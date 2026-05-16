Meseria care va produce noile "vedete" din companii. Analistul financiar Radu Georgescu: "Vor valora greutatea lor în aur"

Analistul financiar Radu Georgescu susține că România traversează una dintre cele mai bune perioade pentru dezvoltarea carierei din ultimii 15 ani. Potrivit acestuia, angajații care vor deveni vedetele firmelor în perioada următoare sunt contabilii care înțeleg businessul dincolo de cifre și facturi.

Aceștia "vor valora greutatea lor în aur", spune Georgescu, care subliniază faptul că e nevoie de tot mai mulți specialiști contabili care să analizeze cashflow-ul, profitabilitatea și să contribuie la deciziile importante din business.

Analistul financiar Radu Georgescu: În această perioadă nu poți să ai o firmă de succes fără un contabil bun

"Trăim cea mai bună perioadă pentru dezvoltarea carierei din ultimii 15 ani. Și totuși, mulți nu o văd. Este o oportunitate care vine rar într-o carieră. Luna trecuta am avut o ședință cu colegii mei. Le-am spus ca în următorii ani, contabilii vor deveni vedetele din firme. Vor valora greutatea lor în aur. De ce? Pentru că în această perioadă nu poți să ai o firmă de succes fără un contabil bun.

Nu unul care doar înregistrează facturi, ci unul care înțelege businessul, cifrele, marjele, cashflow-ul, profitabilitatea și te ajuta să iei decizii. O astfel de oportunitate apare rar într-o cariera. (...) Următorii ani pot fi de departe cei mai buni ani din cariera ta. Este o perioadă ideală pentru profesioniștii care știu să facă lucruri. Este o perioadă ideală pentru firmele care vor să se diferențieze", a scris analistul financiar Radu Georgescu pe pagina sa de Facebook.

