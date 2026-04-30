Dăncilă demontează mitul „Ne-a impus Bruxelles-ul”: Nu, nu Bruxelles-ul a decis. Hotărârea defavorabilă a venit din România

Într-un dialog cu jurnalistul Răzvan Dumitrescu, la emisiunea Ce Se Întâmplă, Viorica Dăncilă a explicat cine este vinovat, în viziunea sa, pentru deciziile defavorabile României în cazul Planului Național de Redresare și Reziliență.

„Suspectați o agendă ascunsă pe care a avut-o domnul Bolojan, sau poate nu numai dânsul?“, a întrebat jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

„Cred că a avut o agendă, pentru că nu poți să iei toate aceste decizii dacă ele înainte nu sunt programate. Pe de altă parte, ceea ce am observat eu a fost o subordonare totală față de Bruxelles. La Bruxelles, principala armă e negocierea. Eu nu am mai văzut această armă din partea Guvernului României. Eu am văzut o acceptare totală a tot ceea ce s-a spus.

Vreau să fac o paranteză. De multe ori am văzut că vin și spun: „Ne-a impus Bruxelles-ul“ sau „Bruxelles-ul a decis“. Nu, nu Bruxelles-ul a decis. Multe dintre deciziile care au fost defavorabile României au venit din România.

De exemplu, în cazul PNRR, domnul Ghinea l-a scris, domnul Ghinea a prevăzut acolo să închidă obiective energetice, să scoată din mix-ul energetic exploatarea pe cărbune și alte obiective fără să pună nimic în loc. Așa am ajuns de la 12.000 de MW în 2019 la 4.000 în 2026

Pe de altă parte, au prins în PNRR anumite investiții care pe urmă au fost scoase. Este foarte bine să facă cineva o analiză a acestui PNRR, să vedem câți bani a luat România și cât ne-a costat obiectivele“, a spus Viorica Dăncilă.

Viorica Dăncilă: Ar trebui să vedem cât ne-au costat deciziile lui Cristian Ghinea

Viorica Dăncilă a sugerat că jaloanele asumate în PNRR mai degrabă au îngropat energia românească, iar deciziile luate de Cristian Ghinea au dus la costuri suplimentare pentru țara noastră.

„S-ar putea ca, dincolo de ceea ce au vrut ei să fie un Program Național de Relansare, să vedem un Program Național de Îngropare a energiei românești și a altor obiective importante. Eu nu am văzut că s-au îngrămădit să facă o reformă administrativă, legea salarizării, jalon în PNRR, bani pe consultanță etc.

Din câte îmi amintesc s-au cheltuit 20 de milioane de euro pe consultanță în legătură cu gâtul roșu al unei gâște. Ar trebui să vedem care au fost efectele și cât ne-au costat aceste decizii pe care, repet, nu Bruxelles-ul ni le-a impus, ci domnul Ghinea s-a dus acolo“, a mai zis fostul premier al României, Viorica Dăncilă.