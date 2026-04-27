DCNews Politica Nicușor Dan, discuție cu secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll despre semnarea unui acord pentru drone și sisteme anti-dronă
Data actualizării: 22:23 27 Apr 2026 | Data publicării: 22:22 27 Apr 2026

Nicușor Dan, discuție cu secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll despre semnarea unui acord pentru drone și sisteme anti-dronă
Autor: Andrei Itu

nicusor dan

Președintele Nicușor Dan a anunțat pe platforma X că a vorbit cu secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, cu privire la consolidarea Parteneriatului Strategic dintre cele două state.

Într-un context de securitate tensionat în regiunea Mării Negre, președintele Nicușor Dan a vorbit cu secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, despre  consolidarea Parteneriatului Strategic dintre SUA și România.

De asemenea, România a semnat un acord cu Statele Unite ale Americii pentru drone și sisteme anti-dronă. Astfel, România a devenit a doua țară, după Marea Britanie, cu acces în timp real la platforma americană Counter-UAS Marketplace, ce permite identificarea rapidă a soluțiilor de apărare contra dronelor.

Nicușor Dan: România și SUA își consolidează parteneriatul strategic, cu accent pe apărare, economie și inovare

"Mi-a făcut plăcere să discut cu secretarul Forţelor Terestre ale Statelor Unite ale Americii, Daniel P. Driscoll, despre teme legate de securitate, despre interesul nostru comun de a consolida trainicul Parteneriat strategic România - SUA, cu un accent special pe apărare şi pe economie. Am fost de acord că este nevoie de o sporire a parteneriatului nostru, pentru a profita de toate oportunităţile de cooperare a industriilor de apărare, inclusiv inovarea în domeniul securităţii, cercetarea şi start-up-urile", a scris Nicușor Dan, pe X.

Nicușor Dan: România, aliat de încredere al SUA la Marea Neagră, își asumă investiții mai mari în securitate

Preşedintele Nicușor Dan a mai spus că România continuă să fie cel mai de încredere partener şi aliat al SUA la Marea Neagră, "unde provocările şi riscurile tind să crească, afectând securitatea euroatlantică".

"România este pregătită să investească mai mult şi să facă mai mult pentru propria securitate şi pentru securitatea Alianţei. Suntem convinşi că securitatea Ucrainei este strâns legată de securitatea noastră şi de securitatea Republicii Moldova şi a regiunii în ansamblu", a arătat Nicuşor Dan.

Nicușor Dan susține că vrea extinderea cooperării cu SUA

Președintele Nicușor Dan consideră, asemenea interlocutorului său, că trebuie să fie diversificate eforturile pentru adaptarea la actualul mediu de securitate.

"Există încă un potenţial uriaş în cadrul cooperării noastre bilaterale şi suntem pregătiţi să facem şi mai multe eforturi, cu scopul de a ajunge la mai multe rezultate concrete în domenii de interes strategic, pentru binele comun al ţărilor noastre şi al cetăţenilor noştri", a mai scris preşedintele Nicușor Dan, pe reţeaua X. 

Cele mai noi știri
Publicat acum 17 minute
Ilie Bolojan invocă exemplul Syriza din Grecia: "Sper să nu ajungem în situația asta". Ce le-a promis Tsipras grecilor în 2015
Publicat acum 22 minute
Ilie Bolojan avertizează că PSD ar putea face demersuri împotriva lui Nicușor Dan
Publicat acum 39 minute
Nicușor Dan, discuție cu secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll despre semnarea unui acord pentru drone și sisteme anti-dronă
Publicat acum 48 minute
Ilie Bolojan, replică pentru PSD: Promisiunile nerealiste făcute cetățenilor sunt iresponsabile
Publicat acum 1 ora si 50 minute
Bogdan Chirieac, verdict despre moțiunea AUR-PSD: Momentul e „cel mai prost”, dar criza poate fi rezolvată în 24 de ore
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 19 minute
Poziția UDMR la moțiunea de cenzură a PSD și AUR. Cseke Attila, anunț
Publicat acum 4 ore si 24 minute
Ce urmează după moțiunea de cenzură PSD - AUR împotriva Guvernului Bolojan. Bogdan Chirieac: Exact asta se va întâmpla!
Publicat acum 9 ore si 28 minute
Zuckerman, prima reacție după ce AUR și PSD au anunțat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
Publicat acum 6 ore si 50 minute
Planul PNL pentru a scăpa de moțiunea de cenzură PSD-AUR. Daniel Fenechiu: Nu excludem varianta alegerilor anticipate
Publicat acum 9 ore si 0 minute
Paradox cu moțiunea de cenzură AUR-PSD. Caramitru: De ce este absurditatea momentului
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
