sevilla”, la ONB. Energia commediei dell’arte, pusă în scenă de Igor Bergler
Autor: D.C.

igor bergler Foto: Agerpres

Opera Națională București prezintă premiera spectacolului „Bărbierul din Sevilla” de Gioachino Rossini, într-o montare în regia lui Igor Bergler. Decorurile poartă semnăturile lui Igor Bergler și a Ralucăi Popa, costumele au fost create de Raluca Popa, coregrafia îi aparține Biancăi Patrichi, luminile Daniel Klinger, iar conducerea muzicală va fi asigurată de maestrul Daniel Jinga.

 Reprezentațiile se vor desfășura în serile de joi, 26 martie (avanpremieră), sâmbătă, 28 martie duminică, 29 martie, și miercuri, 1 aprilie, cu titlu de premieră, începând cu ora 18:30, cu participarea Orchestrei, Corului și Baletului Operei Naționale București, maestru de cor Adrian Ionescu, asistent regie Claudia Machedon, asistent dirijor Mircea Pădurariu.

Montarea semnată de Igor Bergler aduce pe scenă întreaga energie a commediei dell’arte târzii, regăsită în personajele arhetipale din opera lui Rossini. Figaro este servitorul șiret și isteț, doctorul Bartolo îl portretizează pe bătrânul autoritar și comic fără voie, Rosina este tânăra inteligentă și ironică, iar Contele Almaviva nimeni altul decât îndrăgostitul elegant, dar ridicol.

„În viziunea noastră avem nevoie de un ritm nebun, de comedie fizică, de interpreți-actori, de regie liberă, de curaj scenic și, mai ales, de renunțarea la solemnitatea victoriană”, afirmă Igor Bergler.

Regizorul își propune o întoarcere la esența vibrantă și ludică a operei, redându-i prospețimea și umorul originar, adesea pierdute în montări sobre sau excesiv conceptuale.

Distribuția din 26 martie: Figaro - Sebastian Balaj, Rosina - Oana Șerban (invitată), Contele Almaviva - Bogdan Mihai, Don Bartolo - Iustinian Zetea, Don Basilio - Daniel Pascariu (invitat), Berta - Daniela Cârstea, Fiorello/ Sergentul/ Servitorul - Daniel Filipescu, Notarul - Andrei Bolohan, Berta actrița - Bianca Tatolici.

Distribuția din 28 martie: Figaro - Iordache Basalic, Rosina - Maria Miron Sârbu (invitată), Contele Almaviva - Andrei Fermeșanu (invitat), Don Bartolo - Iustinian Zetea, Don Basilio - Marius Boloș, Berta - Daniela Cârstea, Fiorello/ Sergentul/ Servitorul - Daniel Filipescu, Notarul - Andrei Bolohan, Berta actrița - Bianca Tatolici.

Distribuția din 29 martie: Figaro - Iordache Basalic, Rosina - Maria Miron Sârbu (invitată), Contele Almaviva - Andrei Fermeșanu (invitat), Don Bartolo - Iustinian Zetea, Don Basilio - Marius Boloș, Berta - Rodica Ștefan (invitată), Fiorello/ Sergentul/ Servitorul- Daniel Filipescu, Notarul - Andrei Bolohan, Berta actrița - Bianca Tatolici.

Distribuția din 1 aprilie: Figaro - Sebastian Balaj, Rosina - Martiniana Antonie (invitată), Contele Almaviva - Bogdan Mihai, Don Bartolo - Vicențiu Țăranu, Don Basilio - Alexandru Matei, Berta - Anna Stănescu (invitată), Fiorello/ Sergentul/ Servitorul - David Miron, Notarul - Andrei Bolohan.

