€ 5.1998
|
$ 4.4376
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.1998
|
$ 4.4376
 
DCNews Stiri De ce aleg oamenii să mănânce fast-food, deși știu că nu e sănătos: Explicația Mihaelei Bilic
Data publicării: 22:51 04 Mai 2026

De ce aleg oamenii să mănânce fast-food, deși știu că nu e sănătos: Explicația Mihaelei Bilic
Autor: Darius Mureșan

mancare-3_61887400 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik

Deși informațiile nutriționale sunt tot mai accesibile, iar efectele alimentației de tip fast-food sunt bine cunoscute, mulți oameni continuă să aleagă aceleași produse nesănătoase. Iată de ce!

Într-o postare pe pagina de Facebook, medicul nutriționist Mihaela Bilic a explicat că, deși există acum mai multe opțiuni sănătoase și informații clare despre nutrienți în restaurantele de tip fast-food, oamenii continuă să aleagă aceleași produse nesănătoase și ignoră alternativele și avertizările.

„Putem să mâncăm sănătos, dar nu vrem!

Lanțurile de fast-food au fost mereu acuzate că nu oferă informații despre conținutul de zahăr și grăsimi al preparatelor sau că nu au în meniu alternative sănătoase. În consecință oferta lor s-a diversificat, iar tabelul de nutrienți a fost pus la vedere, astfel încât consumatorii să aleagă în cunoștință de cauză. Care a fost rezultatul? Total neașteptat: oamenii au continuat să mănânce ceea ce erau obișnuiți, fără să țină cont de avertizări sau alternative dietetice”, a scris Mihaela Bilic.

Ce arată experimentele

Mihaela Bilic a explicat că majoritatea oamenilor ignoră informațiile nutriționale și continuă să aleagă produsele nesănătoase, chiar dacă știu că sunt hipercalorice. Concluzia medicului este că, deși există alternative sănătoase, comportamentul alimentar nu se schimbă ușor, iar consumul ocazional nu este neapărat problematic.

„Într-un experiment făcut pe 250 de persoane care au intrat într-un fast-food, a arătat că 157 indivizi își aminteau de valorile nutriționale foarte vag și doar 63 din ei (25%) știau conținutul de grăsimi din produsele consumate. Dintre aceștia 18 erau la curent cu oferta de variante sănătoase din meniu, dar numai 5 persoane au comandat un astfel de produs! 5 din 250!!

Când au fost întrebați dacă informațiile nutriționale afișate i-au făcut să se răzgândească în legătură cu alegerile făcute, răspunsul a fost “probabil nu”! Concluzia este că oamenii își doresc exact aceleași produse, chiar dacă știu că sunt hipercalorice. Dacă vrem să mâncăm sănătos, există soluții alternative. Doar că una spunem și alta facem!

Fast-food-ul îngrașă, e drept, însă diferența o face cât de des apelăm la un astfel de meniu…un burger din când în când, chiar nu contează!”, a scris Mihaela Bilic pe pagina de Facebook. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mihaela bilic
fast food
mancare sanatoasa
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 35 minute
Legea circulaţiei maşinilor de urgenţă, probleme în Parlament? Experienţa lui Titi Aur în discuţiile cu deputaţi şi senatori
Publicat acum 54 minute
Programul "Noua Casă" continuă, Guvernul menține accesul la credite pentru locuințe
Publicat acum 1 ora si 2 minute
De ce aleg oamenii să mănânce fast-food, deși știu că nu e sănătos: Explicația Mihaelei Bilic
Publicat acum 1 ora si 7 minute
La New York, Met Gala şi vedetele sale vor să ridice moda la rangul de artă
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Radu Leca: Măsura care „pedepsește” abandonul riscă să lovească exact unde doare
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 3 minute
Guvern cu Călin Georgescu premier? Nicușor Dan: Da, este un scenariu bun doar într-o situație
Publicat acum 14 ore si 56 minute
Un avion cu peste 200 de oameni la bord lovește un camion pe autostradă: Momentul impactului, surprins de o cameră video
Publicat acum 10 ore si 53 minute
Vot moțiune de cenzură, Guvernul Bolojan. Bogdan Chirieac, după mișcarea lui George Simion: Ce se întâmplă dacă se răzgândește AUR
Publicat acum 14 ore si 32 minute
Focar de hantavirus pe nava de croazieră MV Hondius, a Oceanwide Expeditions: Trei decese, printre care un cuplu. Ce știm și ce nu știm până acum
Publicat acum 13 ore si 9 minute
Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional
 
solutia monti dupa ce trece motiunea guvern tehnocrat institutional Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional

de Val Vâlcu

ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

vezi arhiva de editoriale
 
x close