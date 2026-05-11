Criza din Ormuz ar putea declanșa o "criză umanitară majoră". Avertismentul ONU: 45 de milioane de oameni aruncați în foamete

Continuarea blocării transporturilor de îngrăşăminte în strâmtoarea Ormuz riscă să declanşeze în câteva săptămâni o "criză umanitară majoră", a declarat luni pentru AFP şeful unui grup de lucru al ONU care vizează reluarea tranzitului acestei mărfi cruciale.

"Avem la dispoziţie câteva săptămâni pentru a evita ceea ce va fi probabil o criză umanitară majoră. Am putea asista la o criză care va arunca încă 45 de milioane de oameni în foamete", a declarat Jorge Moreira da Silva pentru AFP într-un interviu.

Strâmtoarea Ormuz e blocată de câteva luni

Iranul blochează deja de câteva luni strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitează de obicei o treime din îngrăşămintele din lume, ca represalii pentru războiul lansat de Statele Unite şi Israel pe 28 februarie. Exporturile care tranzitează în mod normal strâmtoarea, un pasaj strategic al comerţului maritim global, sunt destinate în general Braziliei, Chinei, Indiei şi Africii.

În martie, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a înfiinţat un grup de lucru condus de Jorge Moreira da Silva, director executiv al Biroului Naţiunilor Unite de asistenţă pentru proiecte (UNOPS), în vederea dezvoltării unui mecanism pentru trecerea îngrăşămintelor şi a materiilor prime conexe, cum ar fi amoniacul, sulful şi ureea.

Moreira da Silva a precizat că s-a întâlnit cu peste 100 de ţări pentru a obţine sprijin, în special din partea statelor membre ale ONU, pentru acest mecanism. Cu toate acestea, părţile implicate în conflict, Statele Unite, Iranul şi statele din Golf, nu au fost deocamdată convinse.

"(...)Sezonul de semănat nu aşteaptă"

"Problema este că sezonul de semănat nu aşteaptă", a notat Moreira da Silva, amintind că în ţările africane semănatul anumitor culturi se va încheia în câteva săptămâni.

Responsabilul ONU a estimat că trecerea a cinci nave încărcate cu îngrăşăminte şi materii prime aferente pe zi ar preveni o criză pentru fermieri.

"Este o chestiune de timp. Dacă nu abordăm rapid cauza principală a crizei, va trebui să gestionăm consecinţele cu ajutor umanitar", a remarcat el.

Dacă se ajunge la un acord, mecanismul ar putea fi operaţional în termen de şapte zile, a estimat oficialul ONU. Dar chiar dacă strâmtoarea s-ar redeschide imediat, va fi nevoie de trei până la patru luni pentru o revenire la normal, a apreciat acesta.

Deşi preţurile alimentelor nu au explodat încă, Moreira da Silva a constatat o "creştere puternică" a costurilor îngrăşămintelor, despre care experţii spun că va duce inevitabil la o scădere a productivităţii agricole şi apoi la o creştere bruscă a preţurilor alimentelor.

"Nu putem amâna ceea ce este atât posibil, cât şi urgent: să se permită trecerea îngrăşămintelor prin strâmtoare şi, astfel, să fie minimizat riscul unei insecurităţi alimentare globale severe", a insistat el, conform Agerpres.

