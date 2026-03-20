Revine Regatul Unit în Uniunea Europeană? Anunțul surpriză al primarului Londrei
Data actualizării: 16:06 20 Mar 2026 | Data publicării: 12:39 20 Mar 2026

Revine Regatul Unit în Uniunea Europeană? Anunțul surpriză al primarului Londrei
Autor: Elena Aurel

Marea Britanie, desemnată să conducă forțele europene de securitate pentru Ucraina Sursa foto: Freepik

Primarul Londrei susține ca Partidul Laburist să candideze la alegerile generale din 2029 cu promisiunea revenirii Regatului Unit în Uniunea Europeană.

Primarul Londrei, Sadiq Khan, membru al Partidului Laburist, a declarat joi că formaţiunea sa ar trebui să candideze la următoarele alegeri generale britanice, programate pentru 2029, cu promisiunea de a readuce Regatul Unit în Uniunea Europeană (UE), informează EFE, citată de Agerpres. 

"Ca Partid Laburist, ar trebui să candidăm la următoarele alegeri generale cu un angajament clar în platforma noastră: un vot laburist ar însemna revenirea în Uniunea Europeană", a afirmat Khan, într-un interviu acordat ziarului italian La Repubblica, preluat de presa britanică.

Potrivit primarului capitalei britanice, ieşirea Regatului Unit din UE a făcut rău ţării, iar sosirea lui Donald Trump la preşedinţia SUA, cu politicile sale tarifare, a generat "incertitudine economică" şi un scenariu diferit de cel care exista înainte de referendumul din 2016 privind Brexitul.

"Trebuie să fim fără echivoc în ceea ce priveşte beneficiile Uniunii Europene, deoarece acum am văzut alternativa: mai puţine investiţii în Regatul Unit şi mai puţine exporturi către UE", a declarat el pentru La Repubblica.

În acest sens, el a propus o foaie de parcurs clară pentru revenirea Regatului Unit în Uniunea Europeană: mai întâi, restabilirea relaţiilor, lucru pe care actualul guvern laburist al lui Keir Starmer l-a început deja, şi apoi revenirea la Uniunea Vamală şi la piaţa unică în timpul actualei legislaturi.

VEZI ȘI: Companiile aeriene din Marea Britanie cresc semnificativ prețul biletelor de avion în această vară

Impact şi asupra economiei şi societăţii ţării

Khan este primar al capitalei britanice din mai 2016, aproape un deceniu în care recunoaşte că i-a "frânt inima" să vadă cum Brexitul a forţat mulţi europeni să părăsească Londra, ceea ce a avut un impact şi asupra economiei şi societăţii ţării.

Partidul Laburist, care guvernează Regatul Unit din iulie 2024, se înfruntă cu principalul său test în următoarele alegeri locale (şi alegeri regionale în Scoţia şi Ţara Galilor) din 7 mai.

Într-un moment în care prim-ministrul Starmer se confruntă cu o nepopularitate publică generalizată, partidul populist de dreapta Reform UK, care îl are ca lider pe Nigel Farage, îşi propune să câştige mai multe mandate şi conduce cu 25% în intenţiile de vot pentru alegerile generale din 2029.

Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
S-a aflat cine a vandalizat mormântul lui Ilie Balaci. „Surpriză, e o femeie!”, susține fiica marelui fotbalist român
Publicat acum 6 minute
Ministrul Apărării confirmă: Trei avioane americane au decolat de la București. "Nu știu unde se duc"
Publicat acum 9 minute
Îmbrățișarea care te poate costa mii de lei: Avertismentul polițiștilor, după ce un bărbat din Arad a căzut în capcana unui hoț
Publicat acum 55 minute
Donald Trump, nou atac la NATO: „Fără SUA, e un tigru de hârtie”
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Un „mare acord” Belarus-SUA, în negociere pentru normalizarea relațiilor. Anunțul lui Lukașenko
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 40 minute
Cine l-a presat, de fapt, pe Donald Trump să atace Iranul. Col. (r) Tudor Păcuraru, informații mai puțin cunoscute despre războiul din Orientul Mijlociu / video
Publicat acum 10 ore si 30 minute
Mai rămâne Ilie Bolojan premier al României? Nicușor Dan face, noaptea, de la Bruxelles, pentru prima oară un pas în spate: Vom mai vedea
Publicat acum 1 ora si 24 minute
Actorul Chuck Norris a murit
Publicat acum 9 ore si 52 minute
Horoscop 20 martie 2026. Soarele intră în Berbec. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 8 ore si 59 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 21: Trump îi numește „lași” pe aliații NATO /Personalul NATO din Irak, evacuat
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close