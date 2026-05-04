De ce aleg oamenii să mănânce fast-food, deși știu că nu e sănătos: Explicația Mihaelei Bilic

Într-o postare pe pagina de Facebook, medicul nutriționist Mihaela Bilic a explicat că, deși există acum mai multe opțiuni sănătoase și informații clare despre nutrienți în restaurantele de tip fast-food, oamenii continuă să aleagă aceleași produse nesănătoase și ignoră alternativele și avertizările.

„Putem să mâncăm sănătos, dar nu vrem!

Lanțurile de fast-food au fost mereu acuzate că nu oferă informații despre conținutul de zahăr și grăsimi al preparatelor sau că nu au în meniu alternative sănătoase. În consecință oferta lor s-a diversificat, iar tabelul de nutrienți a fost pus la vedere, astfel încât consumatorii să aleagă în cunoștință de cauză. Care a fost rezultatul? Total neașteptat: oamenii au continuat să mănânce ceea ce erau obișnuiți, fără să țină cont de avertizări sau alternative dietetice”, a scris Mihaela Bilic.

Ce arată experimentele

Mihaela Bilic a explicat că majoritatea oamenilor ignoră informațiile nutriționale și continuă să aleagă produsele nesănătoase, chiar dacă știu că sunt hipercalorice. Concluzia medicului este că, deși există alternative sănătoase, comportamentul alimentar nu se schimbă ușor, iar consumul ocazional nu este neapărat problematic.

„Într-un experiment făcut pe 250 de persoane care au intrat într-un fast-food, a arătat că 157 indivizi își aminteau de valorile nutriționale foarte vag și doar 63 din ei (25%) știau conținutul de grăsimi din produsele consumate. Dintre aceștia 18 erau la curent cu oferta de variante sănătoase din meniu, dar numai 5 persoane au comandat un astfel de produs! 5 din 250!!

Când au fost întrebați dacă informațiile nutriționale afișate i-au făcut să se răzgândească în legătură cu alegerile făcute, răspunsul a fost “probabil nu”! Concluzia este că oamenii își doresc exact aceleași produse, chiar dacă știu că sunt hipercalorice. Dacă vrem să mâncăm sănătos, există soluții alternative. Doar că una spunem și alta facem!

Fast-food-ul îngrașă, e drept, însă diferența o face cât de des apelăm la un astfel de meniu…un burger din când în când, chiar nu contează!”, a scris Mihaela Bilic pe pagina de Facebook.