Nicușor Dan, discuție cu secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll despre semnarea unui acord pentru drone și sisteme anti-dronă

Într-un context de securitate tensionat în regiunea Mării Negre, președintele Nicușor Dan a vorbit cu secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, despre consolidarea Parteneriatului Strategic dintre SUA și România.

De asemenea, România a semnat un acord cu Statele Unite ale Americii pentru drone și sisteme anti-dronă. Astfel, România a devenit a doua țară, după Marea Britanie, cu acces în timp real la platforma americană Counter-UAS Marketplace, ce permite identificarea rapidă a soluțiilor de apărare contra dronelor.

Nicușor Dan: România și SUA își consolidează parteneriatul strategic, cu accent pe apărare, economie și inovare

"Mi-a făcut plăcere să discut cu secretarul Forţelor Terestre ale Statelor Unite ale Americii, Daniel P. Driscoll, despre teme legate de securitate, despre interesul nostru comun de a consolida trainicul Parteneriat strategic România - SUA, cu un accent special pe apărare şi pe economie. Am fost de acord că este nevoie de o sporire a parteneriatului nostru, pentru a profita de toate oportunităţile de cooperare a industriilor de apărare, inclusiv inovarea în domeniul securităţii, cercetarea şi start-up-urile", a scris Nicușor Dan, pe X.

Nicușor Dan: România, aliat de încredere al SUA la Marea Neagră, își asumă investiții mai mari în securitate

Preşedintele Nicușor Dan a mai spus că România continuă să fie cel mai de încredere partener şi aliat al SUA la Marea Neagră, "unde provocările şi riscurile tind să crească, afectând securitatea euroatlantică".

"România este pregătită să investească mai mult şi să facă mai mult pentru propria securitate şi pentru securitatea Alianţei. Suntem convinşi că securitatea Ucrainei este strâns legată de securitatea noastră şi de securitatea Republicii Moldova şi a regiunii în ansamblu", a arătat Nicuşor Dan.

Nicușor Dan susține că vrea extinderea cooperării cu SUA

Președintele Nicușor Dan consideră, asemenea interlocutorului său, că trebuie să fie diversificate eforturile pentru adaptarea la actualul mediu de securitate.

"Există încă un potenţial uriaş în cadrul cooperării noastre bilaterale şi suntem pregătiţi să facem şi mai multe eforturi, cu scopul de a ajunge la mai multe rezultate concrete în domenii de interes strategic, pentru binele comun al ţărilor noastre şi al cetăţenilor noştri", a mai scris preşedintele Nicușor Dan, pe reţeaua X.

