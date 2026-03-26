Unde ținem economiile, dilema momentului printre români. Greșeala care îți „topește” banii în valul inflaționist

Un internaut a postat pe Reddit următoarea întrebare „Unde ținem economiile?”, menționând că, deși nu are multă educație financiară, a strâns o sumă de bani prin prisma disciplinei personale.

„Greșesc că țin bani cash în casă?”

Până acum, a păstrat banii cash, într-un seif, susținând că dorește să aibă acces imediat la bani „indiferent de ce se întâmplă în lume”, însă acum are următoarea dilemă: „Greșesc că țin bani cash în casă?”. Autoarea postării a cerut sfatul internauților, iar răspunsurile nu au întârziat să apară. Reacțiile și comentariile oamenilor au fost diverse.

Unii dintre ei au sfătuit-o să își facă un depozit bancar, criticând-o că ține banii cash, acasă, având în vedere inflația galopantă din România. Alții o îndeamnă, în cazul în care dorește să țină banii în casă, să îi schimbe în euro sau dolari.

„Acasă îți ții cash cât să îți acopere nevoile urgente, în caz de orice cataclism pentru 1-2 săptămâni, lei ș o valută, dar cam atât, în rest, în bancă sau unde ai tu incredere ca e ok. Acum, dacă colapsează tot sistemul bancar, banii sunt ultima problemă…”, a scris un internaut.

Bani la saltea în euro sau dolar, nu în lei

Un internaut a subliniat o posibilă greșeală, respectiv ținerea banilor cash în totalitate în lei, la saltea, nu în valută, având în vedere inflația galopantă din România care îi depreciază pe termen mediu și lung.

„Seif in lei... când avem inflație 10 în fiecare lună?! Fă-ți un calcul să vezi cât ai pierdut din ei deja, măcar de îi aveai în euro sau dolar. Nu suntem totuși o țară din Orientul Mijlociu, unde poate începe mâine un razboi... și așa ce ai face cu lei? Unde îi schimbi dacă trebuie să pleci din țară?”, a scris un alt internaut.

„Asta ține de scopul pe care fiecare dintre noi îl alocăm acestora. Unii vor să-i investească pentru o pensie liniștită sau atingerea independeței financiare, prin urmare merg pe acțiuni la bursă, fie individuale dacă se pricep, fie prin ETF-uri, fie și prin contribuții la pilonul III (doar dacă contribuie și angajatorul), fie prin imobiliare pentru generarea de chirii, etc. Alții vor să-și ia peste câțiva ani un apartament, o casă, o mașină, iar pentru acest tip de obiectiv, mai potrivit este să-i ții în titluri de stat și depozite la termen cu dobânzi cât mai bune”, a transmis o altă persoană.

O parte din economii cash - fond de urgență

„Cât despre banii cash, contrar lumii, și eu cred că trebuie să avem o parte din economiile noastre cash, însă doar cât să acopere o parte dintr-un fond de siguranță/urgență/cheltuieli. De preferabil euro, însă o parte și în lei românești. Nu știi când ai nevoie de ei și vorba aia, ce-i în mână, nu-i minciună. Suma respectivă agreezi că este vulnerabilă în fața inflației, însă restul (grosul) trebuie puși la treabă, în funcție de obiectiv și direcția pe care vrei să o dai banilor respectivi.

Așadar, pentru început îți recomand să îți faci niște calcule, să lași o parte cash, însă majoritatea să-i duci cel puțin în depozite la termen, limitând erodarea lor din pricina inflației, asta în primă fază”, a mai notat aceeași persoană.

Imobiliarele - altă variantă de investiție

„Sfaturile clișeice sunt cele mai bune și funcționează pentru toată lumea, iar pașii sunt următorii:

Bani în bancă pentru zile negre și urgențe: cheltuielile obligatorii pentru 6 luni - un an (în funcție de ce credit și ce job ai)

Apoi, începi să investești în fonduri (cele mari și sigure).

Pe masură ce înveți, te diversifici: investești direct în companii, industrii care te interesează, valute, metale.

Personal, imobiliarele mi se par cea mai buna investiție. Sunt de departe cele mai sigure investiții, iar piata la noi e înca în Vestul sălbatic, adică poți avea și creșteri foarte mari, în zonele care se dezvoltă, dar cel mai sigur este să îți diversifici cât mai mult portofoliul”, a subliniat o altă persoană.

