Imaginea zilei de "Ziua Regalității", la Peleș

"Ziua regalității", pe 10 Mai, a fost deosebită la Castelul Peleș din Sinaia.

Sute de vizitatori au luat cu asalt ctitoria primului Rege al României, Carol I, pentru a-i servi drept reşedinţă de vară, investită cu funcţii politice, culturale şi simbolice.

În prezent, biletele pentru vizitarea Muzeului Național Peleș, a celor două castele, Peleș și Pelișor, pot fi achiziționate fie online (bilete.peles.ro), fie de la stațiile de plată automată din zona adiacentă celor două monumente. Plata la stațiile de plată automată se poate face în numerar, cu cardul bancar sau cu alte dispozitive electronice de plată.

Înainte de a achiziționa bilete, să stabiliți data și intervalul orar în care doriți să vizitați Castelele Peleș și Pelișor pentru a evita confuzii regretabile.

Biletele achiziționate nu pot fi reprogramate sau returnate, iar valoarea lor nu este rambursabilă.

Castelele Peleș și Pelișor sunt cele mai vizitate monumente istorice din România. Pentru a le proteja pe acestea și patrimoniul lor excepțional, biletele de intrare se achiziționează la intervale orare, limitate la 2000 de persoane/zi la Castelul Peleș și 1500 de persoane/zi la Castelul Pelișor.

Programul de vizitare

Castelul Peleș:

Miercuri: 10:00 - 12:45, 12:45 - 14:30, 14:30 - 16:00

Joi – Duminică: 9:15 - 11:00, 11:00 - 12:45, 12:45 - 14:30, 14:30 - 16:00

Luni și marți - închis

Castelul Pelișor:



Miercuri: 10:00- 12:00, 12:00 - 14:00, 14:00 - 16:00

Joi – Duminică: 09:15 - 12:00, 12:00 - 14:00, 14:00 - 16:00

Prețul biletelor

Castelul Peleș

parter + primul etaj

Adulţi – 100 lei

Pensionari – 50 lei

Elevi, studenţi – 25 lei

Card European de Tineret – 25 lei

Ultima intrare/vizită individuală se face la ora 16:00

Castelul Pelișor

Tur Complet

Adulţi – 30 lei

Pensionari – 15 lei

Elevi, studenţi – 7.5 lei

Card European de Tineret – 7.5 lei

Ultima intrare se face la ora 16:15