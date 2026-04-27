Marian Neacșu (PSD) și Petrișor Peiu (AUR) au anunțat luni, într-o declarație comună la Parlament, că AUR și PSD au început „demersurile tehnice” pentru a redacta o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

E.S. Adrian Zuckerman, ambasador, a avut o primă reacție pe marginea acestui subiect, la DC News.

„Este o problemă pe care o avem astăzi și, din păcate, n-ar trebui să o avem. România trebuia să fie pe un drum ascendent. Totul s-a oprit. Din păcate, Partidul Social Democrat pune bețe în spițele lui Bolojan încă din aproape prima zi de guvernare. Și acum, această unire, să zicem, cu Alianța pentru Unirea Românilor mă sperie.

Nu știu exact ce înseamnă. Nu înțeleg de ce cineva ar face orice cu AUR. Este un partid periculos pentru România, pentru democrație și pentru Occident, un partid care, în opinia mea, nu ar trebui să existe în România. Acolo sunt oameni precum George Simion, Călin Georgescu, dar și alți indivizi cu poziții xenofobe sau antisemite, oameni care nu acționează în interesul României, ci, mai degrabă, în interesul unor puteri străine, precum Rusia sau China. Pentru mine, este o mare greșeală să te alături unui astfel de partid.

Din păcate, pare să existe un plan nedezvăluit între PSD și AUR. Dacă acest guvern cade, sunt convins că există deja discuții despre ce se întâmplă a doua zi”, a zis ambasadorul Adrian Zuckerman la DC News.

„Și noi vom avea această discuție, pentru că este greu de anticipat ce urmează, mai ales că domnul Bolojan refuză să cedeze. Totuși, trebuie spus că AUR a fost de mai multe ori la Washington și a încercat să-și creeze relații. Are un dialog cu Giorgia Meloni și cu președintele Poloniei. Deci nu se poate spune simplu că este un partid complet anti-occidental. Este adevărat că, atunci când administrația Donald Trump ne-a cerut să permitem folosirea bazelor, cei de la AUR au votat împotrivă, spre surprinderea tuturor, mai ales că tocmai se întorseseră din Statele Unite”, a zis Bogdan Chirieac.

„Mulți oameni greșesc în modul în care privesc acest partid și, în opinia mea, fac o eroare majoră. Pentru că multe partide de centru-dreapta sau chiar de dreapta mai radicală au fost influențate de interese străine, precum cele ale Rusiei sau Chinei. Să nu uităm toată povestea cu Călin Georgescu și nici ce a spus George Simion despre el, cum ar vrea să-l ducă în funcții precum prim-ministru sau chiar președinte, lucru care, în realitate, nu este posibil. Aceste aspecte nu trebuie uitate.

În al doilea rând, Simion nu are sprijin real în Statele Unite. A încercat să se asocieze cu diverse inițiative, iar la început a fost perceput ca un conservator. Însă, pe măsură ce au devenit mai clare relațiile și pozițiile sale față de Rusia și alte state, a fost îndepărtat. În opinia mea, nu are un suport real acolo”, a zis Adrian Zuckerman.

Continuarea, în video, exclusiv DC News: