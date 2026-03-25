Sorin Grindeanu respinge tranșant o alianță între PSD și AUR / video

Într-o intervenție telefonică la România TV, miercuri seara, liderul PSD Sorin Grindeanu a exclus o alianță cu Alianța pentru Unirea Românilor.

„În contextul actualelor tensiuni politice, a crizei prin care trecem, cine face următoarea majoritate cu AUR, PSD sau PNL?“, a întrebat Victor Ciutacu.

„Sunt tranșant! PSD nu face alianță și nu face majoritate cu AUR. Este exclus. Lucrul ăsta s-a văzut și săptămâna trecută în Parlament. Dacă am fi vrut să facem acest lucru, ne era foarte simplu și ar fi trecut foarte rapid anumite amendamente. În al doilea rând, nu vom susține un guvern minoritar“, a spus Sorin Grindeanu, adăugând că PSD e pregătit să-și asume rolul de lider al opoziției, în cazul în care PNL se aliază cu AUR.

„Am văzut bezelele trimise de unii lideri PNL către AUR. E treaba lor. Noi excludem! Văd că alții nu o fac. E treaba lor“, a mai punctat Sorin Grindeanu.

