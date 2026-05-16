€ 5.2088
|
$ 4.4801
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2088
|
$ 4.4801
 
DCNews Stiri Meseria care va produce noile "vedete" din companii. Analistul financiar Radu Georgescu: "Vor valora greutatea lor în aur"
Data publicării: 16 Mai 2026

Meseria care va produce noile "vedete" din companii. Analistul financiar Radu Georgescu: "Vor valora greutatea lor în aur"
Autor: Doinița Manic

imagine cu angajati intr-o sala Analistul financiar Radu Georgescu susține că România traversează una dintre cele mai bune perioade pentru dezvoltarea carierei din ultimii 15 ani. Foto: Unsplash
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Analistul financiar Radu Georgescu susține că o anume meserie va fi la mare căutare în perioada următoare.

Analistul financiar Radu Georgescu susține că România traversează una dintre cele mai bune perioade pentru dezvoltarea carierei din ultimii 15 ani. Potrivit acestuia, angajații care vor deveni vedetele firmelor în perioada următoare sunt contabilii care înțeleg businessul dincolo de cifre și facturi.

Aceștia "vor valora greutatea lor în aur", spune Georgescu, care subliniază faptul că e nevoie de tot mai mulți specialiști contabili care să analizeze cashflow-ul, profitabilitatea și să contribuie la deciziile importante din business.

VEZI ȘI: Analistul financiar Radu Georgescu, avertisment sumbru după ce a văzut ultimele date de la INS: În curând România nu va mai fi locuibilă!

Analistul financiar Radu Georgescu: În această perioadă nu poți să ai o firmă de succes fără un contabil bun

"Trăim cea mai bună perioadă pentru dezvoltarea carierei din ultimii 15 ani. Și totuși, mulți nu o văd. Este o oportunitate care vine rar într-o carieră. Luna trecuta am avut o ședință cu colegii mei. Le-am spus ca în următorii ani, contabilii vor deveni vedetele din firme. Vor valora greutatea lor în aur. De ce? Pentru că în această perioadă nu poți să ai o firmă de succes fără un contabil bun.

Nu unul care doar înregistrează facturi, ci unul care înțelege businessul, cifrele, marjele, cashflow-ul, profitabilitatea și te ajuta să iei decizii. O astfel de oportunitate apare rar într-o cariera. (...) Următorii ani pot fi de departe cei mai buni ani din cariera ta. Este o perioadă ideală pentru profesioniștii care știu să facă lucruri. Este o perioadă ideală pentru firmele care vor să se diferențieze", a scris analistul financiar Radu Georgescu pe pagina sa de Facebook.

VEZI ȘI: Unde ținem economiile, dilema momentului printre români. Greșeala care îți „topește” banii în valul inflaționist

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

angajati
Radu Georgescu
meserie
angajari
contabilitate
contabil
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Tragedie în centrul Capitalei: Un motociclist a murit după ce s-a izbit de un parapet
Publicat acum 21 minute
Trump avertizează Taiwanul: „Nu vrem să fim obligați să luptăm un război la 15.000 de kilometri”
Publicat acum 27 minute
Horoscop de weekend pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Publicat acum 37 minute
Un nou ciclon lovește România. Cod Galben de furtuni și grindina. ANM, harta zonelor vizate - FOTO
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Meseria care va produce noile "vedete" din companii. Analistul financiar Radu Georgescu: "Vor valora greutatea lor în aur"
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 11 minute
BANCUL ZILEI: Promisiuni de politician
Publicat acum 1 ora si 16 minute
Horoscop 16 mai 2026. Lună Nouă în Taur. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni zodii
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Meseria care va produce noile "vedete" din companii. Analistul financiar Radu Georgescu: "Vor valora greutatea lor în aur"
Publicat acum 1 ora si 33 minute
Gigi Becali, mărturie în lacrimi: Aș muri pe loc ca s-o mai văd!
Publicat acum 37 minute
Un nou ciclon lovește România. Cod Galben de furtuni și grindina. ANM, harta zonelor vizate - FOTO
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close