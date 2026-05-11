€ 5.2222
|
$ 4.4371
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2222
|
$ 4.4371
 
DCNews Stiri Criza din Ormuz ar putea declanșa o "criză umanitară majoră". Avertismentul ONU: 45 de milioane de oameni aruncați în foamete
Data publicării: 11 Mai 2026

Criza din Ormuz ar putea declanșa o "criză umanitară majoră". Avertismentul ONU: 45 de milioane de oameni aruncați în foamete
Autor: Tiberiu Vasile

nava nave stramtoarea ormuz iran razboi Navă trecând prin Strâmtoarea Ormuz/ rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Blocarea transporturilor de îngrășăminte în Strâmtoarea Ormuz ar putea declanșa în câteva săptămâni o criză alimentară majoră și ar expune până la 45 de milioane de oameni la foamete, avertizează ONU.

Continuarea blocării transporturilor de îngrăşăminte în strâmtoarea Ormuz riscă să declanşeze în câteva săptămâni o "criză umanitară majoră", a declarat luni pentru AFP şeful unui grup de lucru al ONU care vizează reluarea tranzitului acestei mărfi cruciale.

"Avem la dispoziţie câteva săptămâni pentru a evita ceea ce va fi probabil o criză umanitară majoră. Am putea asista la o criză care va arunca încă 45 de milioane de oameni în foamete", a declarat Jorge Moreira da Silva pentru AFP într-un interviu.

Strâmtoarea Ormuz e blocată de câteva luni

Iranul blochează deja de câteva luni strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitează de obicei o treime din îngrăşămintele din lume, ca represalii pentru războiul lansat de Statele Unite şi Israel pe 28 februarie. Exporturile care tranzitează în mod normal strâmtoarea, un pasaj strategic al comerţului maritim global, sunt destinate în general Braziliei, Chinei, Indiei şi Africii.

În martie, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a înfiinţat un grup de lucru condus de Jorge Moreira da Silva, director executiv al Biroului Naţiunilor Unite de asistenţă pentru proiecte (UNOPS), în vederea dezvoltării unui mecanism pentru trecerea îngrăşămintelor şi a materiilor prime conexe, cum ar fi amoniacul, sulful şi ureea.

Moreira da Silva a precizat că s-a întâlnit cu peste 100 de ţări pentru a obţine sprijin, în special din partea statelor membre ale ONU, pentru acest mecanism. Cu toate acestea, părţile implicate în conflict, Statele Unite, Iranul şi statele din Golf, nu au fost deocamdată convinse.

"(...)Sezonul de semănat nu aşteaptă"

"Problema este că sezonul de semănat nu aşteaptă", a notat Moreira da Silva, amintind că în ţările africane semănatul anumitor culturi se va încheia în câteva săptămâni.

Responsabilul ONU a estimat că trecerea a cinci nave încărcate cu îngrăşăminte şi materii prime aferente pe zi ar preveni o criză pentru fermieri.

"Este o chestiune de timp. Dacă nu abordăm rapid cauza principală a crizei, va trebui să gestionăm consecinţele cu ajutor umanitar", a remarcat el.

Dacă se ajunge la un acord, mecanismul ar putea fi operaţional în termen de şapte zile, a estimat oficialul ONU. Dar chiar dacă strâmtoarea s-ar redeschide imediat, va fi nevoie de trei până la patru luni pentru o revenire la normal, a apreciat acesta.

Deşi preţurile alimentelor nu au explodat încă, Moreira da Silva a constatat o "creştere puternică" a costurilor îngrăşămintelor, despre care experţii spun că va duce inevitabil la o scădere a productivităţii agricole şi apoi la o creştere bruscă a preţurilor alimentelor.

"Nu putem amâna ceea ce este atât posibil, cât şi urgent: să se permită trecerea îngrăşămintelor prin strâmtoare şi, astfel, să fie minimizat riscul unei insecurităţi alimentare globale severe", a insistat el, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Prețul petrolului crește pe măsură ce tensiunile dintre SUA și Iran se amplifică
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

iran
conflict iran
sua
razboi
stramtoare ormuz
orientul mijlociu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Criza din Ormuz ar putea declanșa o "criză umanitară majoră". Avertismentul ONU: 45 de milioane de oameni aruncați în foamete
Publicat acum 22 minute
Senatorul care n-a votat moțiunea de cenzură, exclus din partid
Publicat acum 23 minute
Abrudean, apropiat al lui Ilie Bolojan, semnal către PSD: Cine se așteaptă la breșe în PNL, să stea liniștiți
Publicat acum 39 minute
Mutare în Parlament: POT a dispărut definitiv. Ce se întâmplă cu Anamaria Gavrilă
Publicat acum 45 minute
Cine este pacientul „zero” al focarului de hantavirus de pe nava de croazieră MV Hondius. Leo călătorea alături de soția sa
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 43 minute
Se conturează un posibil tandem politic Kövesi-Bolojan? Analiza lui Chirieac
Publicat acum 5 ore si 18 minute
De ce nu a venit Roberta Metsola la București pe 9 mai
Publicat acum 4 ore si 30 minute
Propunerea de suspendare a președintelui Nicușor Dan, depusă în Parlament
Publicat acum 9 ore si 22 minute
Horoscop 11 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 9 ore si 21 minute
Buzău, top la sărăcie lucie. Printre cauzele enumerate de Guvern: Lipsa infrastructurii, mobilitatea redusă și nivelul scăzut de educație
 
ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close