€ 5.0961
|
$ 4.4092
|

Subcategorii în Cultura

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.4092
 
Celine Dion, 30.000 de locuri la fiecare dintre cele 10 concerte ce vor fi susținute la Paris pe Defense Arena
Data publicării: 10:03 07 Apr 2026

Celine Dion, 30.000 de locuri la fiecare dintre cele 10 concerte ce vor fi susținute la Paris pe Defense Arena
Autor: Crişan Andreescu

Dion Foto: Captură video

Aproximativ 30.000 de locuri vor fi disponibile pentru fiecare dintre cele zece concerte pe care Celine Dion le va susține la Paris, care se pregătește să o primească pe vedeta mondială după mai multe amânări.

'Parisul a avut întotdeauna o mare importanță pentru ea, iar orașul oferă un cadru ideal pentru a marca începutul acestui nou capitol din cariera sa. Se întoarce la rădăcini', a declarat Frederic Longuepee, directorul general al Paris La Defense Arena, potrivit AFP.

Cântăreața din Quebec plănuise să cânte în această locație în timpul turneului său 'Courage World Tour', dar pandemia, urmată de probleme de sănătate persistente, au obligat-o să amâne și apoi să anuleze turneul.

Situată în Nanterre, lângă Paris, Paris La Defense Arena are o capacitate maximă de aproximativ 45.000 de locuri, capacitate testată în 2024 cu spectacolele lui Taylor Swift.

Totuși, pentru concertele lui Celine Dion, configurația spectacolului va fi diferită, cu o secțiune cu locuri pe scaune care va reduce capacitatea totală la aproximativ 30.000 de locuri pe noapte, a explicat Longuepee.

Întrebat despre posibilitatea adăugării unor date suplimentare dincolo de cele anunțate între septembrie și octombrie, Longuepee a considerat acest lucru 'complicat'. 'Avem angajamente și după această serie de concerte, așa că vom încerca să le respectăm', a spus el.

Inaugurată în 2017 cu un concert Rolling Stones, Paris La Defense Arena s-a impus ca un jucător cheie în scena evenimentelor globale: Bad Bunny va concerta acolo în iulie, înainte de turneul de tenis Rolex Paris Masters din toamnă.

Deținută de holdingul familiei lui Jacky Lorenzetti, aceasta face, de asemenea, obiectul unei preluări în curs de desfășurare de către gigantul american de divertisment Live Nation, care nu a obținut încă undă verde de la Autoritatea Franceză de Concurență. (Agerpres)

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Avem "fabrica de atestate"? Arestarea şefului ARR, Cristian Anton, zguduie sistemul auto
Publicat acum 18 minute
Celine Dion, 30.000 de locuri la fiecare dintre cele 10 concerte ce vor fi susținute la Paris pe Defense Arena
Publicat acum 20 minute
Mircea Lucescu, în stare gravă la ATI: Cine este medicul român adus din Franța pentru a-l salva
Publicat acum 35 minute
Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, internat în spital. Nu poate conduce țara - documente scurse în presă
Publicat acum 40 minute
Cornelu Ștefan: Continuăm investițiile în infrastructură, sănătate și educație
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 48 minute
Horoscop 7 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 3 minute
BANCUL ZILEI: Destăinuire între preoți
Publicat acum 1 ora si 38 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 39: Nou val de atacuri ale Israelului în Iran. Pakistan: Eforturile de a pune capăt războiului, într-un stadiu „critic”
Publicat acum 2 ore si 22 minute
Lovitură pentru șoferi. Administrația Străzilor montează stâlpișori pe trotuare
Publicat acum 35 minute
Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, internat în spital. Nu poate conduce țara - documente scurse în presă
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close