Nicușor Dan temperează conflictul din coaliție. Președintele exclude un Guvern cu AUR

Întrebat de jurnaliști, în cadrul unei conferințe de presă la Colegiul Medicilor, în ce condiții mai este posibilă guvernarea în actuala formulă și dacă îl îngrijorează, la fel cum îl îngrijorează pe Sorin Grindeanu, o eventuală asociere a PNL cu AUR, șeful statului a transmis că nu vede astfel de scenarii și că există în continuare un grad de raționalitate în rândul partidelor.

"Văd la fiecare dintre cele patru partide raționalitate. Bineînțeles că sunt discuții, le văd, le cunosc, dar pe altă parte văd raționalitate și în următoarele săptămâni, luni, o să vedem argumente contradictorii, dar și discuții raționale", a spus Nicușor Dan.

Tensiuni politice, normale într-o democrație

Președintele a subliniat că astfel de tensiuni sunt normale într-un sistem democratic, în care partidele reprezintă interese și categorii diferite de cetățeni.

"În situații din acestea peste tot în lume e complicat, adică în momentul în care ai niște partide și fiecare dintre ele reprezintă categorii de cetățeni cu aspirații care nu sunt întotdeauna identice, este inevitabil și legitim să ai tipul acesta de confruntare", a explicat Președintele României.

Citește și: Sorin Grindeanu respinge tranșant o alianță între PSD și AUR / video

În același timp, Nicușor Dan a exclus posibilitatea unor alianțe controversate între partidele aflate la guvernare și AUR.

"Nu văd în momentul de față vreun scenariu PSD-AUR sau PNL-AUR", a concluzionat Nicușor Dan.