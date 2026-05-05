Victorie în Comisia pentru Agricultură din Parlamentul European. Viitorul Fond European pentru Competitivitate trebuie să răspundă nevoilor fermierilor europeni

Europarlamentarul ECR Georgiana Teodorescu anunță adoptarea unui amendament strategic în cadrul avizului Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (COMAGRI) referitor la Regulamentul privind Fondul de Competitivitate. Această reușită marchează un pas esențial în sprijinirea fermierilor și a industriei producătoare prin facilitarea accesului la finanțări europene pentru tehnologii de vârf.



Amendamentul depus de eurodeputatul Georgiana Teodorescu, adoptat în ședința COMAGRI de marți, 5 mai, vizează includerea proiectelor de producție la scară largă a utilajelor agricole specializate, roboticii și senzorilor în categoria proiectelor strategice care pot beneficia de regulile simplificate prevăzute la Articolul 20 din noul regulament.

Aceste reguli sunt menite să reducă birocrația și să accelereze implementarea proiectelor care reduc dependența de forța de muncă, o problemă critică în sectorul agricol actual, diminuează utilizarea substanțelor active si care consolidează autonomia strategică a UE prin sprijinirea legislației sectoriale relevante, precum Actul privind Materiile Prime Critice (CRMA).

„Adoptarea acestui amendament este o confirmare a faptului că vocea fermierilor români și nevoia de tehnologizare sunt auzite la nivel european. Nu putem cere performanță și sustenabilitate fără a oferi instrumentele financiare necesare pentru a produce, aici, în Europa, roboții și senzorii care vor defini agricultura viitorului. Prin aplicarea regulilor din Articolul 20, deschidem calea către investiții masive în fabricarea de utilaje agricole care vor face fermele noastre mai eficiente și mai puțin dependente de substanțe chimice sau de o piață a muncii tot mai restrânsă”.

În avizul Comisiei pentru Agricultură au fost adoptate numeroase alte referințe importante pentru ca sectorul agricol să fie cât mai bine reprezentat și finanțat din bugetului de 234 de miliarde de euro anunțat de Comisia Europeană pentru Fondul European pentru Competitivitate, în viitorul Cadru Financiar Multianual.

Textul adoptat în Comisia pentru Agricultură din Parlamentul European va trebui integrat în raportul Comisiei pentru Industrie, cercetare și Energie, comisia de fond. Votul din Comisia AGRI reprezintă o etapă crucială în definirea poziției Parlamentului European asupra Fondului de Competitivitate.

