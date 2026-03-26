PSD, actor-cheie la Bruxelles: Mesajul lui Sorin Grindeanu pentru toți românii

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis, joi, că dialogul pe care l-a avut cu liderii europeni la Bruxelles a fost doar pentru "apărarea" intereselor României, iar mesajul său a fost clar: social-democraţii îşi doresc continuarea guvernării pro-europene, dar au "o responsabilitate uriaşă" de a obţine rezultate concrete pentru români.

"Vreau să îi asigur pe toţi românii că dialogul meu de astăzi cu liderii europeni a fost doar pentru apărarea intereselor României. Mesajul meu a fost clar: sigur că dorim continuarea guvernării pro-europene, dar avem o responsabilitate uriaşă de a obţine rezultate concrete pentru români şi că nimeni nu se poate juca cu destinele României, vânturând alianţe cu extremiştii", a scris Grindeanu, pe Facebook.

VEZI ȘI: Nicușor Dan, la Gala Colegiului Medicilor din România: Suntem supuși unui război informațional din partea Rusiei / video



PSD, actor-cheie pentru stabilitatea și dezvoltarea României

El a adăugat că PSD este privit de către toţi partenerii europeni drept unul dintre actorii-cheie, de care depinde, într-o măsură "esenţială", continuarea traseului care asigură României stabilitate şi suport financiar pentru o dezvoltare consolidată.

"I-am asigurat pe toţi liderii europeni că rămânem un partener responsabil, dispus să facă o analiză serioasă a propriei sale prestaţii la guvernare şi să vină cu soluţii pentru a îmbunătăţi performanţa echipei de la Palatul Victoria. Interesul nostru comun este de a finaliza reformele şi proiectele majore finanţate din PNRR, de a accesa toţi banii europeni şi de a face astfel încât românii să simtă că miza guvernării este să le protejăm, în primul rând, nivelul de trai! Iar partenerii de la Bruxelles sunt gata să ne ajute cu toată deschiderea să ne îndeplinim acest obiectiv", a afirmat liderul PSD, potrivit Agerpres.

VEZI ȘI: Nicușor Dan temperează conflictul din coaliție. Președintele exclude un Guvern cu AUR

