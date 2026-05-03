Subcategorii în Politica

DCNews Politica Criză politică în România cu impact regional. Politico: Scenariul unui premier tehnocrat prinde contur după moțiune
Data actualizării: 11:38 03 Mai 2026 | Data publicării: 11:11 03 Mai 2026

Criză politică în România cu impact regional. Politico: Scenariul unui premier tehnocrat prinde contur după moțiune
Autor: Mihai Ciobanu

vot motiune de cenzura parlament Vot în Parlament pentru moțiunea de cenzură. Sursa foto: Agerpres

"Cum să înțelegi haosul politic din România ca un profesionist", titrează, duminică, Politico.

România traversează un nou episod de turbulențe politice, cu potențiale consecințe majore pentru a șasea cea mai populată țară din Uniunea Europeană. La aproape un an de la alegerile prezidențiale care au divizat scena politică, candidatul de extremă dreapta învins atunci, George Simion, conduce acum în sondaje și generează tensiuni în Parlament, transmite Politico într-o analiză ale cărei principale repere le puteţi citi în rândurile de mai jos.

Acesta promovează o moțiune de cenzură programată pentru săptămâna viitoare, care ar putea duce la căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan și la declanșarea unei perioade de instabilitate, cu riscuri pentru economia deja fragilă a țării.

Ce este în joc?

Potrivit Politico, instabilitatea politică din România are implicații care depășesc granițele naționale. România este un actor important în UE, având o poziție strategică la frontiera estică a blocului comunitar, în vecinătatea Ucrainei.

Țara se află în plin proces de construire a celei mai mari baze militare NATO de pe litoralul Mării Negre și joacă un rol esențial în securitatea regională, găzduind sistemul american de apărare antirachetă de la Deveselu.

Până acum, România a fost un hub logistic crucial pentru sprijinirea Ucrainei în războiul cu Rusia. Însă partidul lui Simion este cotat la aproximativ 35% în sondaje, iar o eventuală ajungere la putere ar putea duce la întreruperea ajutorului acordat Kievului.

În plus, liderul AUR se opune influenței Bruxelles-ului asupra cheltuielilor publice și ar putea bloca politicile comune ale UE privind migrația. Decizia PSD de a colabora cu AUR a stârnit deja nemulțumiri în Parlamentul European, transmite sursa citată.

Ce urmează?

Până la votul de săptămâna viitoare, toate taberele încearcă să adune cele 233 de voturi necesare pentru o majoritate. Pe hârtie, AUR și PSD se apropie de acest prag dacă parlamentarii lor votează disciplinat, însă există încă șanse ca Ilie Bolojan și susținătorii săi să rămână la putere.

Dacă moțiunea va trece, Bolojan își va pierde funcția de premier. În acest scenariu, președintele Nicușor Dan va iniția consultări cu partidele pentru formarea unei noi majorități guvernamentale și desemnarea unui nou prim-ministru.

Una dintre variantele luate în calcul este continuarea coaliției actuale, dar cu un premier tehnocrat independent — o soluție pe care analiștii o consideră plauzibilă.

Va ajunge Simion la putere?

Întrebat de POLITICO despre posibilitatea de a deveni premier, Simion a adoptat o poziție prudentă, fără a exclude scenariul. Totuși, în prezent, acest lucru pare improbabil, mai ales că președintele Nicușor Dan a declarat că nu va accepta partide anti-europene — precum AUR — în guvern.

Cum s-a ajuns aici?

„Una dintre problemele premierului Bolojan este încăpățânarea sa binecunoscută”, a explicat analistul politic Radu Magdin. „Încăpățânarea poate fi uneori o calitate, o dovadă de tenacitate. Însă atunci când este percepută ca rigiditate, ajunge să antagonizeze. Atât președintele, cât și alți lideri politici consideră că premierul a fost prea rigid, în detrimentul propriei poziții”, a spus acesta.

