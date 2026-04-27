Ilie Bolojan avertizează că PSD ar putea face demersuri împotriva lui Nicușor Dan

Premierul Ilie Bolojan declarat, luni seară, că există posibilitatea ca PSD să inițieze „acțiuni” împotriva președintelui Nicușor Dan, după ce Guvernul pe care îl conduce va pica la moțiunea de cenzură anunțată de social-democrați alături de AUR.

Deși premierul nu a detaliat ce altfel de „acțiuni” poate realiza PSD-ul în privința lui Nicușor Dan, știm că potrivit Constituției României, Parlamentul poate demara proceduri pentru suspendarea președintelui din funcție.

Bolojan, avertisment pentru Nicușor Dan: „Nimeni nu ne garantează că PSD nu recurge și la alte acțiuni”

„Teama mea pentru viitor este legată de faptul că un președinte, pentru a-și putea pune în practică programul, care are o componentă importantă de tip executiv, are nevoie de o colaborare cu guvernul.

Dacă nu mai ai o colaborare onestă cu guvernul, probabilitatea să nu poți să îți pui în practică proiectele din campanie riscă să nu mai poată fi pusă în practică.

Nimeni nu ne garantează că în perioada următoare PSD nu recurge și la alte acțiuni, inclusiv în ceea ce îl privește pe președinte”, a declarat la Digi24, luni seară, premierul Ilie Bolojan.

Bolojan: Nu mi-a cerut Nicușor Dan să îmi dau demisia

Totodată, Ilie Bolojan a menționat că Nicușor Dan nu i-a cerut demisia, iar el nu intenționează să plece din funcție până la moțiunea de cenzură.

„Nu mi-a cerut Nicușor Dan să îmi dau demisia. Nu iau în calcul să îmi dau demisia până la moțiune”, a mai spus Bolojan.

În plus, el a vorbit și despre rolul de mediator al lui Nicușor Dan, apreciind intenția acestuia, dar subliniind limitele dialogului politic.

„Intențiile de a media ale lui Nicușor Dan sunt corecte, dar logica, rațiunea și bunul simț au loc doar în anumite condiții. De-a lungul anilor, oamenii politici nu mai au încredere nici între ei, pentru că s-au mințit mult între ei”, a mai declarat Ilie Bolojan.