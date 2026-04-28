Coaliție PSD+AUR, după moțiune. George Simion: Există două probleme mari care blochează acest scenariu

Într-un interviu oferit jurnalistului Sorin Croitorescu, la Radio România Actualități, George Simion a vorbit despre o colaborare între PSD și AUR, după moțiunea de cenzură anunțată de cele două partide.

„Nu vedem o colaborare ulterioară cu PSD pentru că există două probleme mari. În primul rând, PSD nu pare că își dorește acest lucru și nu pare că dorește schimbarea modelului economic bazat pe împrumuturi extreme și pe vânzarea companiilor strategice care mai există.

În al doilea rând, îl avem pe Nicușor Dan, care în ciuda prevederilor constituționale spune că nu ar nominaliza un premier din partea noastră sau susținut de către noi. De aceea, eu cred că nu trăim într-o democrație funcțională. Avem o pătură importantă de români care ne susțin și care sunt jigniți zi de zi, sunt catalogați, sunt acuzați că ar susține o direcție estică în detrimentul celei vestice.

Dacă ar fi să mă joc și să folosesc niște cuvinte manipulatoare, cum fac unii și alții care își închipuie că sunt pro-europeni sau pro-occidentali, și noi ne gândim pe viitor, după un vot al românilor, să facem o coaliție pro-românească“, a precizat, la Radio România Actualități, liderul AUR, George Simion.

Ce își dorește AUR după moțiunea de cenzură. Răspunsul lui Simion

„Totuși, ce urmează după moțiunea de cenzură“, a întrebat jurnalistul Sorin Croitorescu.

„Moțiunea va trece, marți, pe 5 mai. În mod normal, într-o democrație, toate partidele politice sunt convocate de președintele țării și i se va acorda mandat unei persoane să formeze noul Guvern. Așa ar fi logic, dar, din păcate, noi nu am fost invitați, deși suntem al doilea partid din Parlament și primul în preferințele românilor. Sperăm să se revină la practicile democratice, nu pentru că ardem noi de nerăbdare să dialogăm cu Nicușor Dan, ci pentru că acesta e cadrul constituțional.

Din punctul meu de vedere, cred că ar trebui, pe modelul Pactului Snagov, să se întâlnească toate forțele politice la aceeași masă, să vadă care este direcția și să ajungă la un numitor comun.

Tocmai de aceea am vorbit de reconciliere națională, pentru că nu mai e vreme de calcule politice, ci e vremea să stăm cu toții la aceeași masă și să găsim consens. Reconcilierea începe cu noi. Nu ne dorim cu ardoare să intrăm într-o coaliție de guvernare, colegii mei nu s-au auto-invitat în sens de a obține portofolii și scaune de miniștri, însă sunt multe lucruri disfunționale la care ne putem aduce aportul. Vedem că soluțiile anterioare nu au funcționat. Poate putem încerca și altceva“, a mai zis George Simion.