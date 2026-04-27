PSD și AUR, moțiune de cenzură comună. Chirieac atenționează cu privire la „mișcările" partidului lui George Simion
Data publicării: 12:06 27 Apr 2026

PSD și AUR, moțiune de cenzură comună. Chirieac atenționează cu privire la „mișcările“ partidului lui George Simion
Autor: Ioan-Radu Gava

George Simion in Parlament Foto: Agerpres

Analistul politic Bogdan Chirieac a făcut un comentariu, după ce Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor au anunțat o moțiune de cenzură comună împotriva Guvernului Bolojan.

Petrișor Peiu și Marian Neacșu au anunțat luni dimineață depunerea unei moțiuni de cenzură comune, a PSD și AUR, împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, după ce social-democrații s-au retras din Executiv.

Într-o intervenție telefonică la România TV, la emisiunea moderată de Marilena Nedelcu, analistul politic Bogdan Chirieac a precizat că ceea ce părea puțin probabil săptămâna trecută, s-ar putea concretiza, după ce PSD și AUR au decis să colaboreze.

„Înainte de weekend, cele două partide constataseră că nu pot, separat, să facă 234 de voturi necesare pentru a doborî Guvernul Bolojan și să facă o majoritate în Parlament. Probabil că în timpul weekend-ului s-a luat decizia ca cele două partide să colaboreze, fiindcă e vorba, evident, de o colaborare între cele două partide, colaborare parlamentară.

PSD are ca unică pretenție schimbarea primului-ministru și continuarea în aceeași coaliție de guvernare, în timp ce AUR speră la posibilitatea foarte puțin probabilă a alegerilor anticipate, fiindcă AUR este foarte sus în sondaje, în jur de 40%, iar celelalte partide sunt mult mai jos“, a spus Bogdan Chirieac.

Analistul politic a precizat însă că AUR este un partid care are schimbări de poziție de ultim moment, foarte bruște, care ar putea lăsa PSD descoperit cu moțiunea de cenzură depusă.

„În acest moment există posibilitatea reală ca Guvernul Bolojan să pice. Atunci când PSD a ieșit de la guvernare, această posibilitate era foarte îndepărtată. Să vedem dacă negocierile PSD - AUR se vor și finaliza, AUR fiind recunoscut pentru faptul că în ultimul moment schimbă strategia politică.

În caz contrar, pentru PSD, lucrurile s-ar deprecia substanțial, pentru că se schimbă prefecții, subprefecții, secretarii de stat etc. Deci, până în toamnă, PSD se micșorează enorm ca forță politică“, a concluzionat analistul politic Bogdan Chirieac, la România TV.

acest articol reprezintă o opinie
psd
aur
guvernul bolojan
bogdan chirieac
pnl
usr
george simion
ilie bolojan
