Planul PNL pentru a scăpa de moțiunea de cenzură PSD-AUR. Daniel Fenechiu: Nu excludem varianta alegerilor anticipate

Liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu, a declarat că PNL va purta discuții om la om pentru a preveni trecerea moțiunii de cenzură PSD-AUR. Totuși, dacă moțiunea va trece, iar Guvernul Bolojan va pica, Fenechiu spune că PNL ar putea trece în opoziție și nu exclude nici varianta alegerilor anticipate.

Declarațiile sale vin la scurt timp după se Sorin Grindeanu a declarat că PSD are două opțiuni: ori va fi în opoziție, ori va face parte dintr-o coaliție mai ajustată.

"Discuții om la om în Parlament se fac întotdeauna pentru orice proiect de lege pe care vrei să-l treci și există probleme. Deci a face discuții om la om nu înseamnă nimic spectaculos, nu înseamnă nimic surprinzător. Da, cu siguranță, vom încerca pe cât posibil să asigurăm guvernul condus de Ilie Bolojan cât putem noi în votul parlamentar", a declarat Fenechiu.

Daniel Fenechiu: Fără îndoială soluția este opoziția și nu excludem varianta alegerilor anticipate

Întrebat ce va face PNL dacă moțiunea trece și Guvernul Bolojan pică, dacă partidul va trece în opoziție, Fenechiu a spus: "Deciziile în PNL nu le ia Daniel Fenechiu sau orice alt individ individual. Deciziile sunt luate într-un Birou Politic Național care a luat decizia ca în ipoteza în care PSD dărâmă Guvernul Bolojan să nu mai existe colaborare cu PSD. Din punctul acesta de vedere eu nu pot să vă spun o altă ipoteză pentru că ea nu există".

VEZI ȘI: Zuckerman, prima reacție după ce AUR și PSD au anunțat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan

Întrebat apoi ce va face totuși PNL dacă a anuțat deja că nu va susține niciun guvern din care face parte PSD sau care este susținut PSD, acesta a adăugat: "Fără îndoială soluția este opoziția și nu excludem varianta alegerilor anticipate. Sper să nu îi dezamăgesc pe cei care cred că ne temem foarte tare. (...) PNL este pe un trend crescător, există mulți români care își doresc reformă și care într-o asemenea situație cred că vor avea o singură ipoteză să voteze reforma, modernizarea statului, atragerea banilor europeni și eliminarea găurilor la buget, și aia se numește PNL".

Fenechiu, despre moțiune: Sunt membri PSD și membri AUR care nu sunt de acord cu această decizie

Daniel Fenechiu a insiatat apoi că e necesar totuși să așteptăm să vedem dacă această moțiune de cenzură va trece: "Dacă nu am crede că există această posibilitate (ca moțiunea să treacă n.r.) nu am încerca să preîntâmpinăm. Deci fără îndoială până când nu se numără voturile și nu se constată că nu e obținut numărul votului respectiv, sarcina ta este să crezi și să lupți pentru guvernul pe care îl susții".

Potrivit acestuia, sunt oameni din PSD și AUR care nu sunt mulțumiți de inițierea acestei moțiuni de cenzură.

"Sunt și membri ai PSD care nu sunt foarte încântați de această decizie pe care a luat-o conducerea PSD. Eu sunt un parlamentar cu destul de multă experiență și știu că orice parlamentar în momentul în care votează altfel decât stabilește partidul lui se supune la niște repercursiuni, în orice partid politic, și atunci, din punctul acesta de vedere, e mai complicat a analiza o posibilă susținere că vor fi și mulți în situația respectivă. Dar da, sunt membri PSD și membri AUR, peste tot oameni, care nu sunt de acord cu această decizie".

Precizăm că declarațiile vin în contextul în care s-a anunțat că PSD şi AUR vor depune o moţiune de cenzură comună împotriva Guvernului Bolojan. Și grupul parlamentar PACE – Întâi România, care are 12 senatori, va vota moțiunea de cenzură anunțată de PSD și AUR, a spus Ninel Peia, luni, la Parlament.

VEZI ȘI: Poziția UDMR la moțiunea de cenzură a PSD și AUR. Cseke Attila, anunț