Ilie Bolojan, mesaj de ultimă oră pentru români: „Merg mai departe”. Val de reacții: „Mi-ați redat speranța”/ „Candidați la președinție”

Ilie Bolojan a transmis un mesaj, miecuri, mulțumind cetățenilor români pentru sprijin și reziliență în cele 10 luni în care a fost la conducerea Guvernului demis, marți, printr-o moțiune de cenzură.

Bolojan: „Vă mulțumesc, dragi români, pentru că ați suportat neajunsurile”

„Dragi români, a fost o onoare pentru mine să fiu 10 luni în serviciul țării noastre, în funcția de prim-ministru. Am făcut tot ce mi-a stat în putință pentru a aduce ordine în finanțele României, a corecta nedreptăți și a promova reforme pentru modernizarea României. Cel mai important, am dovedit că este posibil un alt mod de a guverna.

Vă mulțumesc, dragi români, pentru că ați suportat neajunsurile pe care le presupune îndreptarea finanțelor țării. Ele nu au fost un scop în sine sau o alegere, ci un preț pentru reconstrucție și bunăstare în viitor. Le mulțumesc celor cu care am colaborat în munca de echipă din aceste 10 luni, pentru un alt model de guvernare. Am cunoscut mulți oameni de calitate, de la cele mai simple funcții până la cele mai înalte.

Împreună am dovedit că se poate guverna cu reguli, fără să risipești banii publici și fără aroganță. După 10 luni, s-a întâmplat inevitabilul. Când ataci privilegii și aprinzi lumina, reacțiile sunt pe măsură. Până în ultima zi în această funcție, voi lucra pentru interesele României și nu voi abandona principiile pe care le-am probat în toată cariera mea”, a scris Ilie Bolojan, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

„Tot sprijinul pe care l-am primit, mai ales în ultima lună, mă motivează să merg mai departe, să lupt în continuare pentru România și viitorul ei. Se încheie o etapă, începe alta, iar valorile pentru care lupt rămân aceleași și este esențial că vă simt alături. MULȚUMESC, ROMÂNIA!”, și-a încheiat premierul mesajul.

Reacții ale cetățenilor, după mesajul transmis de Ilie Bolojan

Cetățenii români au reacționat la mesajul premierului cu mesaje de susținere, unii dintre aceștia sprijinindu-l la viitoarele alegeri prezidențiale.

„Ne-ați demonstrat că se mai poate... încă se mai poate!”

„Noi, românii responsabili, vă mulțumim, domnule Ilie Bolojan”

„Mulțumesc pentru că mi-ați redat speranța că se poate guverna și bine!”

„Nici nu aveți idee câți vor să lupte alături de dumneavoastra! Mergeți până la capat! Mult succes”

„Felicitări pentru ceea ce ați arătat în timpul guvernării și pentru demnitatea de care ați dovadă ieri!”

„Felicitări pentru tot ce ați făcut! Suntem alături de dvs. Ați demonstrat că în România încă mai sunt politicieni cu coloana vertebrală și principii. Avem speranță că lumina va rămâne aprinsă”

„Vă susțin, domnule Bolojan! Aștept să candidați la președinție! Și nu doar eu, ci milioane de români! Vă mulțumesc pentru tot!”



