Paradoxul războiului din Orientul Mijlociu: Cine vinde cantități uriașe de aur? A ajuns la 609 lei, după o ultimă scădere cu 50 de lei/gram

”Se întâmplă lucruri unice pe planeta Pământ! Războiul militar s-a transformat în război economic. Războiul economic lovește mult mai puternic adversarul decât războiul militar.

Iranul a amenințat că va ataca țările care cumpără titluri de stat emise de US. Niciodată nu a existat o asemenea amenințare pe planeta Pământ. Șocant? Nu.

Este ce explicam ieri: Iranul lovește în economia US. US emite în fiecare an titluri de stat în valoare de aproximativ 2 trilioane$. US intră în faliment dacă nu emite titluri de stat câteva luni.

Paradoxul aurului

Prețul aurului a scăzut 20% într-o săptămână. Șocant. Niciodată nu a existat așa ceva pe planeta Pământ. Aurul crește mereu când sunt războaie, inflație mare sau datorii mari. Acum le avem pe toate.

Paradoxal, prețul aurului se prăbușește. Înseamnă că cineva de pe planeta Pământ vinde cantități imense de aur. Acest lucru generează o cerere imensă pentru dolar, deoarece aurul este exprimat în dolari.

Este posibil ca cel care vinde cantități imense de aur să fie chiar US. Face acest lucru pentru a se putea finanța.

Concluzii? În această perioada se întâmplă lucruri unice pe planeta Pământ. S-a deschis cutia Pandorei. Dacă nu se termină rapid acest război, în perioada următoare vom vedea mai multe evenimente șocante.

Vom vedea prețul petrolului la un nivel la care nici nu ne gândim. La fel prețul aurului și al acțiunilor. Economia mondială va intră în sevraj” anticipează economistul Radu Georgescu.

Gramul de aur este cotat la 609,2766 lei astăzi, conform raportării BNR. Scăderea este de 50,156 de lei. În 12 martie, înainte să înceapă scăderea dramatică a gramului de aur, acesta ajunsese la 734,4528 de lei.