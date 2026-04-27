Ilie Bolojan, replică pentru PSD: Promisiunile nerealiste făcute cetățenilor sunt iresponsabile

Premierul Ilie Bolojan a vorbit, luni seară, după ce AUR și PSD au anunțat depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului.

Premierul lie Bolojan a făcut mai multe declarații, luni seară. Printre acestea s-a referit și la măsurile din pachetul de relansare economică care ar putea începe până în luna iunie, dar orice sprijin financiar sau reducere de taxe trebuie compensată prin scăderea cheltuielilor publice, în special din administrație, susține Ilie Bolojan. El a avertizat, cu referire indirectă la PSD, că promisiunile nerealiste făcute cetățenilor sunt iresponsabile și că, în timp, oamenii vor observa diferența dintre așteptări și realitate.

Ilie Bolojan acuză PSD de promisiunile nerealiste

„Pachetul de relansare economică, pentru a putea fi pus în practică și avem un angajament ca, până în luna iunie să fie începute măsurile și Ministerul de Finanțe lucrează la acest lucru, dacă se fac reducerile vin din administrația publică, care trenează. Orice fel de lucru, sumă de bani pe care o dai sub forma unui sprijin, orice reducere de taxe și impozite faci, trebuie compensată, într-o formă sau alta, de reduceri de cheltuieli.

Or, nu a fost niciun fel de înghesuială, nimeni nu a încercat să facă acest lucru. Toate reformele s-au făcut cu frâna de mână trasă. S-au făcut mari eforturi. Indiferent cine va veni premier, ce coaliție va fi, nu există soluții ca, de pe o zi pe alta, să generezi schimbări. Altfel, le-aș fi făcut (...) A genera așteptări, când tu știi care sunt limitările, este o dovadă de iresponsabilitate, înseamnă, practic, păcălirea cetățenilor. Este doar o problemă de timp, până oamenii vor vedea că lucrurile nu sunt în situația în care li se promite”, a declarat Ilie Bolojan.

Critici la adresa posibilei apropieri dintre PSD și AUR: „Grindeanu a mințit”

De asemenea, premierul Ilie Bolojan a criticat și o posibilă apropiere între PSD și AUR, în contextul moțiunii de cenzură. „Când a fost la Bruxelles, PSD a spus că nu va face colaborare cu AUR, demonizând acest partid. Acum vedem că sunt acțiuni de colaborare politică pentru moțiune. În condițiile în care aceasta este atitudinea, se pune problema ce vor să facă mai departe”, a spus Ilie Bolojan.

„Domnul Grindeanu a mințit în toată această perioadă, nu numai despre guvernare, ci și despre colaborarea cu AUR”, a mai declarat premierul în cadrul aceleiași intervenții.

„Dacă retorica potrivit căreia este doar o colaborare de etapă nu va sta în picioare și celelalte partide nu vor mai fi în coaliție cu PSD, se pune problema ce se întâmplă în continuare. Pentru că atunci probabil vom avea o majoritate PSD-AUR, pe față sau pe dos. Să își asume responsabilitatea pentru cum gestionează lucrurile”, a zis Ilie Bolojan.

Se pregătește un nou guvern?

Întrebat dacă se pregătește un nou guvern, Ilie Bolojan a răspuns: „Deocamdată se pregătesc demolările”.

Mai mult, premierul a spus că inclusiv în interiorul PSD există nemulțumiri, cu privire la actualul demers: „Cu siguranță, mulți dintre cei care au votat pentru această acțiune în PSD, pe mulți îi cunosc, nu sunt mulțumiți de ce se întâmplă, deoarece asta înseamnă instabilitate pentru noi, inclusiv pentru accesarea PNRR”.