Imaginea zilei de "Ziua Regalității", la Peleș
Data publicării: 11 Mai 2026

Imaginea zilei de "Ziua Regalității", la Peleș
Autor: Crişan Andreescu

WhatsApp Image 2026-05-11 at 09.19.32 Foto: Crișan Andreescu

Castelul Peleș a fost luat cu asalt de vizitatori, de "Ziua Regalității"

"Ziua regalității", pe 10 Mai, a fost deosebită la Castelul Peleș din Sinaia. 

Sute de vizitatori au luat cu asalt ctitoria primului Rege al României, Carol I, pentru a-i servi drept reşedinţă de vară, investită cu funcţii politice, culturale şi simbolice.

În prezent,  biletele pentru vizitarea Muzeului Național Peleș, a celor două castele, Peleș și Pelișor, pot fi achiziționate fie online (bilete.peles.ro), fie de la stațiile de plată automată din zona adiacentă celor două monumente. Plata la stațiile de plată automată se poate face în numerar, cu cardul bancar sau cu alte dispozitive electronice de plată.

Înainte de a achiziționa bilete, să stabiliți  data și intervalul orar în care doriți să vizitați Castelele Peleș și Pelișor pentru a evita confuzii regretabile.

Biletele achiziționate nu pot fi reprogramate sau returnate, iar valoarea lor nu este rambursabilă.

Castelele Peleș și Pelișor sunt cele mai vizitate monumente istorice din România. Pentru a le proteja pe acestea și patrimoniul lor excepțional, biletele de intrare se achiziționează la intervale orare, limitate la 2000 de persoane/zi la Castelul Peleș și 1500 de persoane/zi la Castelul Pelișor.

Programul de vizitare

Castelul Peleș:

Miercuri: 10:00 - 12:45, 12:45 - 14:30, 14:30 - 16:00
Joi – Duminică: 9:15 - 11:00, 11:00 - 12:45, 12:45 - 14:30, 14:30 - 16:00

Luni și marți - închis

Castelul Pelișor:


Miercuri: 10:00- 12:00, 12:00 - 14:00, 14:00 - 16:00
Joi – Duminică: 09:15 - 12:00, 12:00 - 14:00, 14:00 - 16:00

Prețul biletelor

Castelul Peleș
parter + primul etaj
Adulţi – 100 lei
Pensionari – 50 lei
Elevi, studenţi – 25 lei
Card European de Tineret – 25 lei
Ultima intrare/vizită individuală se face la ora 16:00

Castelul Pelișor

Tur Complet
Adulţi – 30 lei
Pensionari – 15 lei
Elevi, studenţi – 7.5 lei
Card European de Tineret – 7.5 lei
Ultima intrare se face la ora 16:15

