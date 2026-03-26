DCNews Stiri PSD, actor-cheie la Bruxelles: Mesajul lui Sorin Grindeanu pentru toți românii
Data actualizării: 19:29 26 Mar 2026 | Data publicării: 19:28 26 Mar 2026

PSD, actor-cheie la Bruxelles: Mesajul lui Sorin Grindeanu pentru toți românii
Autor: Elena Aurel

psd sorin grindeanu Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Sursa foto: Agerpres

Sorin Grindeanu a declarat că întâlnirea de la Bruxelles a vizat protejarea intereselor României.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis, joi, că dialogul pe care l-a avut cu liderii europeni la Bruxelles a fost doar pentru "apărarea" intereselor României, iar mesajul său a fost clar: social-democraţii îşi doresc continuarea guvernării pro-europene, dar au "o responsabilitate uriaşă" de a obţine rezultate concrete pentru români.

"Vreau să îi asigur pe toţi românii că dialogul meu de astăzi cu liderii europeni a fost doar pentru apărarea intereselor României. Mesajul meu a fost clar: sigur că dorim continuarea guvernării pro-europene, dar avem o responsabilitate uriaşă de a obţine rezultate concrete pentru români şi că nimeni nu se poate juca cu destinele României, vânturând alianţe cu extremiştii", a scris Grindeanu, pe Facebook.

VEZI ȘI:  Nicușor Dan, la Gala Colegiului Medicilor din România: Suntem supuși unui război informațional din partea Rusiei / video
 

PSD, actor-cheie pentru stabilitatea și dezvoltarea României

El a adăugat că PSD este privit de către toţi partenerii europeni drept unul dintre actorii-cheie, de care depinde, într-o măsură "esenţială", continuarea traseului care asigură României stabilitate şi suport financiar pentru o dezvoltare consolidată.

"I-am asigurat pe toţi liderii europeni că rămânem un partener responsabil, dispus să facă o analiză serioasă a propriei sale prestaţii la guvernare şi să vină cu soluţii pentru a îmbunătăţi performanţa echipei de la Palatul Victoria. Interesul nostru comun este de a finaliza reformele şi proiectele majore finanţate din PNRR, de a accesa toţi banii europeni şi de a face astfel încât românii să simtă că miza guvernării este să le protejăm, în primul rând, nivelul de trai! Iar partenerii de la Bruxelles sunt gata să ne ajute cu toată deschiderea să ne îndeplinim acest obiectiv", a afirmat liderul PSD, potrivit Agerpres. 

VEZI ȘI:  Nicușor Dan temperează conflictul din coaliție. Președintele exclude un Guvern cu AUR
 

Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Amintirea cu care pleacă Mircea Lucescu de la Istanbul. Hakan Calhanoglu (Inter Milano): Am fost la el la finalul jocului
Publicat acum 20 minute
Ce aduce Sezonul Berbecului pentru fiecare zodie până pe 20 aprilie
Publicat acum 27 minute
COMPAS: Adrian Ioniță, întâlnire cu studenții din grupa 1 pentru pregătirea finală
Publicat acum 40 minute
Un cercetător susține că ar fi descoperit un al doilea Sfinx ascuns în Egipt
Publicat acum 41 minute
Mircea Lucescu, prima declarație după ce România a ratat calificarea la CM2026
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 51 minute
Petrolier turcesc, atacat cu drone în Marea Neagră
Publicat acum 10 ore si 59 minute
Creșterea vârstei de pensionare, coșmar pentru cei concediați înainte de a ieși le pensie. Adrian Negrescu arată singura lor șansă
Publicat acum 2 ore si 29 minute
Adrian Năstase prezice „exmatricularea“ lui George Simion din AUR și îi arată pisica PSD-ului / Ce spune de Călin Georgescu
Publicat acum 6 ore si 43 minute
De ce a rămas PSD-ul blocat la 20%. Detaliul pe care doar Dragnea l-a înțeles, subliniat de Năstase. ”Dar l-a și costat” VIDEO
Publicat acum 14 ore si 54 minute
Horoscop 26 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
