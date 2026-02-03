Cristian Măcelaru, decizie referitoare la funcția de director artistic al Festivalului și Concursului Enescu

Andras Demeter a participat la o conferință de presă dedicată prezentării bilanțului ediției 2025 a Festivalului Internațional George Enescu și lansării celei de a XX-a ediții a Concursului Internațional George Enescu.

Ministrul Culturii a reafirmat angajamentul ferm al instituției față de viitorul Concursului și Festivalului Internațional George Enescu. În discursul său, acesta a anunțat prelungirea mandatului maestrului Cristian Măcelaru în funcția de director artistic al Festivalului și Concursului Enescu, o decizie ce garantează continuitatea viziunii artistice și consolidarea direcției asumate pentru edițiile următoare, informează Ministerul Culturii, într-o postare pe Facebook.

Totodată, ministrul Culturii a subliniat sprijinul constant al instituției pe care o conduce, atât din perspectivă legislativă, cât și organizatorică, pentru dezvoltarea acestui proiect de țară.

Un mesaj de apreciere a fost adresat și echipei ARTEXIM, condusă de Cristina Uruc, manager cu mandat deplin, obținut în urma concursului de management desfășurat în luna decembrie 2025, pentru profesionalismul și consecvența cu care susține organizarea unuia dintre cele mai importante evenimente culturale din România.

Potrivit ARTEXIM, mandatul dirijorului Cristian Măcelaru în funcția de director artistic al Festivalului și Concursului Enescu a fost prelungit până în anul 2031. (Claudia Calotă)

Cine este Cristian Măcelaru

Dirijorul Cristian Măcelaru s-a născut la 15 martie 1980, în Timișoara. Provine dintr-o familie de muzicieni, fiind cel mai mic dintre cei 10 copii, care au primit toți lecții pentru instrumente de la o vârstă fragedă, Cristian Măcelaru excelând la vioară, potrivit site-ului https://macelaru.com/.

'M-am născut, am crescut și m-am format în Timișoara, din tinerețe, și întotdeauna îmi aduc aminte că Filarmonica Banatul a fost orchestra pe care am ascultat-o de când eram copil. Educația pe care am primit-o la Liceul de Muzică din Timișoara m-a ajutat să ajung foarte departe în lume, spunea dirijorul Cristian Măcelaru, aflat la Timișoara, la 31 iulie 2020, când a primit titlul de Cetățean de Onoare al Timișoarei.

A emigrat în Statele Unite ale Americii la vârsta de șaptesprezece ani.

Și-a continuat studiile la Academia de Arte Interlochen din Michigan, Universitatea din Miami, Florida, și Universitatea Rice din Houston, unde a urmat cursuri de dirijat cu Larry Rachleff. Cunoștințele acumulate au fost aprofundate, apoi, la Tanglewood Music Center și Aspen Music Festival, în masterclass-uri cu David Zinman, Rafael Frühbeck de Burgos, Oliver Knussen și Stefan Asbury, se menționează pe https://macelaru.com/.

Cristian Măcelaru a captat atenția internațională pentru prima dată în 2012, când a apărut la pupitrul Orchestrei Simfonice din Chicago, în locul lui Pierre Boulez. În același an, a primit 'Solti Emerging Conductor Award' pentru tineri dirijori, o distincție prestigioasă acordată o singură dată în istoria fundației, urmată în 2014 de premiul 'Solti Conducting Award'. De atunci, a dirijat cu regularitate concertele unora dintre cele mai bune orchestre americane, printre care Orchestra Simfonică din Chicago, Orchestra Filarmonicii din New York, Orchestra Filarmonicii din Los Angeles, Orchestra Simfonică din Cleveland, Orchestra Simfonică din St. Louis și Orchestra Simfonică Națională.

O colaborare deosebit de strânsă îl leagă de Orchestra din Philadelphia, unde a debutat în aprilie 2013.

În 2010, și-a făcut debutul în operă cu Grand Opera din Houston în Madama Butterfly și a dirijat premiera americană a operei 'Turning Point' de Colin Matthews cu Orchestra Centrului pentru Muzică Tanglewood, în cadrul Festivalului de muzică contemporană Tanglewood. În 2019, s-a întors la Grand Opera din Houston pentru o producție a lui Kasper Holten a operei 'Don Giovanni'.

Cunoscutul dirijor român și-a făcut debutul la Carnegie Hall în februarie 2015, în cadrul unui program cu Orchestra Simfonică Națională a Danemarcei și violonista germană Anne-Sophie Mutter. Dirijor pasionat de operă, în iunie 2015 a condus Opera din Cincinnati în interpretări foarte apreciate ale operei 'Il Trovatore', potrivit Agerpres.

În Europa, a fost foarte solicitat ca dirijor invitat alături de numeroase orchestre și festivaluri de renume, printre care Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Bavareze, Orchestra Regală Concertgebouw, Orchestra Capelei de Stat din Dresda, Orchestra Gewandhaus din Leipzig, Orchestra Simfonică Germană din Berlin, Orchestra Simfonică din Birmingham, Orchestra Filarmonică din Rotterdam, Orchestra Filarmonică de Radio a Franței, Orchestra din Halle, Orchestra de Cameră Scoțiană și Orchestra Simfonică Națională Daneză.

Cristian Măcelaru a fost numit, în noiembrie 2019, pentru a-i succeda, în 2021, francezului Emmanuel Krivine în fruntea Orchestrei Naționale a Franței (ONF), unul dintre cele mai prestigioase ansambluri simfonice din Franța. Numit director muzical al Orchestrei Naționale a Franței din Paris începând cu septembrie 2021, a preluat această funcție cu un an mai devreme, efectiv la 1 septembrie 2020. Elvețianul Philippe Jordan a fost ales pentru a-i succeda de la 1 septembrie 2027 lui Cristian Măcelaru la conducerea Orchestrei Naționale a Franței.

În 6 septembrie 2019, a susținut primul său concert în calitate de dirijor șef al Orchestrei Simfonice a Radiodifuziunii din Köln.

La 12 septembrie 2022, președintele Klaus Iohannis i-a conferit Ordinul 'Meritul Cultural' în grad de Cavaler, Categoria B - 'Muzica' în semn de 'apreciere pentru excelența de care a dat dovadă în întreaga sa carieră dirijorală de nivel internațional, pentru contribuția semnificativă pe care a avut-o în cadrul dialogului cultural româno-german, impunându-se ca un foarte respectat ambasador al culturii române în Republica Federală Germania. (Claudia Calotă)