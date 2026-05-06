€ 5.2180
|
$ 4.4644
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2180
|
$ 4.4644
 
DCNews Politica Ilie Bolojan, mesaj de ultimă oră pentru români: „Merg mai departe”. Val de reacții: „Mi-ați redat speranța”/ „Candidați la președinție”
Data actualizării: 11:35 06 Mai 2026 | Data publicării: 10:15 06 Mai 2026

Ilie Bolojan, mesaj de ultimă oră pentru români: „Merg mai departe”. Val de reacții: „Mi-ați redat speranța”/ „Candidați la președinție”
Autor: Iulia Horovei

Liderii PNL, după BPN/ foto Inquam Photos/Octav Ganea Liderii PNL, după BPN/ foto Inquam Photos/Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a transmis, miercuri, un mesaj de mulțumire cetățenilor români, după căderea Guvernului la moțiunea de cenzură.

Ilie Bolojan a transmis un mesaj, miecuri, mulțumind cetățenilor români pentru sprijin și reziliență în cele 10 luni în care a fost la conducerea Guvernului demis, marți, printr-o moțiune de cenzură.

Bolojan: „Vă mulțumesc, dragi români, pentru că ați suportat neajunsurile”

„Dragi români, a fost o onoare pentru mine să fiu 10 luni în serviciul țării noastre, în funcția de prim-ministru. Am făcut tot ce mi-a stat în putință pentru a aduce ordine în finanțele României, a corecta nedreptăți și a promova reforme pentru modernizarea României. Cel mai important, am dovedit că este posibil un alt mod de a guverna.

Vă mulțumesc, dragi români, pentru că ați suportat neajunsurile pe care le presupune îndreptarea finanțelor țării. Ele nu au fost un scop în sine sau o alegere, ci un preț pentru reconstrucție și bunăstare în viitor. Le mulțumesc celor cu care am colaborat în munca de echipă din aceste 10 luni, pentru un alt model de guvernare. Am cunoscut mulți oameni de calitate, de la cele mai simple funcții până la cele mai înalte.

Împreună am dovedit că se poate guverna cu reguli, fără să risipești banii publici și fără aroganță. După 10 luni, s-a întâmplat inevitabilul. Când ataci privilegii și aprinzi lumina, reacțiile sunt pe măsură. Până în ultima zi în această funcție, voi lucra pentru interesele României și nu voi abandona principiile pe care le-am probat în toată cariera mea”, a scris Ilie Bolojan, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

„Tot sprijinul pe care l-am primit, mai ales în ultima lună, mă motivează să merg mai departe, să lupt în continuare pentru România și viitorul ei. Se încheie o etapă, începe alta, iar valorile pentru care lupt rămân aceleași și este esențial că vă simt alături. MULȚUMESC, ROMÂNIA!”, și-a încheiat premierul mesajul.

Reacții ale cetățenilor, după mesajul transmis de Ilie Bolojan

Cetățenii români au reacționat la mesajul premierului cu mesaje de susținere, unii dintre aceștia sprijinindu-l la viitoarele alegeri prezidențiale.

  • „Ne-ați demonstrat că se mai poate... încă se mai poate!”
  • „Noi, românii responsabili, vă mulțumim, domnule Ilie Bolojan”
  • „Mulțumesc pentru că mi-ați redat speranța că se poate guverna și bine!”
  • „Nici nu aveți idee câți vor să lupte alături de dumneavoastra! Mergeți până la capat! Mult succes”
  • „Felicitări pentru ceea ce ați arătat în timpul guvernării și pentru demnitatea de care ați dovadă ieri!”
  • „Felicitări pentru tot ce ați făcut! Suntem alături de dvs. Ați demonstrat că în România încă mai sunt politicieni cu coloana vertebrală și principii. Avem speranță că lumina va rămâne aprinsă” 
  • „Vă susțin, domnule Bolojan! Aștept să candidați la președinție! Și nu doar eu, ci milioane de români! Vă mulțumesc pentru tot!”


Citește și: Scenariul care se conturează în culise: PNL, alianță „mai largă” în perspectiva lui 2028
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ilie bolojan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
OLTCIT revine în joc! Ford Otosan reaprinde un nume istoric al industriei auto românești
Publicat acum 19 minute
Cine se află în spatele lui Ilie Bolojan. Ipoteza lui Bogdan Chirieac: Predicatul a fost lansat când ”a aprins lumina”
Publicat acum 31 minute
Cireșe la preț de aur. Cât plătesc românii pentru primul fruct al verii
Publicat acum 39 minute
PSD, ședințe decisive după căderea Guvernului Bolojan: Ce pași urmează
Publicat acum 40 minute
Judecător găsit mort în sediul instanței, după ce a crescut pedeapsa unui mare oficial de stat
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 24 minute
Ministrul care vrea să meargă 100% cu Ilie Bolojan, să se înscrie în PNL
Publicat acum 2 ore si 8 minute
Scenariul care se conturează în culise: PNL, alianță „mai largă” în perspectiva lui 2028
Publicat acum 2 ore si 59 minute
Cine l-ar putea înlocui pe Ilie Bolojan și de ce ar avea nevoie un premier tehnocrat / Analiza lui Chirieac
Publicat acum 3 ore si 16 minute
Kate și William anunță sosirea unui nou membru în familie, chiar la aniversarea a 15 ani de căsătorie / FOTO
Publicat acum 3 ore si 4 minute
Unde s-au ”refugiat” turiștii care n-au fost pe litoral de 1 Mai. Locul ”secret” din România, vizitat și de americani
 
motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

solutia monti dupa ce trece motiunea guvern tehnocrat institutional Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional

de Val Vâlcu

ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close