DCNews Stiri Zuckerman, prima reacție după ce AUR și PSD au anunțat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
Data actualizării: 13:33 27 Apr 2026 | Data publicării: 13:33 27 Apr 2026

EXCLUSIV Zuckerman, prima reacție după ce AUR și PSD au anunțat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
Autor: Anca Murgoci

Adrian Zuckerman, fost ambasador al SUA l-a București Imagine cu Adrian Zuckerman, fost ambasador al SUA l-a București. Foto: Agerpres

Adrian Zuckerman a criticat dur apropierea între Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor, pe care o consideră „o mare greșeală”.

Marian Neacșu (PSD) și Petrișor Peiu (AUR) au anunțat luni, într-o declarație comună la Parlament, că AUR și PSD au început „demersurile tehnice” pentru a redacta o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan

E.S. Adrian Zuckerman, ambasador, a avut o primă reacție pe marginea acestui subiect, la DC News.

„Este o problemă pe care o avem astăzi și, din păcate, n-ar trebui să o avem. România trebuia să fie pe un drum ascendent. Totul s-a oprit. Din păcate, Partidul Social Democrat pune bețe în spițele lui Bolojan încă din aproape prima zi de guvernare. Și acum, această unire, să zicem, cu Alianța pentru Unirea Românilor mă sperie.

Nu știu exact ce înseamnă. Nu înțeleg de ce cineva ar face orice cu AUR. Este un partid periculos pentru România, pentru democrație și pentru Occident, un partid care, în opinia mea, nu ar trebui să existe în România. Acolo sunt oameni precum George Simion, Călin Georgescu, dar și alți indivizi cu poziții xenofobe sau antisemite, oameni care nu acționează în interesul României, ci, mai degrabă, în interesul unor puteri străine, precum Rusia sau China. Pentru mine, este o mare greșeală să te alături unui astfel de partid.

Din păcate, pare să existe un plan nedezvăluit între PSD și AUR. Dacă acest guvern cade, sunt convins că există deja discuții despre ce se întâmplă a doua zi”, a zis ambasadorul Adrian Zuckerman la DC News.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Zuckerman: Revoluția în România nu s-a terminat / Fiecare judecător sau magistrat care lasă ceva să se prescrie ar trebui verificat de instituțiile abilitate 

„Și noi vom avea această discuție, pentru că este greu de anticipat ce urmează, mai ales că domnul Bolojan refuză să cedeze. Totuși, trebuie spus că AUR a fost de mai multe ori la Washington și a încercat să-și creeze relații. Are un dialog cu Giorgia Meloni și cu președintele Poloniei. Deci nu se poate spune simplu că este un partid complet anti-occidental. Este adevărat că, atunci când administrația Donald Trump ne-a cerut să permitem folosirea bazelor, cei de la AUR au votat împotrivă, spre surprinderea tuturor, mai ales că tocmai se întorseseră din Statele Unite”, a zis Bogdan Chirieac.

„Mulți oameni greșesc în modul în care privesc acest partid și, în opinia mea, fac o eroare majoră. Pentru că multe partide de centru-dreapta sau chiar de dreapta mai radicală au fost influențate de interese străine, precum cele ale Rusiei sau Chinei. Să nu uităm toată povestea cu Călin Georgescu și nici ce a spus George Simion despre el, cum ar vrea să-l ducă în funcții precum prim-ministru sau chiar președinte, lucru care, în realitate, nu este posibil. Aceste aspecte nu trebuie uitate.

În al doilea rând, Simion nu are sprijin real în Statele Unite. A încercat să se asocieze cu diverse inițiative, iar la început a fost perceput ca un conservator. Însă, pe măsură ce au devenit mai clare relațiile și pozițiile sale față de Rusia și alte state, a fost îndepărtat. În opinia mea, nu are un suport real acolo”, a zis Adrian Zuckerman.

Continuarea, în video, exclusiv DC News:

Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Japonia a ridicat alerta producerii unui cutremur ''puternic''
Publicat acum 3 minute
Japonia, zguduită de un nou cutremur de magnitudine 6,2. Riscul unui megaseism rămâne în atenția autorităților
Publicat acum 11 minute
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni: Prognoza ANM pe regiuni
Publicat acum 18 minute
Zuckerman, despre ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg: Un om foarte bun, corect și inteligent. Sunt sigur că înțelege ce se întâmplă
Publicat acum 33 minute
Donald Trump, reuniune de urgență pe tema Iranului
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 16 minute
PSD și AUR depun o moțiune de cenzură comună împotriva Guvernului Bolojan. Update: George Simion, precizări
Publicat acum 3 ore si 19 minute
Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe Ilie Bolojan. Răspunsul președintelui
Publicat acum 4 ore si 37 minute
Ștefan-Radu Oprea a demisionat din funcția de secretar general al Guvernului. Cine îi ia locul
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Poziția UDMR la moțiunea de cenzură a PSD și AUR. Cseke Attila, anunț
Publicat acum 2 ore si 43 minute
PSD și AUR, moțiune de cenzură comună. Chirieac atenționează cu privire la „mișcările“ partidului lui George Simion
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
