USR, tot mai departe de statul de drept. Avertisment european, după propunerea lui Cristian Ghinea privind scoaterea CSM de sub controlul magistraților

Rețeaua Europeană a Consiliilor Judiciare (ENCJ) a reacționat la ideea senatorului USR Cristian Ghinea privind „scoaterii Consiliului Superior al Magistraturii de sub controlul magistraților”, avertizând că o astfel de propunere reprezintă „o amenințare la statul de drept”, scrie stiripesurse.ro.

Precizările ENCJ vin după ce sursa citată a solicitat ENCJ să precizeze dacă astfel de propuneri sunt compatibile cu standardele europene și dacă discursul politic de acest tip poate fi interpretat drept un semnal de regres în materie de stat de drept, similar evoluțiilor care au dus la suspendarea Consiliului Național al Magistraturii din Polonia din cadrul ENCJ.

Puterea judecătorească - a treia putere a statului

„În statele democratice, puterea judecătorească este a treia putere a statului – o cerință fundamentală atât pentru asigurarea echilibrului și controlului reciproc al puterilor statului, cât și pentru furnizarea unei justiții independente, în conformitate cu principiul statului de drept”, a precizat ENCJ în răspunsul transmis.

Totodată, ENCJ a subliniat că rolul consiliilor judiciare nu este acela de a crea o „castă” sau o „republică separată”, ci de a reprezenta sistemul judiciar și de a-l proteja de intervențiile politicului.

„Consiliile pentru Justiție sunt organismele care reprezintă puterea judecătorească și sunt responsabile pentru sprijinirea instanțelor în furnizarea unei justiții independente”, a mai transmis ENCJ.

Consiliile judiciare „acționează ca o garanție importantă a independenței justiției” și pot funcționa „ca un tampon între sistemul judiciar și celelalte ramuri ale puterii”, atunci când sunt suficient de independente de legislativ și executiv, potrivit organizației europene.

Ce prevăd standardele europene

„Standardele europene prevăd fără echivoc că nu mai puțin de jumătate dintre membrii acestor consilii trebuie să fie judecători aleși de colegii lor, de la toate nivelurile sistemului judiciar, cu respectarea pluralismului din interiorul magistraturii. (...) hiar și într-o componență mixtă, pentru a preveni manipularea sau presiunile nejustificate, o majoritate substanțială a membrilor trebuie să fie judecători aleși de colegii lor”, a mai transmis organizația europeană, subliniind că aceste reguli nu sunt opționale sau negociabile politic.

Deși ENCJ a precizat că nu poate verifica exact contextul politic al afirmațiilor făcute de Ghinea, „pentru a asigura independența Consiliului și pentru a-și îndeplini corect funcțiile principale, componența Consiliului pentru Justiție trebuie să fie în conformitate cu aceste standarde”.

"ENCJ are o viziune negativă asupra atacurilor actuale venite din partea politicienilor și a altor actori, la adresa justiției române"

„În primul rând, trebuie să subliniem că ENCJ are o viziune negativă asupra atacurilor actuale venite din partea politicienilor și a altor actori, prin intermediul mass-media, la adresa justiției române, a judecătorilor individuali și a Consiliului pentru Justiție”, a mai transmis ENCJ.

Organizația europeană a mai precizat că există categorii de persoane care „ar trebui să fie întotdeauna incompatibile” cu numirea ca membri non-judiciari în consiliile judiciare și că acești membri trebuie să îndeplinească aceleași standarde de integritate, independență și imparțialitate ca judecătorii. Astfel, ei pot face parte din mediul universitar, spre exemplu, dar nu și din lumea politică.

„Printre persoanele care ar trebui să fie întotdeauna neeligibile pentru numire ca membri non-judiciari se numără membrii Parlamentului, inclusiv foștii membri, și membrii guvernului, inclusiv guvernele anterioare”, se arată în răspuns.

"ENCJ monitorizează îndeaproape situația din România"

„În cazul în care toate aceste cerințe sunt îndeplinite, un astfel de Consiliu pentru Justiție ar fi capabil să-și exercite funcțiile în mod corespunzător și să protejeze independența justiției”, subliniază ENCJ.

ENCJ a subliniat că urmărește îndeaproape situația din România și că dispune de mai multe instrumente pentru a reacționa în cazul unor derapaje.

„Consiliul Executiv al ENCJ monitorizează îndeaproape situația din România”, se mai arată în document.

În răspunsul său, ENCJ identifică drept provocări majore lipsa consultării justiției în procesul legislativ, neimplementarea deciziilor nefavorabile guvernului și atacurile publice la adresa judecătorilor.

„În opinia ENCJ, toate aceste acțiuni pot reprezenta amenințări grave la adresa statului de drept. (....) O propunere de control al Consiliilor pentru Justiție este o amenințare la statul de drept și, dacă ar fi pusă în aplicare, ar constitui o încălcare a statului de drept”, este concluzia ENCJ.

Ce declarase senatorul USR Cristian Ghinea

Reacția ENCJ vine după o nouă declarație controversată lansată de Cristian Ghinea, fost ministru și actual senator USR, care a reaprins discuțiile despre intențiile reale ale partidului în privința justiției. Într-o postare pe Facebook, în data de 14 noiembrie, Ghinea susținut că „Republica magistraților trebuie abolită”.

"Berbeceanu era şef la poliția care se bătea cu crima organizată. A fost arestat de către un procuror pentru că deranja nişte mafioți. Azi a câştigat daune de 200.000 de euro. Le vei plăti tu din buzunar. CSM este instituția statului român aleasă de procurori şi judecători.

CSM nu are nimic de zis despre asta. CSM cere procurorilor, pe care tot CSM îi controlează, anchetarea penală a Oanei Gheorghiu pentru că a criticat pensiile speciale. Tot tu vei plăti şi pensia specială a procurorului care l-a arestat pe Berbeceanu. Ai toată dreptatea să fii furios.

CSM trebuie scos de sub controlul magistraților. Republica magistraților trebuie abolită. Justiția este un serviciu public plătit de poporul român şi privatizat samavolnic. Justiția nu este egal CSM, nu este egal Savonea. Justiția este a poporului, nu invers. Republica magistraților trebuie abolită", a scris Ghinea la acea dată.