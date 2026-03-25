Fundătură pentru PSD? Fenechiu: ”Dacă băieții ăștia îl dau jos pe Bolojan, mai câștigă 10%”. Ce spune despre un Guvern PNL cu voturile AUR

Demersul PSD este, așa cum ne-am învățat de o bună bucată de vreme, un demers politicianist, un demers strict de imagine. PSD se confruntă în plan electoral cu o masivă pierdere de electorat în favoarea AUR și au nevoie de un vinovat. Cea mai bună variantă de vinovat, din punctul lor de vedere, este pe de o parte, Ilie Bolojan, ca prim-ministru, pe de altă parte, USR-ul.

”Terminați cu prostiile, nu vă mai băgați în problemele PNL”

Despre rezoluția PNL, liberalul spune că înseamnă un lucru foarte simplu: ”Dacă aruncați în aer coaliția, din dorința de a-l schimba pe Bolojan sau a face diverse lucruri, noi nu mai guvernăm cu voi. Punct. Nu plecăm nicăieri. Putem pica, putem pleca acasă, urmare a votului Parlamentului, nu că vrem noi. Și atunci vom comunica demersurile care vor urma (...). A fost o poziție foarte activă, în care le-am spus partenerilor de coaliție: terminați cu prostiile, nu vă mai băgați în problemele PNL, nu mai încercați să forțați reguli în PNL, veniți frumos la masa discuțiilor și hai să facem lucrurile pe care am stabilit că le facem”.

”Nu trebuie să fii foarte deștept”

Daniel Fenechiu crede că PSD nu va arunca în aer guvernarea: ”Eu nu cred că vor lua o decizie radicală, în ciuda acestui bulgăre care e rostogolit. Un recent sondaj de opinie îmi arăta că 70% din primarii PSD își doresc să rămână la guvernare. Nu cred că un partid mare, cum este PSD, poate ignora poziția primarilor. Lucrul numărul doi: nu trebuie să fii foarte deștept și foarte experimentat să-ți dai seama că forțând o criză în contextul actual, o să-ți iei un hate public extraordinar”.

În același timp, liberalul spune că premierul ”a cedat înfiorător de mult” în fața PSD.

”Dacă pică Guvernul și noi nu mai mergem cu ei, ce se va întâmpla? A, mergem la anticipate. Mergem la anticipate. Haideți să vă spun un lucru, nu sunt un personaj care să trăiesc pe altă planetă, da, AUR stă bine în sondaje, dar o să vă spun un lucru, dacă băieții ăștia îl dau jos pe Bolojan, Bolojan mai câștigă zece procente, pentru că l-au dat jos. Deci eu, ca liberal, pe bune, nu mă simt speriat de ideea unor alegeri anticipate” continuă el, în interviul RFI.

Guvern PNL cu voturile AUR?

Întrebat despre varianta unui Guvern minoritar PNL, susținut de AUR în Parlament, Daniel Fenechiu a răspuns: ”Eu pot discuta cu oricine, nu am o problemă. (...) Eu nu pot să implic PNL, dar dacă vreți părerea mea, eu cred că într-o situație de criză profundă, cum este în momentul de față nu doar în România, prioritatea guvernamentală este stabilitatea. Or din punctul ăsta de vedere, mă interesează extrem de puțin catalogările care se fac. Dacă AUR vrea să susțină un Guvern, domnule, nu o să-l împiedice nimeni niciodată, hai să ne înțelegem, nu putem fi ipocriți (...). Nu poți să ignori AUR-ul. Poți să spui OK, avem diferențe majore de abordare, de principii, de valori, nu ne dorim să facem un Guvern cu ei, ne dorim ca această coaliție proeuropeană să continue, dar... dar... și aici există un mare dar, în situația în care se întâmplă o serie de lucruri care acum două luni, cinci luni, zece luni, păreau greu predictibile, trebuie să ai în vedere orice soluție”.