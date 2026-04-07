Celine Dion, 30.000 de locuri la fiecare dintre cele 10 concerte ce vor fi susținute la Paris pe Defense Arena

'Parisul a avut întotdeauna o mare importanță pentru ea, iar orașul oferă un cadru ideal pentru a marca începutul acestui nou capitol din cariera sa. Se întoarce la rădăcini', a declarat Frederic Longuepee, directorul general al Paris La Defense Arena, potrivit AFP.

Cântăreața din Quebec plănuise să cânte în această locație în timpul turneului său 'Courage World Tour', dar pandemia, urmată de probleme de sănătate persistente, au obligat-o să amâne și apoi să anuleze turneul.

Situată în Nanterre, lângă Paris, Paris La Defense Arena are o capacitate maximă de aproximativ 45.000 de locuri, capacitate testată în 2024 cu spectacolele lui Taylor Swift.

Totuși, pentru concertele lui Celine Dion, configurația spectacolului va fi diferită, cu o secțiune cu locuri pe scaune care va reduce capacitatea totală la aproximativ 30.000 de locuri pe noapte, a explicat Longuepee.

Întrebat despre posibilitatea adăugării unor date suplimentare dincolo de cele anunțate între septembrie și octombrie, Longuepee a considerat acest lucru 'complicat'. 'Avem angajamente și după această serie de concerte, așa că vom încerca să le respectăm', a spus el.

Inaugurată în 2017 cu un concert Rolling Stones, Paris La Defense Arena s-a impus ca un jucător cheie în scena evenimentelor globale: Bad Bunny va concerta acolo în iulie, înainte de turneul de tenis Rolex Paris Masters din toamnă.

Deținută de holdingul familiei lui Jacky Lorenzetti, aceasta face, de asemenea, obiectul unei preluări în curs de desfășurare de către gigantul american de divertisment Live Nation, care nu a obținut încă undă verde de la Autoritatea Franceză de Concurență. (Agerpres)