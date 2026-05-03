Tragedie la Câmpulung: Un tânăr a murit, altul este grav rănit după un accident violent

Potrivit IPJ Argeş, un autoturism care se deplasa din direcţia Mioarele către Câmpulung a pierdut controlul direcţiei într-o curbă la dreapta. Maşina a lovit mai întâi un cap de pod aflat pe partea stângă a sensului de mers, după care s-a răsucit şi a intrat într-un stâlp din beton al reţelei electrice.

Un bărbat de 33 de ani și-a pierdut viața

În urma impactului, un bărbat de 33 de ani, din Câmpulung, a fost găsit în afara autoturismului. Echipajele medicale au efectuat manevre de resuscitare, însă fără rezultat, fiind declarat decesul acestuia.

Un al doilea ocupant al maşinii, un tânăr de 22 de ani, a fost găsit în interiorul vehiculului, între scaune. Acesta a fost preluat de un echipaj medical şi transportat la spital.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat că tânărul consumase alcool, rezultatul fiind de 0,24 mg/l alcool pur în aerul expirat, sub limita de 0,40 mg/l. Acesta le-a declarat poliţiştilor că nu îşi aminteşte cine se afla la volan în momentul producerii accidentului. Ulterior, i-au fost recoltate probe biologice de sânge.

Cine ar fi fost la volan

Verificările au arătat că ambii ocupanţi deţineau permise de conducere valabile. În urma cercetărilor efectuate de poliţiştii rutieri şi criminalişti, s-a stabilit că, cel mai probabil, autoturismul era condus de tânărul de 22 de ani.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung, pentru stabilirea tuturor circumstanţelor producerii accidentului.