Economistul Radu Georgescu anticipează că, în maximum 10 ani, nu banii vor fi cei care vor conta, ci averea se va număra în aur și argint. El consideră că argintul va avea chiar un salt mult mai mare, amintind momentul în care valoarea aurului a crescut cu 2000%.

În acest moment, aurul înregistrează o prăbușire semnificativă, după cum a remarcat analistul economic în urmă cu o zi, confirmat de comunicările Băncii Naționale.

”Se schimbă sistemul monetar pe planetă. Eu cred că în maximum 10 ani, avuția se va număra în aur și argint.

Sistemul banilor FIAT va face implozie din cauza tipăririi de bani fără număr din ultimii 30 de ani. Și din cauza datoriilor imense. Probabil peste 10 ani, când o fată va ieși la o cafea cu un băiat, nu îl va mai întreba ce salariu are și câți bani are în cont. Îl va întreba cât aur și argint are. Ce se întâmplă acum s-a mai întâmplat de multe ori în istorie. O spun oamenii care sunt specializați în acest domeniu. Acum pe planetă Pământ avem războaie, inflație și datorii imense.

Când se întâmplă aceste evenimente, de fiecare dată valoarea aurului a explodat. În anii 1970-1980 valoarea aurului a crescut cu 2000%. Adică de 20 de ori. În anii 1970 erau războaie, inflație și datorii. Creșterea aurului din ultimul an, cu 60%, este doar începutul schimbării sistemului monetar.

Anul trecut, aurul a devenit resursă numărul 1 pentru Băncile Centrale de pe planetă Pământ. Nici măcar Băncile Centrale nu mai au încredere în banii FIAT. Bani pe care chiar aceste bănci le tipăresc.

Argintul ar urma să aibă cea mai spectaculoasă creștere

Băncile Centrale înțeleg și ele foarte bine ce urmează. Probabil argintul va avea o creștere și mai spectaculoasă în următorii 10 ani.

Pentru cei care își mai aduc aminte de la chimie, de tabloul lui Mendeleev, argintul, pe lângă rolul monetar, se folosește foarte mult în industrie. Argintul are cea mai mare conductivitate electrică dintre toate metalele. Industria viitorului folosește foarte mult argint: electronice, mașini, panouri solare, centre de date etc.

Bonus 80% din argintul produs pe planeta Pământ vine ca produs secundar din exploatarea altor metale (în special cupru, plumb și zinc).

Deci este extrem de greu să crești producția de argint.

Extra Bonus: Fără argint nu se pot face rachete și bombe. În ultima lună. s-a consumat probabil peste 50% din stocul de rachete de pe planeta Pământ. De aceea, în ultima săptămână, au scăzut în intensitate atacurile cu rachete din ambele părți.

În perioada următoare, și armata va alerga după argint” anticipează economistul Radu Georgescu.